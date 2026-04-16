خطر سکته مجدد نرگس محمدی در زندان؛ وضعیت جسمانی وخیم فعال حقوق بشر

خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، از وخامت حال جسمانی او و خطر جدی سکته مجدد خبر داده‌اند. برادر وی اعلام کرده است که نرگس محمدی که پیشتر دچار حمله قلبی شده بود، اکنون به شدت ضعیف شده و پزشکان نسبت به ادامه این روند هشدار داده‌اند. پیگیری‌ها برای انتقال وی به بیمارستان و دریافت درمان کافی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

وضعیت جسمانی نرگس محمدی ، فعال حقوق بشر زندان ی، به شدت وخیم گزارش شده است. برادر او، حمیدرضا محمدی، اعلام کرده است که خواهرش که پیشتر در زندان زنجان دچار حمله قلبی شده بود، اکنون با خطر جدی سکته مجدد روبرو است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در حساب منتسب به نرگس محمدی در شبکه ایکس، حال عمومی این زندانی به حدی نگران‌کننده است که پزشک متخصص قلب در زنجان نیز نسبت به ادامه این روند هشدار داده است. این پزشک، داروهای تجویز شده توسط پزشک عمومی زندان را عامل حمله قلبی اول دانسته و از هرگونه درمان جدید بدون نظر پزشک معتمد خود نرگس در تهران خودداری کرده است.

خانواده نرگس محمدی بارها پیگیری کرده‌اند، اما به گفته برادر او، اداره اطلاعات زنجان از پذیرش مسئولیت امتناع ورزیده و اداره اطلاعات تهران نیز تاکنون پاسخی نداده است. حتی در مشهد نیز تلاش‌ها با تهدید به بازداشت حمیدرضا محمدی مواجه شده است.

وضعیت وخیم جسمانی نرگس محمدی در حالی ادامه دارد که او در ملاقات‌های اخیر به شدت ضعیف شده و کاهش وزن قابل توجهی داشته است. با وجود پیگیری‌های خانواده و ملاقات با معاون دادستان کشور و هیأتی از پزشکی قانونی، نرگس محمدی همچنان در شرایطی ناامن و بدون دسترسی به درمان مورد نیاز نگهداری می‌شود.

او در سلولی در کنار زندانیان متهم به قتل نگهداری می‌شود و گزارش شده است که چندین بار از سوی این زندانیان تهدید به مرگ شده است. این انتقال به زندان زنجان سومین بار است که برای نرگس محمدی رقم می‌خورد و پیش از این نیز به دلیل اعتراضاتش به این زندان تبعید شده بود.

او آخرین بار در آذر ماه سال گذشته پس از سخنرانی در مراسمی در مشهد بازداشت شد. وکلای وی نیز در اسفند ماه خواستار آزادی او با تودیع وثیقه و انتقال به بیمارستان شده بودند. ائتلاف آزادی نرگس محمدی نیز در بهمن ماه از وخامت حال جسمانی او خبر داده و اعلام کرده بود که وی در هفته اول بازداشت خودسرانه دو بار به بیمارستان منتقل شده است.

همچنین در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و محرومیت از تماس با خانواده و وکیل، نرگس محمدی دست به اعتصاب غذا زده و پس از شش روز به دلیل وخامت حالش آن را پایان داد. این نگرانی‌ها در مورد سلامتی این فعال حقوق بشر در حالی شدت گرفته است که مقامات قضایی و امنیتی تاکنون به طور رسمی به این اخبار واکنشی نشان نداده‌اند و خانواده وی همچنان در تلاش برای تأمین امنیت و سلامت او هستند.





نرگس محمدی زندان حقوق بشر سلامت سکته قلبی

