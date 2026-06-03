خطر تلاش پنهانی جمهوری اسلامی با هدف دستیابی به سلاح هسته‌ای، امروز نسبت به پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه بیشتر است. این گزارش نشان می‌دهد دو جنگ اخیر چگونه به ایجاد معضلات هسته‌ای تازه‌ای منجر شده‌اند که پیش‌تر وجود نداشت.

خطر تلاش پنهانی جمهوری اسلامی با هدف دستیابی به سلاح هسته‌ای ، امروز نسبت به پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه بیشتر است. این گزارش نشان می‌دهد دو جنگ اخیر چگونه به ایجاد معضلات هسته‌ای تازه‌ای منجر شده‌اند که پیش‌تر وجود نداشت.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو درباره خطرات تازه اشاعه هسته‌ای هشدار داده است. این خطرها از ذخایر بزرگ اورانیوم با غنای نزدیک به سطح ساخت بمب در ایران ناشی می‌شود. پیش از حمله هوایی ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۱) که آغازگر جنگی ۱۲روزه بود، این مواد برای اطمینان از این‌که به سمت ساخت تسلیحات منحرف نشده‌اند، تحت بازرسی هفتگی آژانس قرار داشتند. اکنون دیگر چنین نیست





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