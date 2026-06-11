خواستار توقف تهدیدات آمریکا و پایان اشغالگری در خاورمیانه در شورای امنیت سازمان ملل

امیرسعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل، با تأکید بر حق دفاع مشروع بر اساس منشور ملل متحد، خواستار خروج نیروهای آمریکایی و پایان اشغالگریهای رژیم صهیونیستی برای دستیابی به صلح پایدار شد.
امیرسعید ایروانی ، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در نشست اخیر شورای امنیت این سازمان که با محوریت پیشبرد راهکارهای سیاسی در خاورمیانه از طریق میانجیگری و گفتوگو برگزار شد، مواضع صریح و قاطعی را در برابر سیاستهای ایالات متحده و رژیم صهیونیستی اتخاذ کرد.
وی در این نشست تأکید نمود که رئیسجمهور ایالات متحده باید به طور کامل از تهدیدهای مکرر و تکراری خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست بردارد. ایروانی با اشاره به تهدیدات جدید واشنگتن مبنی بر استفاده از زور، تصریح کرد که این رویکرد تنها باعث افزایش تنشها میشود. او به روشنی اعلام کرد که ایران در تاریخ دیپلماتیک خود هرگز تحت فشار یا تهدید وارد میز مذاکره نشده است و در برابر هرگونه اجبار یا ارعاب تسلیم نخواهد شد.
نماینده ایران در سازمان ملل با نقد شدید سیاستهای آمریکا، خاطرنشان کرد که واشنگتن بارها این استراتژی شکستخورده را دنبال کرده است و اکنون باید به این نتیجه رسیده باشد که تهدیدهای نظامی و ارعاب، نه تنها به اهداف آمریکا نمیرساند، بلکه نتایجی معکوس به همراه دارد. او تأکید کرد که اگر ایالات متحده واقعاً در پی یافتن یک راهکار دیپلماتیک و پایدار است، باید زبان تهدید را کنار گذاشته و تعاملات خود را بر پایه احترام متقابل، برابری حاکمیتی و پایبندی کامل به مفاد حقوق بینالملل استوار سازد.
در ادامه این سخنان، سفیر ایران به نقضهای مکرر آتشبس جامع ۸ آوریل توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل اشاره کرد و افزود که در مواجهه با این تخلفات و حملات مسلحانه مداوم، ایران حق ذاتی خود برای دفاع مشروع را اعمال کرده است. وی با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، تصریح کرد که دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت ملی و مردم ایران یک اولویت غیرقابل مذاکره است و ایران در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه، از این حق قانونی خود استفاده خواهد کرد.
ایروانی با هشدار به طرفهای متجاوز، تأکید کرد که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی مسئولیت کامل تمامی پیامدهای ناشی از اقدامات غیرقانونی خود و هرگونه تشدید تنش در منطقه را بر عهده دارند. او اشاره کرد که تلاش برای بیثبات کردن منطقه از طریق اقدامات نظامی، تنها به افزایش رنج مردم و تخریب زیرساختهای صلح منجر شده است و هرگونه تلاش برای مشروعیت بخشیدن به این تجاوزات از طریق روندهای سیاسی یا دیپلماتیک، ناممکن و ناموجه است.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار در خاورمیانه، خواستار آن شد که شورای امنیت به جای نگاههای سطحی، به ریشههای اصلی منازعات و بیثباتی در منطقه بپردازد. او این ریشهها را در ادامه اشغال سرزمینهای فلسطینی، لبنانی و سوری و همچنین اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل در سراسر منطقه دانست.
ایروانی همچنین حضور نظامی طولانیمدت ایالات متحده در خلیج فارس و سیاستهای سلطهجویانه این کشور را عاملی کلیدی در دامن زدن به تقابل، ناامنی و بیاعتمادی میان کشورهای منطقه معرفی کرد. وی تأکید کرد که تا زمانی که اشغالگری و تجاوزات ادامه یابد، مقاومت در برابر آن نیز ادامه خواهد داشت و هیچ راه حل پایداری بدون پایان دادن به این واقعیتهای تلخ ممکن نیست.
در نهایت، وی صلح و امنیت جمعی را مستلزم پایان اشغال، احترام به حاکمیت ملی کشورها، پاسخگویی متجاوزان و اجرای بدون تبعیض حقوق بینالملل دانست. او تصریح کرد که امنیت واقعی تنها از طریق گفتوگو، همکاری و اعتمادسازی میان کشورهای منطقه و به دور از هرگونه مداخله خارجی و اجبار تحقق مییابد و حضور نظامی بیگانگان هرگز نمیتواند ضامن ثبات باشد
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