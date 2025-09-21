اخبار روز شامل تحولات مهمی از جمله پیشرفت آلمان در زمینه دفاع پهپادی، خشونت در اعتراضات هلند به سیاست‌های مهاجرتی و ادامه درگیری‌ها در غزه و همچنین برگزاری مراسم یادبود فعال محافظه‌کار آمریکایی چارلی کرک و برگزاری جشن اکتبر فست در مونیخ است.

دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است. ژنرال کارستن برویر، بازرس کل ارتش آلمان اعلام کرد که این کشور در حال پیشبرد 'مبارزه پهپاد علیه پهپاد ' است و این مسئله برای توان دفاعی آلمان بسیار حیاتی است. با این حال، به گفته این ژنرال آلمان ی نباید سایر تهدیدات نادیده گرفته شوند. برویر افزود با توجه به حجم استفاده روسیه از پهپاد ها علیه اوکراین ، دفاع موثر 'تنها در ترکیب توانایی‌های مختلف ممکن است'.

بازرس کل ارتش آلمان انتظار دارد در عرض چند ماه پیشرفت‌هایی حاصل شود و به برنامه زمانی معرفی مهمات به اصطلاح 'لوترینگ' در ارتش آلمان اشاره کرد. این مهمات که پهپادهای کامیکازه (پهپادهای انتحاری) هستند، می‌توانند به تعداد زیاد به سمت اهداف هدایت شده یا با کمک هوش مصنوعی به صورت خودکار آن‌ها را جستجو کنند. برویر همچنین گفت: «هرچند توسعه پهپادها برای توان دفاعی ما حیاتی است، اما ما همچنان با تهدیداتی مانند موشک‌های کروز، راکت‌ها و هواپیماهای نظامی مواجهیم. در دو هفته گذشته، افزایش تجاوزهای روسیه به حریم هوایی متحدان ناتو نگرانی‌هایی را به دنبال داشته و تعداد زیادی پهپاد وارد حریم هوایی لهستان شدند. استونی نیز گزارش داد سه جنگنده روسیه حریم هوایی این کشور عضو ناتو را نقض کرده‌اند. نیروی هوایی لهستان و متحدان ناتو برای نخستین‌بار چند پهپاد روسیه را سرنگون کردند. برویر در این باره هم گفت که حریم هوایی لهستان بطور بی‌سابقه نقض شده است. این ژنرال آلمانی تاکید کرد: «چه عمدی بوده باشد و چه اتفاقی، پوتین واکنش ما را دقیقا زیر نظر دارد. او با تجاوز به حریم هوایی، ما را به عنوان یک پیمان و اتحاد آزمایش کرده است. یازده روز پس از ترور چارلی کرک، فعال محافظه‌کار آمریکایی، مراسم یادبود او روز یک‌شنبه ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر) در شهر گلندل ایالت آریزونا برگزار می‌شود. این مراسم با حضور هزاران نفر و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد شد و قرار است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و جی‌دی ونس، معاون او در آن حضور داشته باشند. کرک ۳۱ ساله یکی از حامیان مهم و با نفوذ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بود و و به یکی از چهره‌های نوظهور حزب جمهوری‌خواه تبدیل شده بود. او سازمان 'دانشجویان برای ترامپ' را بنیان نهاد؛ سازمانی که در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها دیدگاه‌های 'راست‌محافظه‌کارانه و راست‌افراطی' را ترویج می‌کرد. میلیون‌ها نفر کانال‌های او در شبکه‌های اجتماعی و پادکست‌هایش را دنبال می‌کردند. صدونودمین جشن اکتبر (اکتبر فست) روز شنبه ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر) در شهر مونیخ آلمان با حضور صدها هزار نفر آغاز شد. این جشن که عنوان بزرگ‌ترین جشن مردمی جهان را دارد تا ۵ اکتبر ادامه خواهد داشت. تظاهرات در شهر لاهه علیه سیاست مهاجرتی دولت هلند در روز شنبه ۲۰ سپتامبر به خشونت کشیده شد. معترضان راست‌افراطی ضمن حمله به نیروهای پلیس و دفتر حزب لیبرال‌چپ D66، یک خودرو پلیس را به آتش کشیدند. طی این حملات، دو مامور پلیس نیز زخمی شدند. گزارش شده که پلیس با گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش به حملات معترضان واکنش نشان داده و در پی آن، ۳۰ نفر را بازداشت کرده است. احزاب سیاسی در هلند این خشونت‌ها را محکوم کردند. خیرت ویلدرز، رهبر حزب آزادی (حزب راستگرای هلند) نیز گفت حمله به پلیس و انسداد بزرگراه‌ها 'غیرقابل‌قبول' است. پس از آنکه دولت ائتلافی در ژوئن بر سر تصویب قوانین پناهندگی فروپاشید، انتخابات جدید پارلمانی در هلند قرار است در اواخر اکتبر امسال برگزار شود. ارتش اسرائیل می‌گوید در ادامه عملیات در شهر غزه، مواضع حماس را با حملات هوایی و زمینی هدف قرار داده است. به گفته ارتش، در این حملات تونل‌ها، تله‌های انفجاری، ساختمان‌های مورد استفاده حماس و مواضع تک‌تیراندازان نابود شده و در مجموع بیش از ۱۰۰ 'هدف تروریستی' از بین رفته است. منابع فلسطینی می‌گویند در بمباران‌های شدید اخیر دست‌کم ۶۰ نفر کشته شده‌اند. این ارقام به طور مستقل قابل تایید نیست. مقامات اسرائیلی اعلام کرده‌اند که تاکنون صدها هزار نفر از شهر غزه خارج شده‌اند. در مقابل، گروه حماس می‌گوید هنوز حدود ۹۰۰ هزار نفر در این شهر باقی مانده‌اند. به‌گفته وزارت بهداشت تحت کنترل حماس، شمار کشته‌شدگان جنگ تاکنون به بیش از ۶۵ هزار نفر رسیده است؛ آماری که میان غیرنظامیان و نیروهای مسلح تفکیکی قائل نمی‌شود





