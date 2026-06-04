خیابان؛ نماد وحدت و قدرت مردمی در ایران

تحلیلی بر پدیده خیابان به عنوان رکنی از قدرت جمهوری اسلامی و لزوم حفظ انسجام ملی با تاکید بر رهنمودهای رهبری.

پدیده خیابان در ایران نه یک رویداد زودگذر، بلکه تجلی عمیق‌ترین لایه‌های همبستگی ملی و دینی است. از نخستین روزهای انقلاب اسلامی تا امروز، خیابان ‌های ایران میزبان میلیون‌ها انسانی بوده که با عشق به وطن و باورهای مذهبی، یکپارچگی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

این حضور گسترده که در نودمین شب خود نیز با شکوه هر چه تمام‌تر ادامه دارد، نشان می‌دهد که مردم ایران در برابر هر گونه تهدید خارجی و توطئه داخلی، متحد و استوار ایستاده‌اند. تحلیلگران بسیاری این پدیده را منحصر به فرد در میان کشورهای منطقه می‌دانند؛ جایی که حتی پس از جنگ‌ها و بحران‌های اقتصادی، انسجام اجتماعی تضعیف نشده است.

در تحلیل این پدیده، باید به نقش رهبری و رهنمودهای ایشان اشاره کرد که همواره بر وحدت و پرهیز از اختلاف تاکید داشته‌اند. پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر اهمیت حفظ صفوف منسجم و جلوگیری از تبدیل اختلافات به تنازع تاکید کرد. این رهنمودها در شرایطی که دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی هستند، راهگشا و حیاتی است.

خیابان به عنوان عرصه‌ای که همه اقشار مردم در آن حضور دارند، می‌تواند نماد عملی این وحدت باشد. حضور زنان و مردان مومن، اصحاب مساجد، و حتی طیف‌های مختلف سیاسی در این تجمعات، نشان می‌دهد که خیابان جایی برای همه است و عناصر افراطی که سعی در مصادره این سرمایه دارند، به حاشیه رانده می‌شوند. نکته قابل تامل دیگر، سرعت و دقت در تصمیم‌گیری‌های عالی‌ترین مقام رهبری است که همواره مسیر صحیح را روشن می‌کند.

این ویژگی باعث شده تا خیابان به رکنی از قدرت جمهوری اسلامی تبدیل شود که در کنار میدان، دیپلماسی و خدمت، قدرت الهی مردم را به رخ می‌کشد. در واقع، خیابان نمایشگر قدرت نرمی است که نه تنها در برابر تهدیدات خارجی ایستادگی می‌کند، بلکه زمینه را برای پیشرفت و تعالی ملی فراهم می‌آورد. امید است که با عمل به رهنمودهای رهبری، این سرمایه عظیم همچنان پاس داشته شود و دشمنان در نیات شوم خود ناکام بمانند.

خیابان ایران آنقدر وسیع است که برای همه مردم از هر سلیقه و تفکری جا دارد و این همان پیام اصلی انقلاب اسلامی است





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