آژانس امنیت مقدونیه شمالی اعلام کرد طرحی برای ترور در یونان را خنثی کرده است. این عملیات علیه شبکه‌ای با ارتباطات ایرانی انجام شد که در چهار نقطه بازرسی شد.

آژانس امنیت ملی مقدونیه شمالی روز سه‌شنبه بیست و ششم آبان ماه خبر داد که یک طرح تروریستی برای ترور یک فرد در یونان را خنثی کرده است. این نهاد امنیتی اعلام کرد که شبکه‌ای گسترده از عوامل نیابتی را که به ادریس جهانگیری موانه ، تبعه ایرانی، وابسته بودند، شناسایی و منهدم کرده است. ادریس جهانگیری موانه در بیانیه این آژانس به عنوان همکار سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران معرفی شده است. پلیس این کشور تأیید کرد که این شبکه با دستور مستقیم این فرد ایرانی، فعالیت‌های مقدماتی و پشتیبانی لجستیکی را برای اجرای اقدام تروریستی علیه شخصیتی در یونان انجام داده بود.

جزئیات عملیات و دستگیری مظنونان در اسکوپیه

نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم مقدونیه شمالی در این عملیات مشارکت داشتند و مأموران امنیتی در چهار محل مختلف بازرسی‌های دقیقی انجام دادند. در جریان بازرسی از مکان‌های مذکور، سلاح گرم و طرح‌هایی که مکان‌های مشخصی را نشان می‌دادند، کشف و ضبط شد. بویان خریستوفسکی، رئیس آژانس امنیت ملی مقدونیه شمالی، در نشست خبری در اسکوپیه اعلام کرد که عملیات شناسایی این شبکه از اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز شده بود. وی افزود که اعضای این گروه در خاک کشورهای ثالث، از جمله ایران، نشست‌های مخفیانه برگزار کرده بودند.

Also read آسیب جدی اوکراین به پل حیاتی کریمه در عملیاتی بی‌سابقه

توسعه فعالیت‌ها در یونان و نفوذ به ساختارهای مجرمانه

خریستوفسکی در توضیح ابعاد نفوذ این شبکه بیان کرد که شامل افرادی است که در ساختارهای مجرمانه داخل کشور مقدونیه شمالی نفوذ کرده‌اند. الکساندر یانف، از مقام‌های وزارت کشور مقدونیه شمالی، اعلام کرد چهار مظنون با حکم قضایی در بازداشت موقت قرار گرفته‌اند و یک نفر دیگر تحت حبس خانگی است. این اقدامات نشان‌دهنده همکاری نزدیک نهادهای امنیتی این کشور با یونان برای جلوگیری از اجرای طرح‌های تروریستی فرامرزی است که تحت تأثیر عناصر خارجی طراحی شده‌اند.

ادعاها درباره حملات به قشم و دریانوردی بحرین

در حالی که امنیت بالکان در معرض بررسی است، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه بیست و ششم آبان خبر دادند که صدای انفجارهای شنیده شده در قشم ناشی از اصابت پرتابه‌ها به این جزیره بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از اهالی جزیره قشم اعلام کرد که صدای چند انفجار از سمت شمال غرب شهر قشم شنیده شده و دودی در آسمان این جزیره مشاهده شده است. خبرگزاری تسنیم نیز از اصابت چندین پرتابه به اطراف جزیره قشم خبر داد و اعلام کرد پیگیری برای شناسایی منشأ انفجار در حال انجام است.

از اوایل آبان ماه گزارش‌های متعددی از حملات آمریکا به قشم منتشر شده و واشینگتن گفته است که پدافند این جزیره را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران همچنین صبح سه‌شنبه بیست و ششم آبان از حمله پهپادی تازه‌ای به بحرین خبر داد و مدعی شد یک سامانه راداری متعلق به نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، این ادعا را رد کرد و گفت که پهپادهای شلیک‌شده توسط سپاه به سمت بحرین را رهگیری و منهدم کرده است.

جریمه جدید تیمو توسط اتحادیه اروپا

کمسیون اروپا فروشگاه اینترنتی چینی تیمو را به کوتاهی در جلوگیری از عرضه کالاهای غیرقانونی و ناایمن متهم کرد که ممکن است به دومین جریمه سنگین این شرکت در اتحادیه اروپا منجر شود. این کمیسیون روز سه‌شنبه بیست و ششم آبان اعلام کرد بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تیمو تدابیر مؤثری برای جلوگیری از فروش کالاهایی که استانداردهای ایمنی اتحادیه اروپا را رعایت نمی‌کنند، در نظر نگرفته است. اسباب‌بازی‌ها، لوازم الکترونیکی و محصولات آرایشی از جمله کالاهایی هستند که عرضه نمونه‌های غیراستاندارد آن‌ها می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرد تیمو نظارت کافی بر کالاهای عرضه‌شده در وب‌سایت خود ندارد و مجازات‌هایی که برای فروشندگان متخلف در نظر گرفته، بازدارنده نیست. تیمو در واکنش اعلام کرد با نتایج اولیه بررسی کمسیون اروپا موافق نیست و برای نظارت بر کالاها و رعایت مقررات، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام داده است. این شرکت همچنین گفته است یافته‌های کمسیون را بررسی خواهد کرد و به همکاری با مقام‌های اروپایی ادامه می‌دهد. در ماه مه امسال نیز تیمو به دلیل ارزیابی ناکافی خطرات، ۲۰۰ میلیون یورو جریمه شده بود.

تشدید درگیری‌های موشکی میان روسیه و اوکراین

روسیه و اوکراین در حملات گسترده موشکی و پهپادی به مواضع یکدیگر، پل‌های مهم و زیرساخت‌های حمل‌ونقل را هدف قرار دادند. این حملات منجر به اختلال در خدمات شهری کی‌یف، قطع برق در مناطقی از اوکراین و توقف تردد از پل راهبردی کریمه شد. در جریان حملات شامگاه دوشنبه بیست و پنجم آبان و بامداد سه‌شنبه بیست و ششم آبان، موشک‌های روسیه به پل‌های شمالی و جنوبی کی‌یف بر فراز رودخانه دنیپرو اصابت کردند. ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، با تأیید آسیب دیدن این دو پل اعلام کرد که حملات همچنین به بخشی از شبکه متروی پایتخت خسارت وارد کرده است.

وزارت انرژی اوکراین نیز اعلام کرد که حملات شبانه روسیه به زیرساخت‌های انرژی، برق مناطقی از هشت استان این کشور را قطع کرده است. مقام‌های محلی همچنین از زخمی شدن سه نفر در استان چرکاسی خبر داده‌اند. این درگیری‌های شدید نشان‌دهنده ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی و نظامی در منطقه است که تأثیرات مستقیمی بر زیرساخت‌های حیاتی و امنیت عمومی شهرهای بزرگ دارد.