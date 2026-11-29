دادستانی تهران در واکنش به کلیپ تبلیغاتی ساسی مانکن با شعار زکریا، علیه تهیه‌کنندگان و فرستندگان ویدیو اعلام جرم کرد و پیگیری‌های قضایی آغاز شد.

دادستانی تهران رسماً علیه افرادی که در تهیه، پخش و توزیع بسته‌های تبلیغاتی مرتبط با ساسان حیدری معروف به ساسی مانکن نقش داشته‌اند، اعلام جرم کرده است. این اقدام حقوقی پس از انتشار یک کلیپ تبلیغاتی صورت گرفت که در آن این خواننده ساکن لس‌آنجلس، از مخاطبان خود خواسته بود با خرید بسته‌های دارای نشان "زکریا" ویدیوهای رقص ضبط و برای او ارسال کنند. دادستان تهران اعلام کرده است که در حال شناسایی تمام افرادی است که این ویدیوها را فرستاده‌اند و این پرونده به عنوان یک اقدام قضایی جدی پیگیری می‌شود.

مکانیسم تبلیغات و ادعای تشویق به مصرف الکل

در این پرونده قضایی، رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری میزان، جزئیات این کارزار تبلیغاتی را منتشر کرده‌اند. ساسی مانکن در ویدیوی مورد بحث با شعار معروف "چیپس و ماستش با من، فیلم رقصش با شما" به دنبال جذب فالوور و افزایش تعامل در شبکه‌های اجتماعی بود. منابع قضایی این اقدام را مصداق بارز "تشویق مخاطبان به مصرف مشروبات الکلی و ارسال ویدیوهایی با این مضمون" دانسته‌اند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که بسته‌های تبلیغاتی مورد نظر، به صورت رایگان در شهر تهران پخش شده‌اند و این موضوع دایره گسترده‌ای از مردم را درگیر کرده است.

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تاریخچه پرونده‌های قضایی علیه ساسی مانکن

این آخرین پرونده علیه ساسان حیدری نیست و پیش‌تر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته است. در اسفند ماه سال ۱۳۹۹، پس از انتشار بخش‌هایی از موزیک‌ویدیوی "تهران توکیو"، دادسرای ارشاد تهران اعلام کرد که با گروهی که در ساخت ویدیوهای ساسی مانکن در ایران نقش داشته‌اند، برخورد قانونی خواهد کرد. آن زمان نیز تهدید شده بود که با افرادی که ویدیوهای لب‌خوانی خود را برای این خواننده می‌فرستند، برخورد خواهد شد. حال دادستانی تهران با اعلام جرم در پرونده "زکریا"، این زنجیره برخورد قضایی را با شدت بیشتری ادامه داده است.

پیشینه احکام شلاق و محرومیت‌های هنری

اقدامات اخیر دادستانی در سایه اجرای احکام سنگین علیه هنرمندان دیگری مانند پرستو احمدی انجام می‌شود. پرستو احمدی و چهار نفر از عوامل اجرای "کنسرت کاروانسرا" در کاروانسرای دیرگچین قم، پس از اجرای حکم شلاق، به دو سال محرومیت از فعالیت‌های هنری و موسیقایی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بودند. اتهام اصلی آنان "جریحه‌دار کردن عفت عمومی" از طریق تولید و انتشار ویدیو اعلام شده بود. مقام‌های حکومتی و نزدیکان به حاکمیت، اجرای این احکام را هشداری برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات سراسری و نشان‌دهنده ماهیت سیاسی این تصمیمات دانسته‌اند.

واکنش‌های بین‌المللی به وضعیت اقتصادی ایران

در موازات این اخبار داخلی، وزارت خارجه آمریکا در حساب فارسی خود در شبکه اجتماعی ایکس، انتقادات تندی را به اظهارات مقامات اقتصادی ایران وارد کرده است. این وزارتخانه در هشتم آذر ماه اعلام کرد که در حالی که رئیس کل بانک مرکزی ایران از بالا بودن ذخایر ارزی سخن می‌گوید و وزیر اقتصاد بدون ارائه رقم از افزایش صادرات خبر می‌دهد، قیمت گوشت، مرغ و مسکن بیش از پیش از توان خرید شهروندان خارج شده است. وزارت خارجه آمریکا اظهارات عبدالناصر همتی را که با استعاره "جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند" به هشدارهای زمستان سخت پاسخ داده بود، متکبرانه خوانده و شهروندان ایران را آماده قطعی‌های مکرر برق و کمبود گاز در فصل سرما کرده است.

آمار تورم و نوسانات بازار ارز

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، خرید سبد یکسانی از کالاها و خدمات در مهر ماه امسال به طور میانگین حدود ۸۹ درصد بیشتر از مهر ماه سال گذشته هزینه داشته است. شاخص تورم سالانه که تغییر میانگین قیمت‌ها را در ۱۲ ماه منتهی به مهر نسبت به دوره مشابه پیش از آن می‌سنجد، به ۷۶.۸ درصد رسیده است. آمارهای ماه مرداد نیز نشان می‌داد که رشد قیمت برخی اقلام سفره خانوار، به ویژه مرغ که نسبت به مرداد ۱۴۰۴ حدود ۱۷۷ درصد افزایش قیمت داشته، از میانگین افزایش قیمت خوراکی‌ها بیشتر بوده است. این در حالی است که مجلس نیز با اذعان به کاهش درآمدهای نفتی، بانک مرکزی را برای مداخله در بازار ارز آماده دانسته است.