خطر بارش تگرگ، آبگرفتگی معابر و اختلال در ترددهای شهری در آذربایجان غربی

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی جدید در استان، از امروز تا اواسط هفته آینده جوی ناپایدار در نقاط مختلف استان را پیش بینی کرد. بارش های رگباری باران توام با رعد و برق و وزش تند باد لحظه ای در جمعه و فردا در غالب نقاط استان، وزش باد شدید در روزهای شنبه و دوشنبه و احتمال آبگرفتگی معابر و اختلال در ترددهای شهری و بین شهری و خطر برخورد صاعقه در برخی نقاط، از جمله پیامدهای این سامانه بارشی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: براساس بررسی نقشه های هواشناسی از امروز با فعالیت سامانه بارشی جدید در استان، تا اواسط هفته آینده شاهد جوی ناپایدار در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

طی جمعه و فردا در غالب نقاط استان، بارش های رگباری باران توام با رعد و برق و وزش تند باد لحظه ای روی خواهد داد، در حالی که روز یکشنبه از شدت و گستره بارش ها کاسته شده و در برخی نقاط بارش های خفیف باران پیش بینی می شود. روزهای دوشنبه و سه شنبه با تقویت این سامانه، بارش ها در نواحی شمالی و مرکزی استان ادامه خواهد داشت.

همچنین وزش باد شدید سبب ایجاد خسارت به تابلوهای تبلیغاتی و سازه های سبک، شکستن درختان فرسوده و افتادن اشیاء از ساختمان ها را به دنبال خواهد داشت. از امروز و همزمان با افزایش گرادین خطوط فشاری، بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد. بیشترین سرعت وزش باد برای روزهای شنبه و دوشنبه هفته آینده پیش بینی می شود که احتمال انتقال توده گرد و خاک به نواحی مرکزی و جنوبی استان بسیار بالا است





