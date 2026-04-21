حزب عدالت و توسعه با ارائه لایحهای جنجالی به دنبال ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی و الزام کاربران به احراز هویت با کد ملی است که با واکنش تند مدافعان آزادی بیان روبرو شده است.
حزب عدالت و توسعه در ترکیه گام جدید و بحثبرانگیزی را برای محدودسازی فضای مجازی برداشته است. این حزب حاکم لایحهای را به مجلس ارائه کرده که دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع میکند. اگرچه دولت رجب طیب اردوغان این اقدام را راهکاری برای حفاظت از کودکان و صیانت از ارزشهای خانوادگی در برابر آسیبهای دیجیتال معرفی کرده است، اما نگاهی دقیقتر به ابعاد این طرح نشان میدهد که هدف فراتر از تامین امنیت کودکان است.
دولت همچنین در حال تدوین مقرراتی است که کاربران را ملزم میکند با هویت واقعی و کد ملی در این پلتفرمها ثبتنام کنند، اقدامی که از دید کارشناسان و فعالان مدنی، زمینهساز نظارت فراگیر و سرکوب شدید آزادی بیان در ترکیه خواهد بود. منتقدان این لایحه معتقدند که واژگانی نظیر نظم عمومی و حفاظت از خانواده تنها پوششی برای قدرتنمایی دولت و خاموش کردن صداهای مخالف است. یامان آکدنیز، فعال برجسته حقوق آنلاین، معتقد است این مقررات ابزاری برای ایجاد جو ارعاب است که در آن کاربران به دلیل ترس از هویتسنجی دولتی، جرئت بیان دیدگاههای سیاسی خود را نخواهند داشت. بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که پس از سلطه کامل دولت بر رسانههای سنتی مانند تلویزیون و روزنامهها، اکنون شبکههای اجتماعی به عنوان آخرین سنگر آزادی بیان، هدف نهایی این فشارها قرار گرفتهاند. تشابه این اقدامات با مدل نظارتی چین باعث شده است که نگرانیها نسبت به انزوای دیجیتال ترکیه و جدایی کامل آن از فضای آزاد اینترنت در جهان دوچندان شود. از سوی دیگر، وزیر خانواده ترکیه با دفاع از این طرح، آن را مدلی بومی برای مقابله با بیارزش شدن والدگری و تهاجم فرهنگی دانسته است. با این وجود، نهادهای حقوق بشری هشدار میدهند که ثبت هویت واقعی کاربران در پلتفرمها، به منزله پایان دوران فعالیت ناشناس در فضای مجازی خواهد بود و میتواند به پروندهسازیهای امنیتی علیه شهروندان منجر شود. با توجه به سابقه ترکیه در محدودسازی وبسایتهایی نظیر ویکیپدیا و یوتیوب و قرار گرفتن این کشور در رتبههای بسیار پایین شاخص جهانی آزادی مطبوعات، این لایحه عملا آخرین میخ بر تابوت فضای باز دیجیتال در ترکیه محسوب میشود. در حالی که دوره انتقالی سه ماههای برای اجرایی شدن این قوانین پیشبینی شده، جامعه مدنی ترکیه در وضعیت هشدار قرار گرفته و بیم آن میرود که این کشور به سمت یک سیستم نظارت تمامعیار حرکت کند که در آن کوچکترین انتقاد آنلاین، با مجازاتهای سنگین مواجه شود
