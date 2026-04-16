گزارش‌ها حاکی از خطر اعدام دو زندانی در ایران، جان باختن یک بازداشتی در پی شکنجه، حملات پهپادی به کمپ‌های احزاب کرد و تشدید محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا است. در همین حال، تنش‌ها در مرز لبنان نیز ادامه دارد و فعالان صنفی فرهنگیان در ایران با اتهامات جدید روبرو هستند.

سازمان حقوق بشر ایران نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع دو زندانی به نام‌های منوچهر وفایی و نوید نقدی هشدار داد. این دو زندانی، وفایی ۲۸ ساله و نقدی ۳۲ ساله، در پرونده‌ای مشترک به اتهام قتل دو عضو پایگاه بسیج «سلمان» وابسته به «سپاه ثارالله شیراز» در سال ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شده‌اند و بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود حکم آنها در روزهای آینده اجرا شود.

نکته قابل توجه در پرونده نوید نقدی، اعدام برادر او در سال ۱۳۷۱ به اتهامات سیاسی است که این موضوع بر فشارهای روانی و اجتماعی وارد بر این خانواده می‌افزاید. در خبری دیگر، سازمان حقوق بشر ایران از جان باختن عباس یاوری، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه گذشته، در پی انتقال به مکانی نامعلوم برای بازجویی خبر داد. این نهاد حقوق بشری اعلام کرد که یاوری، زندانی عرب اهوازی ساکن شیراز، در بازداشت جان خود را از دست داده و مسئولان زندان علت مرگ او را خودکشی به خانواده‌اش اعلام کرده‌اند. طبق گزارش‌های واصله، یاوری در اواخر بهمن به زندان مرکزی شیراز منتقل شده و ششم فروردین به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شده بود. یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که عباس یاوری تحت شکنجه‌های شدید قرار داشته تا به قتل مأموران بسیجی در حوادث دی‌ماه اعتراف کند و مرگ او نتیجه همین شکنجه‌ها بوده است. سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده است که اعلام خودکشی به عنوان علت مرگ زندانیان در بازداشت، روشی رایج برای فرار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از پاسخگویی است. همچنین، حزب دموکرات کردستان ایران از هدف قرار گرفتن دو پهپاد در نزدیکی کمپ آزادی، محل سکونت خانواده‌های این حزب در نزدیکی کویه در اقلیم کردستان عراق، خبر داد. این حملات که بخشی از ادامه اقدامات جمهوری اسلامی علیه کمپ‌های احزاب کرد ایرانی است، کمپ زرگویز، محل سکونت خانواده‌های حزب کومله زحمتکشان انقلابی کردستان ایران را نیز هدف قرار داد. حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۱۱۲ موشک و پهپاد به کمپ‌ها، محل سکونت خانواده‌ها و پایگاه‌های درمانی و آموزشی این حزب اصابت کرده است. در تحولی دیگر، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که از ۱۰ هزار نیروی نظامی، ۱۲ کشتی و ۱۰۰ هواپیما برای اجرای محاصره بنادر ایران استفاده می‌کند. این محاصره با هدف مسدود کردن بنادر و خط ساحلی ایران صورت می‌گیرد و تاکنون منجر به بازگرداندن ۱۴ کشتی شده است. رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز اعلام کرده است که در صورت عدم تبعیت کشتی‌ها از این محاصره، از زور استفاده خواهد شد. این اقدامات در بحبوحه تنش‌ها در منطقه صورت می‌گیرد. در حوزه بین‌الملل، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از اعلام آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که این آتش‌بس راه را برای مذاکرات صلح هموار سازد. در همین حال، سفیر آمریکا در سازمان ملل، ایران را متهم به گروگان گرفتن اقتصاد جهان برای حفظ برنامه هسته‌ای خود کرد. در منطقه نیز، ارتش اسرائیل از ساکنان جنوب لبنان خواست تا از نقل مکان به جنوب رودخانه لیتانی خودداری کنند. نیروی دریایی آمریکا نیز مسیر یک کشتی تجاری را در دریای عمان در چارچوب محاصره سواحل جنوبی ایران تغییر داده است. در حوزه داخلی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر از تفهیم اتهام «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و امضای بیانیه» به سیامک چهرازی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان در خوزستان داد. وی در حال حاضر با قرار بازداشت یک ماهه در زندان شیبان اهواز زندانی است. همچنین، محمدعلی زحمتکش، عضو انجمن صنفی معلمان فارس، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت شده است. این بازداشت‌ها و اتهامات در حالی صورت می‌گیرد که فعالان صنفی فرهنگیان در ایران با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه هستند. مجموع این تحولات، تصویری نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر، تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای داخلی در ایران ارائه می‌دهد





