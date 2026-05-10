خودروهای پر تیراژ در بازار امروز بدون تغییر قیمت معامله شدند

امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازار خودرو های پر تیراژ نسبت به آخرین معاملات چند روز گذشته با تغییر قیمتی همراه نشده است و بیشتر محصولات سایپا و ایران خودرو بدون تغییر قیمت دیده می شوند و بیشتر محصولات شیب ملایمی را طی می کنند. در گروه محصولات ایران خودرو؛ پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک در معاملات امروز به رقم یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود و تغییر قیمتی نداشته است. خودروی پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای دنده اتومات در معاملات امروز بازار تهران به نرخ دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و با کاهش جزئی مواجه شد. خودروی تارا دنده ای در معاملات امروز بازار تهران به رقم دو میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود و با تغییر قیمتی مواجه نشده است. خودروی تارا اتومات در معاملات امروز بازار تهران به رقم دو میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و حدود ۲۰۰ میلیون تومان عقبگرد قیمت داشته است. خودروی دنا پلاس اتوماتیک در معاملات امروز خودرو های پر تیراژ به رقم دو میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و تغییر قیمتی نداشته است. در گروه خودروسازی سایپا؛ خودروی کوییک دنده ای به رقم یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و با تغییر قیمتی مواجه نشده است. خودروی ساینا S در بازار امروز تهران به رقم یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان به فروش می رسد و با تغییر قیمتی مواجه نشده است. خودروی شاهین GL در معاملات امروز بازار تهران به رقم دو میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود و نسبت به دیروز تغییر قیمتی را تجربه نکرده است.
