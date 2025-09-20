خلاصه نتایج روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب، کرواسی، سه فرنگی‌کار ایرانی به مصاف رقبای خود رفتند. دانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم به مرحله یک چهارم نهایی رسید، محمدهادی ساروی به نیمه‌نهایی صعود کرد، و علی احمدی وفا از صعود بازماند. رقابت‌ها همچنان ادامه دارد.

روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از ساعت ۱۲ امروز جمعه به وقت تهران در زاگرب کرواسی آغاز شد و در روز نخست این رقابت‌ها، سه فرنگی‌کار ایران ی به مصاف رقبای خود رفتند. این مسابقات که با شور و هیجان خاصی در جریان است، شاهد حضور پرشور تماشاگران و رقابت‌های دیدنی کشتی‌گیران از سراسر جهان است. در روز اول مسابقات، سه نماینده‌ی کشورمان در اوزان مختلف به روی تشک رفتند و به رقابت با حریفان خود پرداختند.

نتایج به دست آمده در این روز، ترکیبی از پیروزی‌ها و شکست‌ها را برای تیم ملی کشتی فرنگی ایران به همراه داشت و امیدواری‌هایی را برای ادامه‌ی مسابقات ایجاد کرد. رقابت‌ها در اوزان مختلف از جمله ۶۱، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم برگزار شد و کشتی‌گیران با تمام توان خود به مصاف حریفان رفتند. این مسابقات فرصتی است برای ارزیابی توانایی‌های کشتی‌گیران و آمادگی آن‌ها برای مسابقات بزرگ‌تر در آینده و همچنین تجربه‌ای ارزشمند برای ارتقای سطح کیفی کشتی فرنگی کشور محسوب می‌شود.\بر اساس گزارش‌های دریافتی، در رقابت‌های مقدماتی سه وزن دوم، علی احمدی وفا در وزن ۶۱ کیلوگرم، دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم و محمد هادی ساروی قهرمان المپیک در وزن ۹۷ کیلوگرم به روی تشک رفتند و به مبارزه با رقبای خود پرداختند. در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی در دور نخست با آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان به رقابت پرداخت و با نتیجه‌ی ۱۰ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد. این پیروزی، شروعی امیدوارکننده برای سهرابی در این وزن بود. علی احمدی وفا در وزن ۶۱ کیلوگرم، در دور اول با کایتو اینابا از ژاپن کشتی گرفت. رقابت این دو کشتی‌گیر بسیار نزدیک و نفس‌گیر بود و در نهایت با نتیجه‌ی ۵ بر ۵ به پایان رسید، اما احمدی وفا به دلیل قانون امتیاز کمتر، از صعود به مرحله‌ی بعد بازماند. این نتیجه، برای تیم ایران ناامیدکننده بود. سید دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم، در دور نخست حریف خود از قرقیزستان را با نتیجه‌ی قاطع ۱۰ بر ۱ شکست داد. وی در دور دوم نیز با حملات کوبنده‌ی خود، دمیتری آدامف از روسیه را با همین نتیجه شکست داد و به مرحله‌ی یک چهارم نهایی صعود کرد. سهرابی با نمایش قدرت و تکنیک خود، توجه بسیاری از تماشاگران و کارشناسان را به خود جلب کرد. در مرحله‌ی یک چهارم نهایی، سهرابی با ابراهیم قانم قهرمان جهان از فرانسه به رقابت پرداخت. این مبارزه، جدالی پر چالش و نفس‌گیر بود و متاسفانه سهرابی با بدشانسی و مصدومیت از ناحیه صورت، از راهیابی به مرحله‌ی نیمه‌نهایی بازماند.\در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه‌ی ۴ بر صفر نیتش از هند را شکست داد و به مرحله‌ی یک چهارم نهایی صعود کرد. ساروی که از امیدهای اصلی کسب مدال در این وزن محسوب می‌شود، با قدرت و هوشمندی خود، حریف هندی را مغلوب کرد. وی در این دیدار، به مصاف گئورگی ملیا از گرجستان رفت. این مبارزه نیز بسیار نزدیک و دیدنی بود و در نهایت با نتیجه‌ی ۱ بر ۱ به پایان رسید، اما ساروی با استفاده از قانون امتیاز بیشتر، پیروز میدان شد و راهی مرحله‌ی نیمه‌نهایی شد. صعود ساروی به نیمه‌نهایی، امیدهای تیم ملی ایران را برای کسب مدال در این وزن افزایش داد. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، عرصه‌ی رقابت‌های سخت و نفس‌گیر است و کشتی‌گیران برای رسیدن به پیروزی، نیازمند آمادگی جسمانی و روحی بالایی هستند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز با تمام توان خود در این مسابقات حضور یافته و تلاش می‌کند تا بهترین نتایج را کسب کند و نام ایران را در جهان سربلند نماید. ادامه‌ی مسابقات، با حضور کشتی‌گیران برتر در اوزان مختلف، نوید رقابت‌های جذاب و دیدنی دیگری را می‌دهد





