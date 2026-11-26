دادگاه عراقی ۸ شهروند فرانسوی را به اعدام ابد و ۲ نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. این حکم در ادامه رسیدگی به پرونده ۴۷ متهم فرانسوی عضو داعش صادر شده است.

یک دادگاه در عراق حکم اعدام ابد را برای ۸ شهروند فرانسوی و ۱۵ سال زندان را برای ۲ شهروند دیگر این کشور صادر کرد. این محکومیت‌ها در چارچوب رسیدگی به پرونده ۴۷ تبعه فرانسوی است که به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش بازداشت شده‌اند. این افراد پیش‌تر در سوریه دستگیر و سپس به عراق منتقل شدند تا در دادگاه ‌های این کشور محاکمه شوند.

جزئیات محکومیت شهروندان فرانسوی در عراق

منابع قضایی در عراق گزارش داده‌اند که جلسه رسیدگی به پرونده ۴۷ متهم فرانسوی برگزار شده و احکام جدید صادر گردیده است. بر این اساس، هشت تن از متهمان به دلیل اثبات اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش، به حبس ابد محکوم شدند. دو نفر دیگر نیز به مدت ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند. این حکم‌ها در ادامه پرونده‌ای است که از ماه سپتامبر در عراق آغاز شده و تاکنون با احکام متعددی همراه بوده است.

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سابقه محاکمات و موضع متهمان درباره صلاحیت دادگاه

در جلسات پیشین این دادگاه، ۱۵ نفر از متهمان به حبس ابد و یک نفر دیگر به ۱۵ سال زندان محکوم شده بودند. اکثریت متهمان در این جلسات، اتهامات وارد شده علیه خود را پذیرفته و از پیوستن به گروه تروریستی داعش ابراز پشیمانی کرده‌اند. با این حال، برخی از آنان با اعتراض به صلاحیت دادگاه عراق، خواستار استرداد به فرانسه شدند. استدلال آن‌ها این بود که فعالیت‌های مسلحانه‌شان صرفاً در خاک سوریه انجام شده و نباید در عراق محاکمه شوند.

موضع دولت عراق و مبنای قانونی محاکمه متهمان

دولت عراق با استناد به قانون مبارزه با تروریسم، محاکمه این افراد را در دستور کار قرار داده است. مقامات عراقی معتقدند که پیوستن به گروه تروریستی داعش، صرف‌نظر از اینکه فعالیت‌های این گروه در خاک عراق یا سوریه انجام شده باشد، جرم محسوب می‌شود. این دیدگاه حقوقی مبنای اصلی برای ادامه محاکمه‌ها و صدور احکام سنگین علیه شهروندان خارجی است که در مناطق مختلف خاورمیانه به این گروه پیوسته‌اند.

پیامدهای این احکام برای جامعه جهانی

این پرونده‌ها بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته و نگرانی‌های امنیتی را در کشورهای غربی برانگیخته است. انتقال متهمان از سوریه به عراق نشان‌دهنده همکاری‌های قضایی منطقه‌ای در مقابله با تهدیدات تروریستی است. ادامه محاکمه ۴۷ تبعه فرانسوی می‌تواند منجر به صدور احکام بیشتری شود. این فرآیند حقوقی به عنوان نمونه‌ای از مقابله با تروریسم بین‌المللی در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته است.