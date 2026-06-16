افبیآی از خنثیسازی حملات پهپادی برنامهریزیشده علیه رویداد هنرهای رزمی یوافسی در واشینگتن خبر داد. پنج نفر دستگیر و ۲۳ نفر دیگر شناسایی شدند. همزمان، عملیات مخفیانه انتقال نفت از کشتی به کشتی با هدایت آمریکا در خلیج فارس فاش شد.
افبیآی اعلام کرد که حملات برنامهریزیشده ای را که قصد داشت رویداد هنرهای رزمی ترکیبی یوافسی در واشینگتن را هدف قرار دهد، خنثی کرده و چند نفر را دستگیر کرده است.
رسانهها از دستگیری پنج نفر و شناسایی ۲۳ نفر دیگر که در برنامهریزیها مشارکت داشتند، خبر دادهاند. به گفته کاش پاتل، رییس افبیآی، این تهدید در ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) شناسایی شد و مامورانی از چندین ایالت در عملیات خنثیسازی شرکت داشتند. هدف این حملات استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره برای هدف قرار دادن ساختمانهای محل برگزاری رویداد بود.
رویداد یوافسی به مناسبت هشتادمین سالگرد تولد دونالد ترامپ و دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، برای اولین بار در چمن جنوبی کاخ سفید برگزار شد و حدود چهار هزار نفر در آن شرکت کردند. همزمان، جمعیت زیادی در محوطه نزدیک یادبود لینکلن این رویداد را از طریق صفحهنمایشهای بزرگ تماشا کردند که تعداد آنها حدود هشتاد هزار نفر برآورد شد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، این اقدام را یک توطئه تروریستی برنامهریزیشده و هماهنگ توصیف کرد و بر لزوم بررسی شبکههای زیرزمینی پشتیبان آن تاکید کرد. در کنار این رویداد، منابعی از عملیات مخفیانه انتقال نفت از کشتی به کشتی در نزدیکی سواحل امارات و عمان خبر دادند که با هدف دور زدن تحریمها و با هدایت ارتش آمریکا انجام میشد.
بر اساس گزارش رویترز، دو محل اصلی برای این انتقالها شناسایی شده است: یکی در نزدیکی ساحل فجیره در امارات و دیگری در نزدیکی بندر صحار عمان. این عملیات از اوایل ماه مه آغاز شد و دستکم ۹۲ کشتی در آن مشارکت داشتند. تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که تا ۲۱ خرداد، ۱۷ جفت کشتی به طور همزمان در حال انتقال نفت بودند. ارتش آمریکا با استفاده از پهپادها و بالگردها از این کاروانها پشتیبانی میکرد.
در جریان این عملیات، یک بالگرد آپاچی در ۱۹ خرداد در نزدیکی سواحل عمان توسط نیروهای سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و سرنگون شد. این عملیات در واکنش به بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران صورت گرفت که بزرگترین اختلال در عرضه جهانی انرژی را ایجاد کرد. جزئیات بیشتر درباره حملات برنامهریزیشده علیه یوافسی پس از علنی شدن اسناد اتهامی در روز سهشنبه منتشر خواهد شد.
شان کوران، مدیر سرویس مخفی، از تلاش شبانهروزی برای شناسایی و پاسخگو کردن عاملان خبر داد. این رویداد نشاندهنده هماهنگی گسترده بین نهادهای امنیتی آمریکا برای مقابله با تهدیدات تروریستی است. از سوی دیگر، عملیات انتقال مخفیانه نفت، پیچیدگی جنگ اقتصادی و نظامی در منطقه خلیج فارس را نشان میدهد. ایران با بستن تنگه هرمز، یکپنجم مصرف جهانی نفت را تحت تاثیر قرار داد و تورم جهانی را تشدید کرد.
این دو رویداد، هرچند در ظاهر نامرتبط، هر دو به تنشهای فزاینده بین آمریکا و ایران و شبکههای نیابتی اشاره دارند
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