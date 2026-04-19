خیانت در استراتژی؛ ضرورت انسجام ملی در مواجهه با بحران

مقاله پیش رو به تحلیل انتقادی هجمههای اخیر به تیم مذاکرهکننده و محمدباقر قالیباف میپردازد و بر ضرورت پرهیز از تخریب سیاسی و تقویت انسجام داخلی در شرایط حساس کنونی تأکید میکند. نویسنده معتقد است این حملات، فارغ از نیت عاملان، توان دیپلماتیک کشور را تضعیف کرده و در زمینهساز بازی دشمنان است.
در شرایطی که کشورمان یکی از حساسترین و پیچیدهترین دوران تاریخی خود را پس از انقلاب اسلامی سپری میکند؛ دورانی که با عبور از یک جنگ ۴۰ روزه، آسیبهای وارده به زیرساختها و احتمال تکرار حملات قرین شده است، انتظار میرود تمامی فعالان سیاسی و رسانهای بیش از هر زمان دیگری به فهم عمیق « اقتضائات زمانه » پایبند باشند. با این حال، آنچه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم، تداوم همان الگوهای ناکارآمدی است که پیش از این هزینههای گزافی را بر نظام تصمیمگیری کشور تحمیل کرده است.
این الگوها که بر پایههای تخریب، دوقطبیسازی و تقلیل مسائل ملی به رقابتهای جناحی بنا شدهاند، در طول سالیان متمادی هیچ سودی برای مردم نداشتهاند. در چنین بستری، اگرچه موج جدید حملات به محمدباقر قالیباف و تیم مذاکرهکننده تازگی ندارد، اما تمایز آن با دورههای گذشته در عمق و پیامدهای نگرانکنندهتر آن نهفته است. این بار، مسئله فراتر از اختلافات سیاسی معمول یا رقابتهای درونجناحی است؛ بلکه نشاندهنده ناتوانی در درک مختصات حساس و پیچیده وضعیت کنونی کشور است. شرایط فعلی نیازمند درکی دقیق، رفتاری مسئولانه و پرهیز از واکنشهای هیجانی است، اما برخی اقدامات بیانگر آن است که هنوز درکی متناسب با سطح تهدیدها و ضرورتهای ملی شکل نگرفته است. این تفاوت به دلیل آن است که روایت مذاکرات در دوره کنونی، با ادوار گذشته از دوره سازندگی و اصلاحات تا تجربه برجام و پسابرجام، تفاوت ماهوی دارد. کشور در یکی از حساسترین و پیچیدهترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و همچنان سایه تهدیدی مستمر بر فراز ایران سنگینی میکند. این وضعیت، هر تصمیمی را به سطحی راهبردی ارتقا داده است. لذا، تخریبهای اخیر، بیش از آنکه در چارچوب نقد سازنده قابل تحلیل باشد، در امتداد پروژههایی قرار میگیرد که پیشتر با ترور شخصیت و حذف تدریجی چهرههایی چون علی لاریجانی، یکی از معدود بازیگران «پلساز» در ساختار قدرت، خود را نشان داد. تجربه حذف لاریجانی، چه در حوزه ترور سیاسی و چه در عرصه اثرگذاری، به وضوح نشان داد که فقدان چهرههایی با قابلیت ایجاد ارتباط میان سطوح مختلف حاکمیت، چه خلأیی در فرآیند تصمیمسازی ایجاد میکند. اکنون، محمدباقر قالیباف در موقعیتی مشابه قرار گرفته است؛ موقعیتی که او را نه تنها به عنوان یک فرد یا سیاستمدار، بلکه به مثابه یک «نهاد پیونددهنده» و همان «پلساز» میان میدان و دیپلماسی، میان ساختارهای امنیتی و سیاسی، و میان ضرورتهای عملیاتی و ملاحظات راهبردی تعریف میکند. تقلیل چنین جایگاهی به هدفی شخصی برای تسویهحسابهای سیاسی، خطایی راهبردی است که میتواند مستقیماً بر قدرت چانهزنی کشور در عرصه بینالمللی تأثیر بگذارد. باید به اصلی انکارناپذیر توجه کرد: در شرایط بحرانی، هرگونه شکاف داخلی به طور مستقیم در معادلات خارجی بازتاب مییابد. هنگامی که تیم مذاکرهکننده در هر سطحی با هجمههای داخلی، اتهامزنی و تردیدافکنی مواجه میشود، طرف مقابل نه تنها این شکافها را رصد میکند، بلکه از آن به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر استفاده میکند. به عبارت دیگر، تضعیف سرمایه سیاسی و اجتماعی مذاکرهکنندگان در داخل، به معنای تضعیف قدرت چانهزنی آنان در خارج است. از این منظر، حملات سازمانیافته یا حتی هیجانی به قالیباف و سایر اعضای تیم مذاکرهکننده، فارغ از نیت عاملان آن، عملاً در راستای کاهش توان دیپلماتیک کشور عمل میکند. این همان خطایی است که پیشتر نیز در قالب «خالصسازی» و حذف تدریجی نیروهای میانهرو یا پلساز رخ داد و هزینههای آن هنوز هم در ساختار تصمیمگیری کشور مشاهده میشود. تکرار این الگو در شرایطی به مراتب حساستر، نه تنها غیرمسئولانه، بلکه از منظر امنیت ملی نیز قابل نقد جدی است. در عین حال، تأکید بر پرهیز از تخریب، به هیچ وجه به معنای نفی نقد نیست. کارنامه محمدباقر قالیباف، مانند هر چهره سیاسی دیگری، نقاط قوت و ضعف خود را دارد و نقد عملکرد گذشته یا حتی برخی تصمیمات کنونی، امری طبیعی و ضروری در یک فضای سیاسی پویاست. اما مسئله اصلی، «زمان» و «نحوه» این نقد است. در میانه یک بحران امنیتی-سیاسی، تبدیل نقد به ابزار تخریب و بیاعتبارسازی، عملاً کارکردی معکوس پیدا میکند و به جای اصلاح، به تضعیف میانجامد. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به تمایزگذاری میان «نقد مسئولانه» و «تخریب سیاسی» احساس میشود. اگر هدف، تقویت منافع ملی است، باید پذیرفت که این هدف از مسیر انسجام نسبی داخلی و تقویت جایگاه مذاکرهکنندگان میگذرد، نه از مسیر فرسایش آنان در میدان رقابتهای جناحی که دود آن صرفاً به چشم مردم میرود. برای درک هدف اینگونه اظهارات و حملات، نیازی به تحلیلهای پیچیده نیست؛ کافی است به معانی نهفته میان خطوط آنها توجه شود. در این میان به روشنی پیداست که این مواضع بیش از آنکه از دغدغههای راهبردی ناشی شود، متأثر از محاسبات قدرت و نگاه به آینده سیاسی است. در همین زمینه، مجموعه اظهارات و مواضعی که از سوی برخی چهرهها و جریانهای منتقد در روزهای اخیر علیه تیم مذاکرهکننده و مشخصاً شخص قالیباف مطرح شده، بیش از آنکه در چارچوب یک نقد دقیق، مستند و مسئولانه ارزیابی شود، نشانهای از غلبه ادبیات هیجانی و گاهی اتهاممحور در مواجهه با یک موضوع راهبردی است. طرح ادعاهایی نظیر «نقض خطوط قرمز»، «پنهانکاری» یا حتی نسبت دادن برچسبهایی مانند «خیانت»، «سازشکار»، «دلداده غرب» و... بدون ارائه شواهد روشن و قابل اتکا، نه تنها به شفافیت کمک نمیکند، بلکه فضای تصمیمگیری را با ابهام و بیاعتمادی بیشتری مواجه میکند. در این میان، نوعی تناقض آشکار نیز در این مواضع به چشم میخورد؛ از یک سو بر ضرورت پایبندی به اصول و خطوط کلان تأکید میشود و از سوی دیگر، با طرح گمانهها و روایتهای غیرقطعی، همان انسجامی که لازمه تحقق این اصول است، تضعیف میشود
