خودروهای پر تیراژ در بازار امروز بدون تغییر قیمت معامله شدند

امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازار خودرو های پر تیراژ نسبت به آخرین معاملات چند روز گذشته با تغییر قیمتی همراه نشده است و بیشتر محصولات سایپا و ایران خودرو بدون تغییر قیمت دیده می شوند و بیشتر محصولات شیب ملایمی را طی می کنند. در گروه محصولات ایران خودرو؛ پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک در معاملات امروز به رقم یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود و تغییر قیمتی نداشته است. خودروی پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای دنده اتومات در معاملات امروز بازار تهران به نرخ دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و با کاهش جزئی مواجه شد. خودروی تارا دنده ای در معاملات امروز بازار تهران به رقم دو میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود و با تغییر قیمتی مواجه نشده است. خودروی تارا اتومات در معاملات امروز بازار تهران به رقم دو میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و حدود ۲۰۰ میلیون تومان عقبگرد قیمت داشته است. خودروی دنا پلاس اتوماتیک در معاملات امروز خودرو های پر تیراژ به رقم دو میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و تغییر قیمتی نداشته است. در گروه خودروسازی سایپا؛ خودروی کوییک دنده ای به رقم یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و با تغییر قیمتی مواجه نشده است. خودروی ساینا S در بازار امروز تهران به رقم یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان به فروش می رسد و با تغییر قیمتی مواجه نشده است. خودروی شاهین GL در معاملات امروز بازار تهران به رقم دو میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و نسبت به دیروز تغییر قیمتی را تجربه نکرده است.

امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازار خودرو های پر تیراژ نسبت به آخرین معاملات چند روز گذشته با تغییر قیمت ی همراه نشده است و بیشتر محصولات سایپا و ایران خودرو بدون تغییر قیمت دیده می شوند و بیشتر محصولات شیب ملایمی را طی می کنند.

در گروه محصولات ایران خودرو؛ پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک در معاملات امروز به رقم یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود و تغییر قیمتی نداشته است. خودروی پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای دنده اتومات در معاملات امروز بازار تهران به نرخ دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و با کاهش جزئی مواجه شد.

خودروی تارا دنده ای در معاملات امروز بازار تهران به رقم دو میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود و با تغییر قیمتی مواجه نشده است. خودروی تارا اتومات در معاملات امروز بازار تهران به رقم دو میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و حدود ۲۰۰ میلیون تومان عقبگرد قیمت داشته است.

خودروی دنا پلاس اتوماتیک در معاملات امروز خودرو های پر تیراژ به رقم دو میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و تغییر قیمتی نداشته است. در گروه خودروسازی سایپا؛ خودروی کوییک دنده ای به رقم یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و با تغییر قیمتی مواجه نشده است.

خودروی ساینا S در بازار امروز تهران به رقم یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان به فروش می رسد و با تغییر قیمتی مواجه نشده است. خودروی شاهین GL در معاملات امروز بازار تهران به رقم دو میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و نسبت به دیروز تغییر قیمتی را تجربه نکرده است. قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵/ دنا پلاس امروز چند؟

+ جدولطرح جدید مجلس حقوق مستمری بگیرها را کاهش می دهد + جزییاتقیمت اونس طلا امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵قیمت سکه وقیمت طلا امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵/ طلا ۱۸ عیار امروز چند؟ + جدولآخرین قیمت دلار، طلا و سکه؛ شبانگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵/ قیمت سکه نزولی شدقیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵/کاهش قیمت طلادر شرایطی که کارشناسان دولت را به مدیریت ویژه در جنگ توصیه می‌کنند، فشار و مداخله در اختیارات قانونی دولت و وزارت اقتصاد بالا گرفت





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

خودروهای پر تیراژ تغییر قیمت پژو ۲۰۷ پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای دنده اتومات تارا تارا دنده ای تارا اتومات دنا پلاس اتوماتیک کوییک ساینا S شاهین GL

United States Latest News, United States Headlines