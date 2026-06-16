خلاصه خبرهای روز شامل پیش بینی افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در برخی استانهای شمالی کشور، افزایش حدود ۵ درجهای دما در خراسان جنوبی، افزایش قیمت سکه و طلا، افزایش احتمال خیزش گردوخاک در برخی مناطق، گزارشی از اختلاف بر سر هزینهای فراتر از قیمت دارو و مناقشه قدیمی میان بیماران، داروسازان و نهادهای نظارتی، و نمایشی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام در آذربایجان شرقی است.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز یکشنبه در نیمه شمالی استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و همچنین ارتفاعات البرز، افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ می دهد .
در برخی مناطق مستعد نیز احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد. همچنین امروز در برخی مناطق شرق و جنوب شرق، غرب کشور و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد که در برخی نقاط میتواند موجب خیزش گردوخاک شود.
پیش بینی هوای ادربیل فردا یکشنبه 24 خرداد/ هشدار زرد صادر شدرونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امامپیش بینی هوای همدان فردا سه شنبه ۲۶ خرداد/ افزایش حدود ۵ درجهای دما در طول روزپیش بینی هوای خراسان جنوبی فردا سه شنبه ۲۶ خرداد/ هشدار سطح زرد و نارنجی صادر شدقیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵/ طلا ۱۸ عیار امروز چند؟ + جدولقیمت دلار، طلا و سکه ظهر امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ / سکه ۸ میلیون تومان ریخت!
+ جدولقیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵/ سکه پارسیان ۱۰۰ سوتی امروز چند؟ + جدولگزارش «شرق» از اختلاف بر سر هزینهای فراتر از قیمت دارو و مناقشه قدیمی میان بیماران، داروسازان و نهادهای نظارت
خلاصه خبرهای روز پیش بینی افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وز افزایش حدود ۵ درجهای دما در خراسان جنوبی افزایش قیمت سکه و طلا افزایش احتمال خیزش گردوخاک در برخی مناطق گزارش اختلاف بر سر هزینهای فراتر از قیمت دارو نمایشی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام در