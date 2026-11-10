روایت زنده رازان حسین، بنگلادشی که فریب وعده کار ساخت را خورد و در خط مقدم اوکراین زخمی شد. بررسی استراتژی مسکو در جذب نیرو از راه فریب.

رازان حسین ، جوان ۲۲ ساله اهل بنگلادش ، نمادی از سرنوشت تلخ بسیاری از اتباع خارجی است که روسیه آن‌ها را با وعده‌های شغلی کذب به میدان نبرد کشانده است. این دانش‌آموخته دیپلمه روز هفتم مه در پایتخت داکا سوار هواپیمایی شد تا به امید رفع مشکلات مالی خانواده‌اش، در روسیه به کار مشغول شود. اما آنچه در انتظار او بود، پیوستن به یک اردوگاه نظامی در خط مقدم جنگ روسیه علیه اوکراین بود. او به جای آنکه وارد یک پروژه ساختمانی شود، با مسلسل و مهمات روبرو شد و بدون هیچ آموزش نظامی‌ای مجبور به رزم در کنار یگان‌های ارتش روسیه گردید.

فریب اقتصادی و تبدیل شدن به گوشت دم توپ

پدر رازان حسین بیمار بود و خانواده‌اش به امید دریافت دستمزد خوب، که واسطه‌های کاریابی وعده داده بودند، او را به ترک وطن ترغیب کردند. حسین به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که ۲۰ نفر از هم‌وطنانش را دید که درست جلوی چشمش در حملات پهپادی کشته شدند. این روایت تأییدی بر گزارش‌های سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری است که کرملین را به کشاندن اتباع خارجی با فریب و استفاده از آن‌ها به عنوان "گوشت دم توپ" متهم می‌کنند. برآوردهای ناظران جنگ نشان می‌دهد که شمار کشته‌ها و زخمی‌های نیروهای روسی از آغاز تهاجم تمام‌عیار به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ از یک میلیون و نیم نفر تجاوز کرده است.

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نقش آژانس کاریابی جبل نور و هزینه‌های سنگین

ماجرا از پیشنهاد یک مؤسسه کاریابی به نام "جبل نور" در منطقه جینیداه جنوب غربی بنگلادش آغاز شد. خانواده حسین برای تأمین هزینه روادید و سفر، زمینی به ارزش تقریبی هشت هزار دلار فروختند. مؤسسه کاریابی به حسین و ۳۰ جوان دیگر وعده داده بود که ماهانه ۷۵ هزار روبل، معادل حدود ۹۳۰ دلار، در ازای کار ساختمانی دریافت کنند. اما با ورود به مسکو در هفتم مه، آن‌ها بلافاصله به مناطق جنگی دور از پایتخت فرستاده شدند و حسین مجبور به جنگیدن شد.

زخمی شدن و برخورد خشکانه فرماندهان روس

روز ۱۴ ژوئن، رازان حسین در یک حمله پهپادی به شدت زخمی شد. پاهایش آسیب جدی دید و شنوایی‌اش را از دست داد، اما فرمانده یگان او را به بیمارستان منتقل نکرد و تنها به کمک‌های اولیه اکتفا شد. حسین اظهار داشت که وقتی درخواست درمان درست کرد، از غذا محروم شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او اکنون برای راه رفتن به عصا نیاز دارد و می‌گوید همه چیز را از دست داده است. این رفتار نمونه‌ای از نقض حقوق انسانی است که در گزارش‌های متعدد سازمان ملل در ماه اکتبر نیز به آن اشاره شده است.

استراتژی گسترده مسکو در جذب اتباع خارجی

سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی، روسیه را به جذب اتباع دست کم ۲۹ کشور با استفاده از فریب و قاچاق انسان متهم کرده است. واسطه‌ها با سوءاستفاده از شرایط آسیب‌پذیر اقتصادی، پیشنهادهای دروغین مشاغل پردرآمد را مطرح می‌کنند. ولادیمیر پوتین نیز در مه ۲۰۲۳ فرمانی امضا کرد که دریافت تابعیت روسیه برای شهروندان خارجی طرف قرارداد با نیروهای مسلح را تسهیل می‌کند. این اقدامات در راستای جبران کمبود نیروهای انسانی در میدان نبرد اوکراین انجام می‌شود.

گزارش عفو بین‌الملل و آینده اتباع خارجی

عفو بین‌الملل در مصاحبه‌های خود با اسیران جنگی در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، افرادی از برزیل، کلمبیا، کوبا و مصر را شناسایی کرده که همگی برای جنگیدن در صفوف نیروهای روسیه جذب شده بودند. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، تأکید کرد که نیروهای مسلح روسیه با ایجاد مسیری مبتنی بر اجبار و تقلب، صفوف خود را تقویت می‌کنند. مقامات روسیه همواره این اتهامات را رد کرده و می‌گویند تمامی خارجی‌ها به صورت داوطلبانه و با قراردادهای رسمی به نیروهای روسیه پیوسته‌اند، اما روایت‌هایی مانند رازان حسین حقیقت متفاوتی را آشکار می‌سازد.