دادگاه عالی استرالیا به شکایت ردیت درباره ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۶ سال رسیدگی می‌کند. این حکم می‌تواند بر قوانین کودکان در سراسر جهان تاثیر بگذارد.

دادگاه عالی استرالیا به شکایت پلتفرم " ردیت" درباره قانون ممنوعیت دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی رسیدگی می‌کند. این پلتفرم معتقد است این قانون آزادی بیان سیاسی را نقض می‌کند. دولت استرالیا اما می‌گوید این محدودیت برای حفاظت از کودکان ضروری است.

موضع دولت استرالیا و دفاع از قانون

استیون لوید، وکیل دولت استرالیا، چهارشنبه ۱۳ آبان در دادگاه عالی این کشور اعلام کرد ممنوعیت داشتن حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، محدودیتی غیرمستقیم و اندک بر آزادی بیان سیاسی ایجاد می‌کند. این اقدام یک حرکت ضروری برای حفاظت از کودکان در برابر خطرات فضای مجازی ارزیابی شده است.

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وکیل دولت تصریح کرد که این قانون توانایی کودکان را برای ارسال و دریافت محتوا در فضای آنلاین کاهش می‌دهد. با این حال، کودکان همچنان می‌توانند برخی محتواها را بدون داشتن حساب کاربری مشاهده کنند. این تفسیر دولت مبنی بر تعادل بین ایمنی و آزادی بیان است.

استدلال‌های ردیت و نقض آزادی‌های فردی

ردیت، پلتفرمی برای گفت‌وگو در انجمن‌های موضوعی، و یک گروه مدافع آزادی‌های فردی، خواستار ابطال این قانون شده‌اند. آن‌ها معتقدند ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، آزادی ارتباطات سیاسی مورد حمایت قانون اساسی استرالیا را نقض می‌کند.

وکیل ردیت در دادگاه گفت محدودیتی که این قانون بر آزادی بیان افراد زیر ۱۶ سال تحمیل می‌کند، با مزایای جلوگیری از دسترسی آن‌ها به شبکه‌های اجتماعی تناسب ندارد. این استدلال بر این باور استوار است که سانسور دیجیتال می‌تواند فرصت‌های گفتگوی سیاسی برای نسل جدید را سلب کند.

جزئیات قانون اجرایی و جریمه‌های سنگین

قانون استرالیا از ۱۹ آذر ۱۴۰۴ اجرایی شد و پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، یوتیوب، ایکس و ردیت را موظف کرد برای جلوگیری از ایجاد یا نگهداری حساب کاربری افراد زیر ۱۶ سال، اقدامات لازم را انجام دهند. کودکان و والدینشان بابت داشتن حساب کاربری مجازات نمی‌شوند.

اما شرکت‌ها در صورت تخلف نظام‌مند ممکن است تا ۹۹ میلیون دلار استرالیا جریمه شوند. این جریمه‌های سنگین فشار زیادی را بر شرکت‌های فناوری وارد کرده است تا سیستم‌های احراز هویت خود را به روز کنند. نافرمانی از این قانون هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی برای پلتفرم‌ها دارد.

چالش‌های اجرا و آمار استفاده نوجوانان

با وجود این قوانین، پژوهش‌های متعدد، از جمله بررسی‌های نهاد ناظر بر ایمنی آنلاین استرالیا، نشان می‌دهند بیشتر افراد زیر ۱۶ سال همچنان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. دولت استرالیا اعلام کرده در حال آماده‌سازی اقدام قضایی برای اجرای قانون است.

اما هنوز مشخص نیست موارد رعایت نشدن قانون ناشی از ضعف فناوری تایید سن است یا کوتاهی پلتفرم‌ها در اجرای آن. لوید تاکید کرد این قانون، صرف‌نظر از علت رعایت نشدن آن توسط برخی پلتفرم‌ها، به تحقق اهداف دولت برای حفاظت از کودکان کمک خواهد کرد.

تاثیر جهانی و زمان‌بندی صدور رای

جلسات رسیدگی در دادگاه عالی استرالیا پس از دو روز به تعویق افتاد و هنوز زمانی برای صدور رای تعیین نشده است. این در حالی است که تصمیم نهایی می‌تواند بر تلاش کشورهای دیگر برای محدود کردن استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی تاثیر بگذارد.

بررسی این پرونده در دادگاه عالی نشان‌دهنده اهمیت بالای موضوع در سیاست‌گذاری دیجیتال جهانی است. نتیجه این پرونده می‌تواند الگویی برای سایر کشورها در مواجهه با چالش‌های ایمنی کودکان در اینترنت باشد.