شکایت دادستانی تهران از زهره امیری پزشک متخصص زنان و زایمان برای انتشار ویدئو درباره مادران مجرد. بررسی آمار کاهش زاد و ولد در ایران و تاثیر قوانین ضد بارداری بر مادران مجرد.

دادستانی تهران در تاریخ ۱۸ آبان ماه جاری نسبت به انتشار ویدئویی توسط زهره امیری ، پزشک متخصص زنان و زایمان، اقدام به اعلام جرم کرد. اتهام وارده به این پزشک انتشار اکاذیب عنوان شده است. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که دلیل این شکایت، عدم ارائه اسناد و مدارک معتبر توسط زهره امیری برای اثبات ادعاهای مطرح شده در ویدئو بوده است.

اتهام نشر اکاذیب علیه پزشک متخصص زنان

زهره امیری در آبان ماه در صفحه اینستاگرام خود ویدئویی منتشر کرد که در آن به بررسی موضوع تولد نوزادان از مادران جوان و مجرد می‌پردازد. در این ویدئو که در اتاق جراحی و با حضور نوزاد تازه متولد شده ضبط شده بود، زهره امیری اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته چهار نوزاد از مادران متولد سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به دنیا آمده‌اند. این پزشک در ویدئو خود تاکید داشت که پدر هیچ‌یک از این نوزادان مسئولیت آن‌ها را بر عهده نمی‌گیرد و آنان به عنوان مادران مجرد فرزندآوری کرده‌اند. در پاسخ به این اقدام، قوه قضاییه هیچ سندی برای رد ادعای زهره امیری منتشر نکرد، در حالی که آمارهای سازمان ثبت و احوال کشور در این زمینه موجود است.

Also read شکست کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در آنتالیا

روند کاهش چشمگیر نرخ زاد و ولد در ایران

مهدی چمران، دبیر ستاد ملی جمعیت، میزان تولدهای ثبت شده در سال ۱۴۰۴ را بیش از ۸۹۲ هزار مورد اعلام کرده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن، ۸.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، شمار تولدهای سالانه در ایران از ۱.۵ میلیون مورد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹۰۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این روند نزولی طی یک دهه منجر به ۴۳ درصد کاهش در میزان تولدها شده است. نرخ باروری کل نیز از ۱.۵۴ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۴۰۲ به ۱.۳۴ در سال ۱۴۰۴ سقوط کرده است. اگرچه این کاهش تعداد کل تولدها به تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش افزایش یا کاهش نوزادان متولد شده خارج از ازدواج باشد، اما نشان‌دهنده تغییرات دموگرافیک مهمی است.

تأثیر قوانین محدودیت بارداری بر گروه‌های آسیب‌پذیر

بر اساس ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده، توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری مانند کاندوم در شبکه بهداشت و درمان ممنوع شده است. سازمان غذا و دارو نیز در بهمن ماه همان سال با صدور بخشنامه‌ای اجرای این محدودیت‌ها را به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد. یک فعال حقوق زنان که با گروه‌های آسیب‌پذیر کار می‌کند، از افزایش بارداری‌های ناخواسته در میان کارگران جنسی و دختران قربانی تجاوز در جنوب و جنوب شرقی کشور خبر می‌دهد. این فعال معتقد است ممنوعیت دسترسی به وسایل پیشگیری باعث شده بارداری ناخواسته بخشی از چرخه زندگی این زنان شود.

چالش‌های حقوقی و اداری برای کودکان متولد خارج از ازدواج

کودکان متولد شده خارج از چارچوب ازدواج با فرآیندهای حقوقی پیچیده‌ای برای دریافت شناسنامه مواجه هستند. طبق ماده ۱۶ قانون ثبت احوال، عدم ثبت ازدواج والدین مانع اعلام ولادت نیست و مادر می‌تواند برای دریافت شناسنامه اقدام کند. همچنین رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۶ صدور شناسنامه برای این کودکان را پیش‌بینی کرده است. با این حال، بسیاری از مددجویان این فعالان حقوقی برای دریافت شناسنامه فرزندانشان مجبور به پرداخت پول و تهیه صیغه‌نامه ازدواج موقت می‌شوند. در مواردی مانند قضیه یک دختر نوجوان در جنوب شرقی ایران، سقط جنین با هزینه ۷۰ میلیون تومان و با مشکلات قانونی همراه بوده و نوزاد متولد شده به بهزیستی سپرده شد.