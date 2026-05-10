تحلیل و نقد رویکردهای حذفی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران و تأکید بر تفاوت میان وحدت و یکدستسازی در مسیر تقویت تابآوری ملی و مقابله با تهدیدات خارجی.
در برههای حساس از تاریخ معاصر که جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات نظامی مستقیم و فشارهای گسترده خارجی روبهرو است، حفظ انسجام داخلی نه تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک الزام استراتژیک برای بقای ملی محسوب میشود.
با این حال، مشاهده برخی موضعگیریها و رفتارهای تند در فضای داخلی، موجب نگرانی جدی دلسوزان کشور شده است. یکی از بارزترین نمونههای این رویکرد، اظهارنظرهای منازعهآفرین برخی افراد است که با تکیه بر موضوعاتی نظیر عفاف و حجاب یا بهرهگیری از دوقطبیسازیهای سیاسی، به ایجاد شکاف در بدنه جامعه میپردازند. در چنین شرایطی که کشور در وضعیت آتشبس ناپایدار و تهدیدات مستمر دشمنان قرار دارد، سادهانگاری در تحلیل وضعیت جامعه و تکیه بر ادبیات تقابلی، نوعی خودفریبی است.
باید به این نکته توجه داشت که جامعه ایرانی در حال حاضر تحت فشارهای چندلایه اقتصادی، اجتماعی و روانی قرار دارد و در چنین وضعیتی، سخنان نسنجیده و تند به جای ایجاد آرامش، تنها میتواند مسائل تازه و چالشبرانگیز خلق کند. منطق حکم میکند که در مواجهه با مردمی که با وجود تمامی سختها همچنان بر تعلق خود به این خاک پایبند بودهاند، از موضعی مبتنی بر احترام و تکریم سخن گفت، نه تحقیر و طرد.
یکی از خطرناکترین پیامدهای تداوم ادبیات حذفی، ایجاد دلسردی و فرسایش ذهنی در میان اقشار مختلف جامعه است. زمانی که برخی جریانها یا افراد، خود را به عنوان تنها صدای ملت معرفی میکنند و هر دیدگاه متفاوتی را مزاحم یا دشمن میپندارند، در واقع در حال ترویج گفتمانی ناتوان هستند. گفتمانهای ضعیف معمولاً به برچسبزنی روی میآورند تا صدای مخالف را در میان اتهامات خفه کنند.
این روند به شدت خطرناک است زیرا ابتدا افراد یا گروههای مخالف را از دایره تعلق به جمع مشترک خارج کرده و سپس جامعه را با طرد آنها عادت میدهند تا در نهایت، انسانزدایی از مخالفان را ممکن سازند. تاریخ گواه آن است که پیش از وقوع خشونتهای فیزیکی و طرد سیستماتیک گروهها، ابتدا زبان اجتماعی جامعه آلوده میشود؛ به این معنا که ابتدا واژهها تند میشوند و سپس رفتارها به خشونت میگراند.
بنابراین، وطندوستی واقعی ایجاب میکند که این رویکردهای حذفی به صریحترین شکل ممکن نقد شوند. باید دانست که فریادهای تند، نشانه اقتدار نیست، بلکه بازتابی از اضطراب و ترس از تکثر جامعه است. هرگاه نگرانی و ترس بر سیاستورزی غلبه کند، تهدید جایگزین اقناع و طرد جایگزین گفتگو میشود. در مسیر دستیابی به تابآوری ملی، باید میان دو مفهوم وحدت و یکدستسازی تمایز دقیقی قائل شد.
وحدت به معنای پذیرش واقعیت متنوع جامعه و تلاش برای همسویی در اهداف کلان با وجود تفاوتهاست، اما یکدستسازی تلاش برای انکار این تنوع و تحمیل یک الگوی واحد به همگان است. وحدت مسیری دشوار اما پایدار است، در حالی که یکدستسازی روشی ساده اما شکننده و پرهزینه است که در نهایت به گسست منجر میشود.
در روزگار بحران، مسئولیت زبان سنگینتر از همیشه است و هر واژهای که در عرصه عمومی به کار میرود، میتواند یا پلی برای اتصال باشد و یا مرزی برای جدایی. کسانی که تریبونهای اجتماعی در اختیار دارند باید بدانند که کلمات تنها ابزار تولید معنا نیستند، بلکه در حال ساختن ذهنیتها و آینده کشور هستند.
دفاع واقعی از وطن با شعارهای توخالی یا سخنان تند در تریبونها حاصل نمیشود، بلکه دفاع واقعی در گرو دیدن واقعیتهای جامعه همانگونه که هست و اتخاذ تصمیمات سخت و خردمندانه است. سرمایه اصلی ملی ما، احساس تعلق مردم به این خاک است؛ سرمایهای که اگر در اثر رفتارهای تحقیرآمیز و ادبیات تفرقهافکن فرسوده شود، بازسازی آن بسیار دشوار خواهد بود.
حکمرانی خردمند تنها از طریق رفتار محترمانه و گسترش حس ما و پذیرش مشارکت مردم در تصمیمات سرنوشتساز است که میتواند این سرمایه را حفظ کرده و کشور را در برابر تهدیدات خارجی مقاوم سازد
