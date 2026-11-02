خودکشی دیپلماتیک ایران: پیشنهاد قطر و وعده آزادسازی ۶ میلیارد دلار برای بازگشایی تنگه هرمز

گزارش گاردین از تلاش قطر برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی ۶ میلیارد دلار و توقف جنگ. تحلیل وضعیت حساس و آماده‌سازی کشورهای منطقه برای بدترین سناریوها و پیامدهای اقتصادی.

همزمان با ادامه سومین روز مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، روزنامه بریتانیایی گاردین اعلام کرد که دولت قطر در روز یکشنبه تلاش‌های جدی خود را برای آزادسازی بیش از ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به کار بسته است. این اقدام دیپلماتیک با هدف نهایی فراهم کردن بستر برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز و کاهش تنش‌های منطقه‌ای صورت گرفته است. مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس هم‌زمان با انتظار برای پاسخ رسمی واشنگتن به این پیشنهاد تهران، سناریوهای آمادگی برای بدترین شرایط ممکن را فعال کرده‌اند.

پیشنهاد قطر و مکانیزم آزادسازی دارایی‌ها

تلاش‌های میانجی‌گرانه دولت قطر با وجود حمله روز جمعه به یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع‌شده این کشور در نزدیکی تنگه هرمز، متوقف نشده است. این کشتی که در حال حرکت به سوی پاکستان بود، هدف موشک‌هایی با منشا نامشخص قرار گرفت. این در حالی است که تهران تنها چند ساعت پیش از وقوع این حمله، مجوز مستقیم عبور و تضمین امنیت عبور این کشتی را صادر کرده بود. گاردین گزارش داده است که قطر برای رفع بی‌اعتمادی متقابل میان تهران و واشنگتن، تمرکز خود را بر یک توافق فشرده قرار داده است. بر اساس این طرح پیشنهادی، ایالات متحده متعهد می‌شود تحریم‌ها را لغو کند و در مقابل، ایران تنگه هرمز را بازگشایی نموده و مذاکرات هسته‌ای را از سر می‌گیرد. نکته قابل توجه این است که تهران پذیرفته است مهلت اجرای این روند را از هفت روز به تنها دو روز کاهش دهد تا سرعت عمل در دستیابی به توافق افزایش یابد.

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واکنش‌های سیاسی و هشدارهای نظامی

با وجود این پیشرفت‌های دیپلماتیک، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس ایران، بار دیگر بر موضع قاطع تهران در قبال برنامه هسته‌ای تأکید کرد. او گفت که دشمنان باید بدانند ملت ایران تحت هیچ شرایط و فشاری حاضر به مذاکره درباره موضوع هسته‌ای خود نیست. نیکزاد افزود که ملت ایران به اندازه کافی به دشمنان خود فرصت مذاکره داده است، اما نتیجه آن عهدشکنی‌های مکرر و بمباران غیرقانونی بخشی از تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران بوده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز شنبه مدعی شد که ایالات متحده بخش اعظم توان نظامی ایران را نابود کرده، اما هنوز باید "یکی دو هدف دیگر را از میان بردارد." این اظهارات در شرایطی بیان شد که تهران هشدار داده بود هرگونه حمله با پاسخ تلافی‌جویانه سنگینی روبه‌رو خواهد شد. رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت مذاکرات برای پایان دادن به بیش از هفت ماه جنگی که آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه آغاز کردند، "به‌خوبی پیش می‌رود"، هرچند به گفته او، طرف ایرانی "چندان قابل اعتماد نیست".

آمادگی کشورهای منطقه برای بحران اقتصادی

در ایران و دیگر نقاط منطقه، نگرانی‌ها درباره احتمال آغاز مرحله‌ای تازه و شدید از جنگ پس از انتخابات روز سه‌شنبه آمریکا به شدت افزایش یافته است. گفته می‌شود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ممکن است حمله‌ای را در دستور کار داشته باشند که هدف آن تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران، نیروگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های حیاتی کشور خواهد بود. همزمان، دیپلمات‌های ارشد خاورمیانه هشدار داده‌اند که تشدید دوباره جنگ میان آمریکا و ایران احتمالا پیامدهایی حتی مخرب‌تر از درگیری‌های پیشین خواهد داشت که موجب بی‌ثباتی منطقه و آشفتگی در بازارهای جهانی انرژی شده است. بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، روز شنبه گفت که اطمینان زیادی وجود دارد دور دوم خطرناک‌تر و ویرانگرتر خواهد بود و به هیچ نتیجه‌ای منجر نخواهد شد. او افزود که مصر به شدت نگران وضعیت موجود است.

تهدیدات زیرساختی و دیپلماسی منطقه‌ای

ایران وعده داده است که در صورت از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، با شدت پاسخ خواهد داد و همین مسئله نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس را برانگیخته است. آن‌ها مبادا تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های غیرنظامی منطقه، از فرودگاه‌ها تا واحدهای آب‌شیرین‌کن، بار دیگر در معرض حملات قرار بگیرند. قطر در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در هفته آینده، رهبری تلاش‌های منطقه‌ای برای میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن و دستیابی به یک توافق موقت را بر عهده گرفته است. مقام‌های ایرانی نیز پس از سفر هیئت قطری به تهران در روز جمعه، روزهای شنبه و یکشنبه در دوحه با میانجی‌ها گفتگو کردند. کشورهای حاشیه خلیج فارس همچنین نگران هستند که موج تازه‌ای از حملات ایران، اعتماد سرمایه‌گذاران و مسافران به منطقه را بیش از پیش تضعیف کند. حملات ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز، تا همین جا نیز تجارت و حمل‌ونقل را مختل کرده است.