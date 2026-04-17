دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با صدور حکمی موقت، محدودیتهایی را بر اختیارات وزیر افراطی امنیت داخلی، ایتامار بن گویر، اعمال کرد. این حکم که در پی جلسهای «تاریخی» صادر شد، به بن گویر، کابینه و دادستان مهلت داده تا ابتدای ماه آینده میلادی به تفاهماتی دست یابند، در غیر این صورت احتمال برکناری او افزایش خواهد یافت. محدودیتهای اصلی شامل ممنوعیت انتصابات حساس امنیتی بدون توصیه فرماندهی پلیس و هرگونه اظهارنظر در مورد استفاده از زور توسط پلیس علیه شهروندان اسرائیلی است. این اقدامات در راستای جلوگیری از تاثیرگذاری مستقیم وزیر بر نهادهای امنیتی و قضایی صورت گرفته است.
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در یک اقدام بیسابقه، دستور موقتی را مبنی بر اعمال محدودیتهای جدی علیه ایتامار بن گویر ، وزیر افراطی امنیت داخلی این رژیم صادر کرد. این حکم که پس از یک جلسه استماع «تاریخی» و با حضور وکلای طرفین صادر شده، چشمانداز برکناری بن گویر از سمت خود را به طور جدی افزایش داده است. دادگاه عالی در این دستور موقت، به بن گویر، اعضای کابینه و دادستان فرصت داده تا ابتدای ماه میلادی آینده، یعنی سوم ماه مه، به تفاهمات مشخصی در خصوص اختیارات وی دست یابند.
در صورتی که این تفاهمات حاصل نشود، نقاط اختلافی باید به دادگاه گزارش شده و احتمالاً گامهای شدیدتری از جمله برکناری وزیر اتخاذ خواهد شد. مهمترین بخش این حکم موقت، اعمال محدودیتهای مستقیم بر اختیارات وزیر بن گویر است. بر اساس این دستور، وی دیگر قادر نخواهد بود اقدام به انتصاب یا پیشبرد انتصابات در پستهای رفیع و حساس در دستگاه امنیتی کند، مگر آنکه این انتصابات با توصیه صریح فرماندهی پلیس صورت گرفته باشد و هفت روز پیش از آن، مشاور حقوقی کابینه از این موضوع مطلع شود و حق اظهار نظر خود را محفوظ بدارد. این بخش از حکم به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ مستقیم و غیرقانونی بن گویر بر سلسله مراتب فرماندهی و انتصابات در نیروی پلیس است که پیش از این مورد انتقاد شدید نهادهای قضایی قرار گرفته بود. علاوه بر این، دادگاه هرگونه اظهارنظر عمومی یا خصوصی از سوی بن گویر در خصوص استفاده از زور توسط پلیس علیه شهروندان اسرائیلی، به ویژه در پروندهها و تحقیقات جاری، را محدود کرده است. هدف از این محدودیت، جلوگیری از تاثیرگذاری مستقیم وزیر بر روند تحقیقات قضایی و فعالیتهای میدانی سرویسهای امنیتی و قضایی است تا عدالت به دور از فشارهای سیاسی اجرا شود. پیش از صدور این حکم، مواضع بن گویر کاملاً روشن بود. وی از طریق وکیل خود اعلام کرده بود که در صورت صدور هرگونه حکم موقت از سوی دادگاه که اختیارات قانونی وی را محدود کند، حاضر به ورود به هیچ گونه مذاکرهای نخواهد بود. بن گویر تاکید کرده بود که در چنین شرایطی، به جای هرگونه سازش، خواستار صدور حکم قضایی نهایی از سوی دادگاه عالی خواهد بود. او منطق ربط دادن گفتوگو به صدور دستورات قضایی را نپذیرفت و معتقد بود که هرگونه محدودیتی از این دست، ماهیت و ابزار کار وی را به عنوان وزیر از بین میبرد. در مقابل، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی توضیح داده است که هدف اولیه این حکم، دستیابی به راهکاری سادهتر از برکناری مستقیم وزیر از طریق ایجاد تفاهمات الزامآور است. این بدان معناست که اگر بن گویر به مفاد این تفاهمات پایبند نباشد و آنها را نقض کند، دادگاه میتواند گامهای شدیدتری از جمله برکناری وی را مد نظر قرار دهد. این حکم در چارچوب تنشهای قانونی مداوم بر سر اختیارات بن گویر و تلاش برای نهادینه کردن مکانیزم نظارت قانونی بر رفتار وی صادر شده است. این وضعیت در نهایت میتواند به یک رویارویی قانونی و سیاسی جدی منجر شود که در صورت عدم حل و فصل موفقیتآمیز تا مهلت تعیین شده، تشدید خواهد شد. در واقع، دادگاه عالی بن گویر را در یک آزمون حقوقی قرار داده است: تعهد به رعایت قانون و سازش، یا مقاومت که میتواند به عزل وی منجر شود. لازم به ذکر است که مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی در ژانویه گذشته، خواستار برکناری بن گویر توسط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، شده بود و او را به سوء استفاده از پست خود برای تاثیرگذاری غیرقانونی بر فعالیت پلیس، به خصوص در پروندههای حساس، متهم کرده بود. کابینه نتانیاهو پیشتر در ماه دسامبر این درخواستها را رد کرده و اعتراضات مخالفان را تلاشی غیرقانونی برای برکناری وزیر به دلیل دیدگاههای سیاسی وی دانسته بود. حال، حکم دادگاه عالی میتواند معادلات را به کلی تغییر دهد و سرنوشت سیاسی بن گویر را در هالهای از ابهام قرار دهد
