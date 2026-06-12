خطیب نماز جمعه تهران: جنگ امروز ما جنگ بین ایمان و کفر است و ما پیروز هستیم

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به سیره پیامبر اسلام در زمینه جنگ و آتش بس، عنوان کرد: جنگ امروز ما جنگ بین ایمان و کفر است و ما با دنیای کفر و شرک طرفیم و بر اساس همین باور، قطعاً ما پیروز هستیم. وی با تاکید بر اینکه تمام قدرت دست خداست، افزود: بدون هیچ تردیدی جنگ امروز ما جنگ بین ایمان و کفر است و ما با دنیای کفر و شرک طرفیم و بر اساس همین باور قطعاً ما پیروز هستیم؛ این پیروزی قطعی دیر و زود دارد اما قطعاً سوخت و سوز ندارد و من مطمئن هستم که انشاءالله من یا دیگر امامان جمعه در همین تریبون نماز جمعه، جشن پیروزی را به مردم تبریک خواهیم گفت.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: بدون هیچ تردیدی جنگ امروز ما جنگ بین ایمان و کفر است و ما با دنیای کفر و شرک طرفیم و بر اساس همین باور، قطعاً ما پیروز هستیم؛ این پیروزی قطعی دیر و زود دارد اما قطعاً سوخت و سوز ندارد و من مطمئن هستم که انشاءالله من یا دیگر امامان جمعه در همین تریبون نماز جمعه، جشن پیروزی را به مردم تبریک خواهیم گفت.

آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های عبادی- نماز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به سیره پیامبر اسلام (ص) در زمینه جنگ و آتش بس عنوان کرد: خدای متعال در آیات قرآن کریم به پیامبر (ص) می‌گوید که «امیدت فقط به خداوند باشد و فقط به او توکل کن»؛ انبیا با سرمایه توکل به خدای متعال کار را پیش بردند و همچنین رزمندگان راه دین نیز کار خود را با این سرمایه پیش می‌برند.

وی با تاکید بر اینکه تمام قدرت دست خداست، افزود: بدون هیچ تردیدی جنگ امروز ما جنگ بین ایمان و کفر است و ما با دنیای کفر و شرک طرفیم و بر اساس همین باور قطعاً ما پیروز هستیم؛ این پیروزی قطعی دیر و زود دارد اما قطعاً سوخت و سوز ندارد و من مطمئن هستم که انشاءالله من یا دیگر امامان جمعه در همین تریبون نماز جمعه، جشن پیروزی را به مردم تبریک خواهیم گفت. محمود واعظی: حماسه حضور ملت در «نماز جمعه نصر» با وجود تهدیدات امنیتی - نظامی، پیام وحدت را مخابره ...

الاخبار: ایران پاسخ نهایی را از ایالات متحده دریافت کرده که مبنی بر... قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ / قیمت طلای ۱۸ عیار با حملات... راز خروج افراد ناشناس از دریچه‌های فاضلاب، پلیس نیویورک را متحیر..





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

خطیب نماز جمعه تهران جنگ بین ایمان و کفر تاکل به خداوند انبیا با سرمایه توکل به خدای متعال کار را پیش تمام قدرت دست خداست

United States Latest News, United States Headlines