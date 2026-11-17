سازمان امنیت ملی مقدونیه شمالی از خنثی‌سازی طرح تروریستی جمهوری اسلامی در یونان و دستگیری پنج مظنون خبر داد. این عملیات با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی یونان و تحت هدایت یک شهروند ایرانی انجام شد.

سازمان امنیت ملی مقدونیه شمالی روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه از خنثی‌سازی یک توطئه تروریستی پیچیده خبر داد که با هدف کشتن فردی در خاک یونان طراحی شده بود. این نهاد امنیتی اعلام کرد که یک شبکه جاسوسی و عملیاتی مرتبط با عوامل اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شناسایی و از حرکت جلوگیری شده است. محوریت این عملیات بر عهده یک شهروند ایرانی به نام ادریس جهانگیری موانه بوده که هماهنگی‌های لازم را برای اجرای این اقدام خرابکارانه بر عهده داشته است. این گزارش تأیید می‌کند که همکاری‌های اطلاعاتی بین کشورهای منطقه منجر به کشف و متوقف شدن این تهدید جدی شده است.

مکانیسم شناسایی شبکه جاسوسی و عوامل جمهوری اسلامی

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده، سازمان امنیت ملی مقدونیه شمالی از ابتدای سال ۲۰۲۶ یک عملیات مشترک را با همکاری سازمان اطلاعات ملی یونان، وزارت کشور مقدونیه شمالی و سایر سرویس‌های اطلاعاتی همکار آغاز کرده بود. این عملیات اطلاعاتی با هدف شناسایی و نظارت بر افرادی طراحی شده بود که احتمال می‌رفت در اجرای اقدامات تروریستی در منطقه مشارکت داشته باشند. تحقیقات گسترده منجر به شناسایی دقیق یک شبکه مخفی در مقدونیه شمالی شد که به طور مستقیم تحت فرماندهی ادریس جهانگیری موانه فعالیت می‌کرد.

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گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد که این شبکه شامل عوامل نیابتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف بوده است. سازمان امنیت ملی مقدونیه شمالی در بیانیه خود تصریح کرد که افراد وابسته به این ساختارها، دستورات مستقیم را از سوی شهروند ایرانی دریافت می‌کردند. این عوامل اقدامات مقدماتی و تدارکاتی لازم را برای انجام یک اقدام تروریستی یا ترور علیه یک فرد ناشناس در خاک یونان انجام می‌دادند. همچنین مشخص شد که شیوه فعالیت این شبکه شامل برگزاری دیدارهای محرمانه در کشورهای ثالث از جمله ایران بوده است.

نقش ادریس جهانگیری موانه و اقرار مظنونان

ادریس جهانگیری موانه به عنوان مجری اصلی و هماهنگ‌کننده عملیات شناسایی شد. روزنامه یونانی "تو ویما" در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان گزارش داد که تحقیقات مشترک دستگاه‌های اطلاعاتی یونان، مقدونیه شمالی و چندین کشور غربی به بازداشت پنج شهروند مقدونیه شمالی منجر شده است. این پنج مظنون به همکاری با ادریس جهانگیری موانه اقرار کرده‌اند و تأیید کرده‌اند که تحت هدایت او در تدارکات این طرح ترور مشارکت داشته‌اند. بویان خریستوفسکی، رئیس سازمان امنیت ملی مقدونیه شمالی، در نشست خبری روز سه‌شنبه این جزئیات را تأیید کرد.

جزئیات عملیات بازداشت نشان می‌دهد که چهار نفر از مظنونان در خود مقدونیه شمالی دستگیر شدند و نفر پنجم نیز در خاک یونان شناسایی و بازداشت گردید. این فرد پنجم روز پنجشنبه ۲۱ آبان به مقدونیه شمالی انتقال یافت تا در پرونده مشترک مورد پیگرد قرار گیرد. الکساندر یانف، رئیس اداره امنیت عمومی مقدونیه شمالی، اعلام کرد که در مجموع شش نفر در این پرونده تحت پیگرد قضایی قرار دارند. وضعیت این افراد به شرح زیر است: چهار نفر در بازداشت مطلق، یک نفر در بازداشت خانگی قرار دارد و یک نفر دیگر هنوز متواری است.

سابقه تروریسم فرامرزی و تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا

هویت فردی که قرار بود در یونان ترور شود هنوز اعلام نشده است و مشخص نیست که او شهروند یونان باشد یا تابعیت کشور دیگری را داشته باشد. با این حال، نام دیگر چهره کلیدی در این پرونده به نام ناجی شریفی زیندشتی در اطلاعیه رسمی سازمان امنیت ملی مقدونیه شمالی مطرح شده است. این نام پیش‌تر توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در تحریم‌های مرتبط با ترور مخالفان در خارج از کشور ذکر شده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۹ بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرد که شبکه شریفی زیندشتی به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان و فعالان سیاسی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کند.

در بیانیه آن زمان، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تأکید کرد که شبکه شریفی زیندشتی در چندین عملیات سرکوب فرامرزی از جمله ترور و آدم‌ربایی نقش داشته است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که اعضای این شبکه برای اجرای عملیات در خاک ایالات متحده آمریکا نیز برنامه‌ریزی کرده بودند. برایان نلسون، معاون وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت که تلاش‌های مستمر رژیم ایران برای هدف قرار دادن مخالفان نشان‌دهنده ناامنی عمیق این رژیم است. او افزود که جمهوری اسلامی سعی دارد سرکوب داخلی خود را به خارج از مرزهای ایران گسترش دهد.

پیامدهای امنیتی و واکنش‌های دیپلماتیک احتمالی

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود همچنین اشاره کرد که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران برای پنهان کردن نقش خود در عملیات علیه مخالفان، به طور فزاینده‌ای از گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در کشورهای دیگر استفاده می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، شبکه شریفی زیندشتی در عملیات‌های قبلی از جمله ربودن حبیب اسیود در ترکیه و ترور مسعود وردنجانی در استانبول نقش داشته است. خنثی شدن توطئه جدید در یونان نشان می‌دهد که این الگوی عملیاتی همچنان ادامه دارد و سرویس‌های اطلاعاتی غربی در حال مقابله با آن هستند.

سازمان امنیت ملی مقدونیه شمالی در پایان اطلاعیه خود تأکید کرد که تحقیقات درباره دیگر افراد مرتبط با شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. این سازمان اعلام کرده است که به شناسایی تهدیدهای احتمالی تروریستی و مقابله با آن‌ها متعهد است. تاکنون هیچ گونه واکنشی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به انتشار این اطلاعیه یا گزارش‌های مربوط به خنثی شدن طرح ترور در یونان مشاهده نشده است. این سکوت ممکن است نشان‌دهنده سیاست‌های پنهان‌کاری در عملیات‌های فرامرزی باشد.