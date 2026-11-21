مرگ خودخواسته شادی خیری، دانشجوی ۲۲ ساله دانشگاه صنعتی شریف، در خوابگاه طرشت رخ داد. بررسی‌ها نشان‌دهنده سابقه بیماری روانی و فشارهای شدید روحی بر این دانشجوی ترم آخر است.

مرگ خودخواسته شادی خیری ، دانشجوی ۲۲ ساله ترم آخر رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف ، در شب گذشته در خوابگاه دخترانه طرشت رخ داد. این خبر تکان‌دهنده پس از اعلام گزارش پلیس به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ و اعزام سریع مأموران کلانتری ۱۱۸ ستارخان به محل حادثه تأیید شد.

جزئیات زمان و مکان وقوع حادثه در خوابگاه

سرهنگ اصغر خدائی، رئیس پلیس آگاهی تهران، توضیح داد که ساعت ۵ بامداد امروز مأموران به همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حاضر شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد که دانشجوی ۲۲ ساله در یکی از بخش‌های ورزشی واقع در طبقه دوم خوابگاه دختران، اقدام به مرگ خودخواسته کرده و جان خود را از دست داده است.

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سابقه درمان و فشارهای روحی شادی خیری

طبق اطلاعات منتشرشده، شادی خیری دانش‌آموخته دبیرستان فرزانگان شهرستان ملایر است که در سال ۱۴۰۲ وارد مقطع کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف شد. تحقیقات نشان می‌دهد این دانشجو با فشارهای روحی و روانی شدیدی روبه‌رو بود و حتی چندباری توسط پزشک تراپیست مورد معالجه قرار گرفت.

در جریان تحقیقات از تعدادی از همکلاسی‌ها و هم‌خوابگاهی‌های این دانشجو مشخص شد که وی پیش از این از خدمات مشاوره‌ای استفاده کرده و سابقه دریافت خدمات درمانی و بستری در بیمارستان روان‌پزشکی را نیز داشته است. این سوابق پزشکی نشان‌دهنده نگرانی‌های طولانی‌مدت از وضعیت سلامت روان شادی خیری بوده است.

فرآیند بررسی قضایی و اعلام نتایج نهایی

بررسی‌های تخصصی برای روشن شدن ابعاد حادثه و تعیین علت دقیق فوت، با هماهنگی مرجع قضایی در دستور کار پلیس قرار دارد. مقامات پلیس اعلام کرده‌اند که نتایج تحقیقات پس از تکمیل مراحل فنی و قانونی به صورت رسمی اعلام خواهد شد تا تمام زوایای پنهان این حادثه تراژیک آشکار گردد.

این اتفاق تلخ در حالی رخ می‌دهد که سلامت روان دانشجویان و سیستم حمایتی در دانشگاه‌ها همواره مورد توجه مسئولان است. شادی خیری به عنوان یک دانشجوی تیزهوش و ترم آخر، نمادی از استعدادهای جوان ایران بود که ناگهان و در شرایطی نابسامان روحی، از میان دوستان و خانواده‌اش جدا شد.