خطیب نماز جمعه تهران: دکترین دفاعی ایران بر محاسبه دقیق استوار است

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به توان موشکی و فضایی ایران، دکترین دفاعی کشور را بر محاسبه دقیق و بازدارندگی استوار دانست و از دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه یاد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد ، خطیب نماز جمعه تهران ، امروز ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در خطبه‌های نماز جمعه در دانشگاه تهران، دکترین دفاعی ایران را بر یک محاسبه دقیق استوار دانست. وی این سخنان را با اشاره به هفته هوافضا و سالروز شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر صنعت موشکی ایران، بیان کرد.

ابوترابی‌فرد گفت باید هزینه تجاوز را برای مهاجم، حتی آمریکا، نامتناسب کرد. او افزود عمق راهبردی دشمن باید با پرتاب‌های نقطه‌زن، کلاهک‌های مانورپذیر تا لحظه برخورد و بالاترین تراکم آتش در هم کوبیده شود. وی در این خطبه به دستاوردهای اقتدارآفرین نیروی هوافضای سپاه پرداخت.

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توان موشکی و فضایی ایران در کانون محاسبه دفاعی

خطیب نماز جمعه تهران موشک‌های بالستیک نقطه‌زن، رادارگریز و بقاپذیر را نمونه‌ای از بلوغ فناوری زرادخانه‌های موشکی ایران دانست. به گفته او، این موشک‌ها کلاهک‌های سنگین، برد چند هزار کیلومتر و سوخت جامد و مایع دارند.

ابوترابی‌فرد همچنین به دستاوردهای فضایی کشور اشاره کرد و گفت ایران با پرتاب ماهواره‌های بومی به مدار زمین توسط ماهواره‌بر ساخت داخل، به شمار کشورهای محدود دارای چرخه کامل فضایی پیوست. وی افزود فرزندان تربیت‌شده در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور، چرخه کامل طراحی و ساخت ماهواره، پرتابگر، پایگاه پرتاب و ایستگاه دریافت را در اختیار دارند.

او پیشرفت در پرتابگرهای فضایی را عاملی دانست که به‌طور مستقیم توان موشکی ایران را ارتقا داده است. به گفته ابوترابی‌فرد، امروز هوافضا هم آزمایشگاه فناوری‌های حساس و هم سکوی اقتدار ایرانیان و خالق امنیت برای کشور و ملت‌های منطقه است.

نقش فرماندهان سپاه و روایت دفاع مقدس

ابوترابی‌فرد نقش فرماندهان نیروی هوافضای سپاه را برجسته کرد و از شهید حسن طهرانی‌مقدم، شهید حاجی‌زاده و سردار موسوی نام برد. به گفته او، این فرماندهان با طراحی و ساخت انبوه پهپادها و موشک‌های دارای کلاهک مانورپذیر، موازنه قدرت را به نفع ایران و ملت‌های مسلمان منطقه تغییر دادند.

خطیب نماز جمعه تهران در خطبه نخست با یاد شهیدان حاجی‌زاده، باقری، سلامی و پاکپور، صبر و استقامت را عامل خلق قدرت و تضمین امنیت کشور دانست. او گفت پایداری در دفاع مقدس هشت‌ساله، کشور را به قله پرواز ملت ایران و امت اسلامی رساند.

ابوترابی‌فرد تأکید کرد که اگر دفاع مقدس هشت‌ساله نبود، امروز این قدرت علمی و زرادخانه‌های موشکی در اختیار ملت اسلام و محور مقاومت قرار نداشت. وی همچنین از حضور مردم در آیین تشییع شهدا تجلیل کرد.

افول هژمونی آمریکا از دید خطیب نماز جمعه

ابوترابی‌فرد با اشاره به تحولات بین‌المللی گفت جهان و به‌ویژه منطقه جنوب غرب آسیا در آستانه تحولات بنیادین فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار گرفته است. او مدعی شد هژمونی آمریکا و قدرت غرب با شتابی دور از انتظار رو به ضعف نهاده است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نوشته زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در کتاب "آمریکا و بحران قدرت جهانی"، گفت برژینسکی نوشته است موقعیت آمریکا در خاورمیانه آشکارا رو به وخامت می‌رود. به گفته ابوترابی‌فرد، کاهش قدرت و افول آمریکا به پایان نفوذ ژئوپلیتیکی این کشور در خاورمیانه منجر خواهد شد.

ابوترابی‌فرد با اشاره به همین نوشته گفت ای‌کاش برژینسکی امروز زنده بود و افول کنونی آمریکا را مشاهده می‌کرد. او کوتاه شدن دست واشنگتن از ذخایر انرژی منطقه را از عوامل تعیین‌کننده این افول دانست.

پیام نماز جمعه درباره آمادگی رزمی و آینده امنیت

ابوترابی‌فرد گفت راهبرد ابلاغی رهبر معظم انقلاب با ارتقای سطح آمادگی رزمی به دست دلیرمردان ارتش امروز تحقق یافته است. به گفته او، نتیجه این راهبرد پاسخ فوری، مؤثر و متناسب با هرگونه تهدید در هر نقطه از جهان است.

خطیب نماز جمعه تهران افزود رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه جلوه‌ای افتخارآفرین از این آمادگی است. او در پایان خطبه برای علو درجات شهدا، ثابت‌قدمی ملت ایران و تداوم وحدت و استقامت مردم در برابر استکبار دعا کرد.

ابوترابی‌فرد با تجلیل از حضور مردم در آیین تشییع شهدا گفت ملت مقاوم ایران در جنگ رمضان و هشت ماه ایستادگی در میدان، وفاداری خود را به راه شهدا ثابت کرده است. در بخش دیگری از خطبه نخست، او با تبیین جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در روایات شیعه و اهل سنت، ایشان را نماد صدق و الگوی ثابت‌قدمی در صراط مستقیم معرفی کرد.