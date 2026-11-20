مروری بر خطبه‌های نماز جمعه دانشگاه تهران با تمرکز بر مسائل فلسطین، عراق و مذاکرات آژانس هسته‌ای. بررسی وضعیت شرکت کنندگان و تحولات دیپلماتیک اخیر.

مراسم نماز جمعه در دانشگاه تهران با حضور گسترده مردم و نخبگان برگزار شد و محوریت آن مسائل منطقه‌ای و داخلی بود. در مسیر پیاده‌روی از میدان انقلاب تا دانشگاه، شور و شوق خاصی میان شهروندان حس می‌شد که نشان از بیداری عمومی دارد. این رویداد همزمان با اوج‌گیری تنش‌های دیپلماتیک و نظامی در منطقه رخ داد و بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

گسترش جهانی راه‌پیمایی روز قدس

حجم عظیم تجمعات مردم تهران در راه‌پیمایی روز جهانی قدس، نشان‌دهنده همبستگی عمیق ملت ایران با مردم فلسطین است. شرکت‌کنندگان در این مراسم از نقاط مختلف شهر با هدف بیان همزادپنداری با رنج‌های غزه گرد هم آمده بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این مراسم نه تنها در پایتخت، بلکه در سایر شهرستان‌های ایران نیز با شکوهی مشابه برگزار شد.

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میزان مشارکت جهانی در این رویداد امسال فراتر از سال‌های گذشته بوده است. مردم در کشورهای اسلامی متعددی از جمله اندونزی، پاکستان، عراق، بحرین، لبنان و مصر با حضور خود بر حمایت از قدس تأکید کردند. این گسترش جغرافیایی اعتراضات، پیامی روشن برای سیاست‌گذاران غربی محسوب می‌شود.

تحلیل‌های خطبه‌ نماز جمعه دانشگاه تهران

در این جلسه، امام جمعه موقت دانشگاه تهران مسائل مهمی از جمله وضعیت فلسطین، سیاست‌های آمریکا و تحولات عراق را مورد بررسی قرار داد. ایشان همچنین در بخش دوم خطبه‌ها به موضوع انرژی هسته‌ای و تحرکات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کردند. با وجود تب خفیفی که داشتند، از انگیزه بالایی برای بیان مطالب برخوردار بودند و ناطق نوری نیز پیش از آن به سخنرانی پرداخت.

نوه عزالدین قسام نیز با قرائت پیامی، خواسته‌های مردم فلسطین را به صورت رسمی به گوش حاضران رساند. این اقدام نمادین، پیوند تاریخی مبارزه با استکبار جهانی با نسل جدید را به تصویر کشید. تمرکز خطیب بر موضوعات حساس منطقه‌ای، نشان‌دهنده اولویت‌بندی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.

دستاوردهای دیپلماتیک و چالش آژانس

مسئله برنامه هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنان با دشواری‌هایی روبرو است. اختلاف نظر میان آمریکا، اتحادیه اروپا و گروه غیرمتعهدها مانع از توافق بر سر قطعنامه در روز گذشته شد. این بن‌بست باعث شد تصمیم‌گیری به چهارشنبه هفته آینده موکول شود و فشار بر طرف ایرانی افزایش یابد.

در این میان، وضعیت توپ در زمین طرف مقابل حفظ شده و راه‌های بهانه‌جویی‌های احتمالی مسدود گردیده است. ایران با پرهیز از اقدامات حساسیت‌برانگیز جدید، موقعیت مذاکره‌ای خود را تقویت کرده است. تحلیل‌گران معتقدند این استراتژی، شانس رسیدن به توافقات پایدار را افزایش می‌دهد.

تهدیدات در عراق و تحولات لندن

گزارش نیروی قدس سپاه پاسداران، توطئه‌ای جدید آمریکا در عراق را افشا کرد که هدفش دور زدن مردم برای تحمیل نظرات است. آمریکا می‌خواهد با فریب مردم عراق در خصوص قانون اساسی، مانع انتخاب نظام اسلامی شود. نگرانی اصلی واشنگتن، رسیدن شیعیان به حاکمیت در عراق است که این امر را تهدیدی برای منافع خود می‌داند.

سپاه قدس با انجام کارهای تشریحی و فرهنگی، مخالفت‌ها با این توطئه را آغاز کرده است. همزمان، تظاهرات ۲۰۰ هزار نفری در لندن علیه جرج بوش، توجه رسانه‌های جهانی را جلب کرد. این رویدادها نشان می‌دهد که افکار عمومی در جهان اسلام و غرب در حال شکل‌گیری مواضع جدیدی هستند که می‌تواند بر معادلات سیاسی آینده تأثیر بگذارد.