جزئیات ماجرای خودکشی شاهین شکوهی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران که در اعتراض به فشارهای اداری و پرونده‌های انضباطی اقدام به خودسوزی کرد.

در بعدازظهر روز دهم آبان‌ماه، شاهین شکوهی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران ، اقدام به خودسوزی در مقابل ساختمان مشهور به ساختمان فولاد کرد. این ساختمان که محل رسیدگی به پرونده‌های انضباطی دانشجویان است، صحنه این حادثه تلخ بود. هم‌اکنون حال عمومی این دانشجو خوب گزارش شده و طبق گفته منابع آگاه از داخل دانشگاه، احتمال ترخیص وی به خارج از بیمارستان وجود دارد.

پرونده انضباطی و درخواست بازگرداندن مدارک

دوستان نزدیک این دانشجو اعلام کرده‌اند که او این اقدام هیجانی و دردناک را به عنوان اعتراضی شدید به تعهدنامه‌های اجباری و پرونده‌سازی‌های گسترده انضباطی و حراستی دانشگاه تهران انجام داده است. درخواست اصلی و فوری وی در این ماجرا، بازگرداندن کاغذها و برگه‌هایی بود که در آن‌ها اتهامات و اظهاراتی ناروا به او نسبت داده شده بود. دانشجویان می‌گویند که او در ماه‌های گذشته با فشارهای روانی و اداری متعددی دست‌وپنج نرم می‌کرده است.

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سرقت مقاله و محرومیت از خوابگاه

بر اساس شنیده‌های منتشر شده، یکی از دلایل عمده نارضایتی‌های او این بوده که مقاله علمی‌اش توسط یکی از اساتید دانشگاه تهران دزدیده شده است. علاوه بر این موضوع، دانشگاه تهران از ارائه خدمات رفاهی از جمله خوابگاه به او سر باز زده بود. در کنار این مسائل شخصی و تحصیلی، دانشگاه پرونده‌های انضباطی و فرادانشگاهی متعددی برای او تشکیل داده بود که منجر به احضارهای مکرر و صدور احکام انضباطی معلق شده بود.

شاهین شب قبل از وقوع حادثه، پیام‌هایی با لحنی شبیه به وصیت در کانال تلگرام شخصی خود منتشر کرده بود. در این پیام‌ها او اعلام کرد که نمی‌خواهد مردم فکر کنند او دیوانه است، بلکه تلاش می‌کند به جهانیان ثابت کند که تحت فشار شدید قرار داشته و هیچ نهادی به وضعیت او رسیدگی نمی‌کند. او تصویری از خود در حال خواب در پارک نیز منتشر کرده بود که نشان‌دهنده اجبار او برای خوابیدن در فضای باز به دلیل عدم تخصیص خوابگاه از سوی دانشگاه بود.

روایت شاهد عینی و لحظات سرنوشت‌ساز

سارا، یکی از دوستان نزدیک وی که از همان ابتدا نگران وضعیت او بود، جزئیات لحظات آخر را بیان کرده است. به گفته او، شاهین با موتور سوار به سمت ساختمان کمیته انضباطی رفته بود و پس از شنیدن خبر، سارا از پردیس مرکزی دانشگاه دوید تا جلوی او را بگیرد. وقتی به محل رسید، شاهین در حال گوش دادن به آهنگی بود که در کانالش گفته بود آخرین آهنگ اوست.

شاهدان می‌گویند پس از پایان آهنگ، شاهین بلند شد تا بنزین را بردارد و علی‌رغم تلاش سارا برای متوقف کردن او، بنزین را روی خود ریخت. او در مقابل ساختمان فولاد ایستاد و با فریاد گفت که از احضارهای مداوم و آزار و اذیت‌های دانشگاه خسته شده است. در این لحظات حساس، برخی مسئولان دانشگاه بیرون آمدند و وضعیت را تماشا می‌کردند.

واکنش مسئولان و انتقال به بیمارستان

سارا برای نجات جان دوستش فریاد می‌زد که کاغذهای تجمع‌آوری شده از وی را بیاورند، اما برخی کارمندان فکر می‌کردند او قصد آتش زدن ساختمان را دارد و به همکارانش دستور فرار دادند. در حالی که عده‌ای وضعیت را جدی نمی‌گرفتند، شاهین تیغی درآورد و روی رگ دست خود کشید. پس از این اتفاق، مسئولان کمیته انضباطی تعهدنامه‌ها و امضاهای گرفته شده را جلوی چشمان او آتش زدند.

سمیرا، شاهد دیگری که ده دقیقه دیر به محل رسید، گفت زمین پر از بنزین بود و شاهین دو ظرف بنزین همراه داشته که یکی را روی خود ریخته بود. او گفته بود اگر مدارک کمیته انضباطی از بین نرود، خود را می‌سوزاند. پس از آتش زدن کاغذها توسط حراست، شاهین اقدام به بریدن رگ دست خود کرد و بلافاصله پس از این اتفاق، آمبولانس رسید و او را به درمانگاه ۱۶ آذر و سپس به بیمارستان امام خمینی منتقل کردند.

در بیمارستان امام خمینی، جو سنگینی حاکم است و مسئولان حراست و مددکاری در حال پیگیری پرونده هستند. دانشجویان و دوستان وی در انتظار خبری هستند و معتقدند فشارهای وارد شده مسبب اصلی این وضعیت است. وضعیت رگ دست او وخیم نیست اما نگرانی از عفونت وجود دارد و رفتار دانشگاه در این شرایط نیز جای سوال دارد.

نکته قابل تامل این است که حسین گلدان‌ساز، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران، در کنار این دانشجو حضور یافته است، اما محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران و مسئولین وزارت علوم در بیمارستان نبوده‌اند. روابط عمومی دانشگاه تهران و وزارت علوم نیز تا پیش از انتشار اطلاعیه رسمی، از اظهار نظر خودداری کرده‌اند.