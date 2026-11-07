بررسی جزئیات پرونده قضایی پزشک متهم به تجاوز از سوی دستیارش، با تأکید بر انکار ادعاها، نبود مدرک DNA و استدلال وکیل مدافع مبنی بر تله‌گذاری مالی.

پرونده جنایی حساس یک پزشک جوان و دستیارش در محکمه رسیدگی شد که در آن زن شاکی مدعی تعرض جنسی در منزل پزشک شده است. این ادعا با انکار قاطع پزشک که توانایی فیزیکی برای ارتکاب چنین جرمی را ندارد، همراه بوده و کل ماجرا در گرو اثبات یا رد ادعاهای دو طرف نهاده شده است. شاکی که نقش منشی و پرستار را ایفا می‌کرد، پس از مدتی سکوت، شکایتی را ثبت کرد که منجر به تشکیل پرونده قضایی و احضار پزشک به دادگاه شد.

مکانیسم رویداد و جزئیات ادعای اولیه

زن شاکی در اظهارات خود به ماموران امنیتی و قضایی بیان کرد که پزشک، رئیس مستقیم او در محیط کار بوده است. طبق ادعای او، یک شب پزشک این زن را به شام دعوت کرد و پس از صرف غذا، او را به خانه شخصی‌اش برد. شاکی مدعی است که در نیمه‌شب، پزشک اقدام به تجاوز به او کرده است. این ادعا با انتقال فوری زن به پزشکی قانونی برای بررسی‌های اولیه همراه بود.

Also read گربه‌ها می‌توانند به دستگیری مجرمان کمک کنند!

بررسی‌های اولیه پزشکی قانونی توانست وجود رابطه جنسی را تایید کند، اما نمونه‌گیری برای تعیین هویت مرد از طریق آزمایش دی‌ان‌ای (DNA) موفقیت‌آمیز نبود و اثری از پزشک جوان به دست نیامد. این فقدان مدرک علمی کلیدی، مسیر رسیدگی قضایی را پیچیده‌تر کرده و توجه دادگاه را به سایر شواهد و اظهارات طرفین معطوف ساخته است. با تکمیل تحقیقات اولیه، پرونده برای بررسی‌های بیشتر در شعبه دادگاه آماده شد.

جبهه‌های متخاصم: ادعای وکیل مدافع و انکار متهم

وکیل زن شاکی در دفاع از موکلش، به فایل‌های صوتی موجود در تماس‌های تلفنی استناد کرد. او ادعا کرد که متهم بارها در مکالمات گذشته پذیرفته است که رابطه داشته است، اما اکنون از ترس عواقب قانونی و با دیدن وضعیت مالی خانواده متهم، این ادعا را پس می‌زند. وکیل مدافع همچنین تأکید کرد که فایل صوتی اگرچه مدرک رسمی نیست، اما می‌تواند به علم قاضی کمک کند و سکوت ۴۰ روزه شاکی را بی‌دلیل نمی‌داند.

در مقابل، پزشک جوان در جایگاه متهم، تمامی اتهامات را با شدت رد کرد. او توضیح داد که پس از شام، وقتی دستیارش به دلیل دیر وقت بودن نتوانست به خانه بازگردد، برای حفظ حریم خانواده‌اش که در خانه پدری زندگی می‌کردند، به او پیشنهاد داد در سوییت جداگانه‌ای که در خانه داشت بماند. متهم تأکید کرد که هرگز قصد تعرض یا تجاوز نداشته و رابطه آن‌ها همواره دوستانه و حرفه‌ای بوده است.

پزشک متهم در ادامه اظهارات خود عنوان کرد که شکایت ناگهانی دستیارش دقیقاً زمانی رخ داده که او از وضعیت مالی و دارایی‌های خانواده‌اش مطلع شده است. وی افزود که روز بعد از حادثه، دستیارش به روال عادی به سر کار بازگشت و هیچ نشانه‌ای از تنش یا ترس در رفتار او دیده نمی‌شد. این تناقض در رفتار شاکی و تاخیر ۴۰ روزه در ثبت شکایت، به عنوان یکی از ارکان دفاعیه متهم مطرح شده است.

تاثیرات واقعی و اقدامات بعدی در فرآیند دادرسی

وکیل مدافع با استناد به نظرات همکاران پزشکی متخصص، اعلام کرد که پزشک جوان از نظر جسمی توانایی ارتکاب جرم تجاوز را ندارد و این اظهارنظر کارشناسی می‌تواند سندی قوی در دادگاه باشد. او با طرح این سوال که چرا اگر تعرضی رخ داده بود شاکی بلافاصله شکایت نمی‌کند، سعی در ایجاد تردید در نیت کیفری شاکی داشت و بر ماهیت تله‌گذاری برای اخاذی مالی تاکید کرد.

با توجه به تفاوت چشمگیر در روایت‌ها و فقدان مدرک DNA، دادگاه تصمیم گرفت برای تعیین تکلیف نهایی درباره ادعای تجاوز و توانایی جسمی متهم، پزشک را مجدداً به پزشکی قانونی معرفی کند. این اقدام آخرین مرحله در فرآیند رسیدگی است تا کارشناسان رسمی دادگستری با بررسی‌های دقیق‌تر، به این سوال پاسخ دهند که آیا ادعای تجاوز با واقعیت‌های پزشکی و فیزیولوژیک متهم همخوانی دارد یا خیر و حکم نهایی صادر شود.