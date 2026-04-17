منابع امنیتی سوریه از خنثیسازی یک کودتای نظامی سازمانیافته توسط اعضای جنبش اسلامگرا در نهادهای دولتی و ارتش خبر دادند. این گروه قصد داشت احمد الشرع، رئیس جمهور را دستگیر و کاخ ریاست جمهوری و وزارت دفاع را تصرف کند. اطلاعات دقیق این طرح از سوی سیا به دمشق رسیده بود.
منابع معتبر امنیتی در سوریه بامداد امروز از خنثیسازی موفقیتآمیز یک کودتای نظامی خبر دادند که توسط عناصر وابسته به جنبش اسلامگرا در بدنه نهادهای دولتی و ارتش این کشور طراحی شده بود. هدف اصلی این طرح که با جزئیات دقیق برنامهریزی شده بود، دستگیری و بازداشت احمد الشرع ، رئیس جمهور سوریه ، و متعاقباً تصرف ساختمانهای کلیدی مانند کاخ ریاست جمهوری و وزارت دفاع در پایتخت، دمشق، اعلام شده است.
به گفته این منابع آگاه، گروه سازماندهنده این کودتا شامل افسران ارشد ارتش و افرادی بود که پیش از این در گروههای شورشی فعالیت داشتهاند. انگیزهی اصلی این گروه، مخالفت شدید با سیاستهای احمد الشرع در قبال رژیم صهیونیستی عنوان شده است. آنها بر این باور بودند که رویکرد الشرع در قبال اسرائیل، به ویژه پس از افشای مذاکرات مستقیم پنهانی با تل آویو و سخنرانیهای اخیر او در موسسات بینالمللی مانند چتم هاوس که بر راهحلهای مبتنی بر مذاکره تاکید داشت، مصداق «مصالحه بر سر حاکمیت» بوده و دستاوردهای مقاومت را نادیده میگیرد.
در یکی از فایلهای صوتی منتسب به یکی از رهبران برجسته این گروه که به بیرون درز کرده است، احمد الشرع به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و او را فردی معرفی کرده که «هدف اصلی را در ازای لغو تحریمهای اقتصادی و دریافت بودجهای بالغ بر ده میلیارد دلار، فروخته است.» این ادعا نشاندهنده عمق شکاف و نارضایتی در میان برخی از ارکان قدرت سوریه در قبال جهتگیریهای سیاسی و اقتصادی رئیس جمهور است.
نکته قابل توجه و شگفتانگیز در این ماجرا، دریافت اطلاعات دقیق و جامع از سوی احمد الشرع تنها چند ساعت پیش از اجرای طرح کودتا بوده است. این اطلاعات که از سوی سرویس اطلاعاتی مرکزی آمریکا (سیا) به دمشق رسیده بود، شامل نام تمامی افراد درگیر در این کودتا و جزئیات کامل برنامه عملیاتی آنان میشد. این اقدام آمریکا، تعجب بسیاری از تحلیلگران سیاسی را برانگیخت. منابع غربی، به ویژه در واشنگتن، این اقدام را در راستای اولویتهای استراتژیک خود در منطقه ارزیابی کردهاند. آنها معتقدند که با توجه به تنشهای رو به افزایش میان ایران و همپیمانان منطقهای آن، حفظ ثبات در سوریه و تداوم حکومت احمد الشرع، یک «اولویت استراتژیک» برای امنیت ملی آمریکا محسوب میشود. این تحلیلگران تاکید دارند که هرگونه جایگزینی برای دولت الشرع، به ویژه اگر از سوی گروههای تندرو اسلامگرا صورت گیرد، میتواند سوریه را مجدداً به ورطه درگیریهای داخلی و منطقهای عمیقتری بکشاند و نظم موجود را بر هم زند. لذا، آمریکا با ارائه این اطلاعات، عملاً در جلوگیری از بروز یک بحران بزرگ در سوریه نقش ایفا کرده است.
پس از دریافت اطلاعات، نیروهای امنیتی سوریه به سرعت وارد عمل شدند و به مواضع شناسایی شده این گروه در حومه دمشق و استان حمص یورش بردند. در این عملیات، هشت افسر ارشد نظامی و تعدادی از افراد غیرنظامی که در این طرح نقش داشتند، دستگیر شدند. تا لحظه انتشار این خبر، ریاست جمهوری سوریه هنوز بیانیه رسمی در خصوص این حادثه منتشر نکرده است. با این حال، منابع نزدیک به دفتر احمد الشرع گزارش دادهاند که وی این تلاش برای براندازی را «خنجری از پشت» توصیف کرده و به شدت از آن ابراز ناخرسندی نموده است. گفته میشود که رئیس جمهور الشرع در حال حاضر مشغول بررسی طرحهای اصلاحی گستردهای در حوزه امنیتی و نظامی کشور است.
یکی از مهمترین این اصلاحات، بازسازی و تغییرات اساسی در رهبری ارتش سوریه به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده و تضمین وفاداری کامل بدنه نظامی به دولت مرکزی است. این اقدام نشاندهنده تلاش دولت سوریه برای پاکسازی نهادهای حیاتی از عناصر ناراضی و بالقوه مخالف است.
سوریه کودتای نظامی احمد الشرع سیا جنبش اسلامگرا