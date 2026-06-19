مکزیک با شکست کره جنوبی صعود خود را قطعی کرد، کانادا با پیروزی ۶ بر صفر برابر قطر تاریخ‌ساز شد و تیم ملی ایران در سفر به آمریکا با بازرسی‌های شدید مواجه شد.

در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی جام جهانی ، تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و کانادا موفق به کسب پیروزی‌های ارزشمندی شدند و تیم ملی ایران نیز با مشکلاتی در سفر به آمریکا روبرو شد.

مکزیک با تک‌گل لوئیز رومو در ورزشگاه آکرون گوادالاخارا، کره جنوبی را شکست داد و با دومین پیروزی پیاپی، به عنوان نخستین تیم گروه A صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد. کره جنوبی در نیمه نخست نمایش بهتری داشت و مالکیت توپ را در اختیار گرفت، اما نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کند. در دقیقه ۵۰، اشتباه دروازه‌بان کره جنوبی فرصت را برای لوئیز رومو فراهم کرد تا تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.

پس از آن، کره جنوبی برای جبران فشار آورد اما دروازه‌بان مکزیک با واکنش‌های عالی مانع از گلزنی حریف شد. مکزیک با شش امتیاز صدرنشین گروه A است و جمهوری چک و آفریقای جنوبی با یک امتیاز شانسی برای صعود ندارند. کره جنوبی با سه امتیاز همچنان امیدوار است در دیدار پایانی سهمیه دوم را کسب کند.

در دیگر مسابقه، کانادا با نتیجه قاطع ۶ بر صفر قطر را شکست داد تا نخستین پیروزی خود در تاریخ جام جهانی را جشن بگیرد. این مسابقه در ورزشگاه ونکوور برگزار شد و کانادا از همان دقایق ابتدایی برتری خود را دیکته کرد.

کایل لارین در دقیقه ۱۶، جاناتان دیوید در دقایق ۲۹ و ۴۵+۲، ناتان سالیبا در دقیقه ۶۴، یک گل به خودی از محمد مناعی در دقیقه ۷۵ و گل دوم دیوید در وقت‌های تلف‌شده، شش گل کانادا را به ثمر رساندند. قطر که با تساوی یک بر یک مقابل سوئیس کار خود را آغاز کرده بود، در این دیدار دو اخراجی داشت و از دقیقه ۳۱ با ۱۰ نفر و از دقیقه ۵۲ با ۹ نفر بازی کرد.

جاناتان دیوید با هت‌تریک خود، دومین هتریک این جام را پس از لئونل مسی ثبت کرد. کانادا با چهار امتیاز در گروه B پس از سوئیس (چهار امتیاز) در رده دوم قرار دارد. در حاشیه این رقابت‌ها، تیم ملی ایران با مشکلاتی در سفر به آمریکا مواجه شد. پائولو الکساندر آراوخو، یکی از اعضای کادر پزشکی تیم ایران، به نیویورک تایمز گفت که تیم هنگام خروج از آمریکا بارها بازرسی شده و پرواز با سه ساعت تاخیر انجام شده است.

او همچنین افزود که هنگام ورود نیز ساعت‌ها با پرسش‌های مفصل ماموران مرزی آمریکا روبرو شدند. این سخت‌گیری‌ها از لحظه ورود تیم در روز یکشنبه گذشته آغاز شد و چندین عضو کاروان از جمله خود او با بازرسی‌های طولانی مواجه شدند. این اخبار در حالی منتشر می‌شود که تیم ملی ایران خود را برای مسابقات بعدی آماده می‌کند





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