خطای محاسباتی فاحش جمهوری اسلامی: فروپاشی حباب ۴۷ ساله

سخنگوی کاخ سفید با بازنشر مقالهای تحلیلی، بر اشتباهات استراتژیک و فروپاشی ساختار رژیم ایران تاکید کرد. این مقاله به بررسی عوامل داخلی و خارجی موثر در این فروپاشی میپردازد.
سخنگوی کاخ سفید ، کارولین لیویت، با انتشار مجدد مقالهای تحلیلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، به شدت بر اشتباهات استراتژیک و محاسباتی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.
این اقدام در روز پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه صورت گرفت و بازتاب گستردهای داشت. لیویت با بازنشر بخشی از مقاله دیوید هنسن، مورخ و تحلیلگر سیاسی، در نشریه آمریکن گریتنس، نوشت که رژیم ایران به طور جدی در محاسبات خود دچار خطا شده است. مقاله هنسن به بررسی دقیق چند دهه سیاست خارجی و فعالیتهای نظامی جمهوری اسلامی و واکنشهای بینالمللی به آن میپردازد.
نویسنده استدلال میکند که ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، از جمله ضعفهای سیاسی در دولت جو بایدن، فاصله گرفتن آمریکا از متحد اصلی خود، اسرائیل، حمله روسیه به اوکراین و سیاست مماشات اروپا، جسارت رژیم ایران را افزایش داده و آن را به اشتباهاتی فاحش سوق داده است. مهمترین این اشتباهات، تامین مالی و هماهنگی حمله تروریستی حماس به اسرائیل در پانزدهم مهرماه ۱۴۰۲ بود.
رژیم ایران تصور میکرد که با اتکا به نیروهای نیابتی خود در سوریه، عراق، لبنان، غزه و یمن، قادر به نابودی اسرائیل خواهد بود. همزمان، این رژیم به امید تکرار سناریوی دوران اوباما، یعنی لغو تحریمها، آزادسازی منابع مالی مسدود شده، حذف برخی گروههای نیابتی از فهرست سازمانهای تروریستی و ادامه برنامه غنیسازی هستهای، خوشبین بود که جو بایدن بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود.
علاوه بر این، رژیم ایران به پدافند هوایی پیشرفته و موشکهای خود که از چین و روسیه تهیه کرده بود، اطمینان کامل داشت. هنسن در تحلیل خود تاکید میکند که رژیم ایران به جای تکیه بر توان نظامی واقعی، همواره تلاش کرده است تا از طریق نیروهای نیابتی و اقدامات تروریستی، به اهداف خود دست یابد. اما در جنگ ۱۲ روزه سال ۱۴۰۲، برای اولین بار در سطح جهانی، ضعف و توخالی بودن این رژیم آشکار شد.
نابودی بخش قابل توجهی از پدافند هوایی و تاسیسات هستهای چند میلیارد دلاری ایران، نشان داد که این رژیم فاقد قدرت واقعی برای مقابله با تهدیدات است. در این میان، روسیه که درگیر جنگ اوکراین شده و کنترل خود بر سوریه را از دست داده است، و چین که دیگر نیازی به حمایت از ایران ندارد، از این رژیم فاصله گرفتهاند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز که تصور میکردند با پرداخت رشوه میتوانند از حملات ایران در امان باشند، اکنون هدف موشکهای این کشور قرار گرفتهاند. مقاله هنسن در ادامه به وضعیت داخلی رژیم ایران میپردازد و فقدان یک دولت متمرکز و رقابتهای شدید بین کارگزاران نظامی، سپاه پاسداران و روحانیت را مورد بررسی قرار میدهد. این گروهها از متهم شدن به سازش هراس دارند، اما بیشتر از آن از وقوع قیام مردمی و سقوط رژیم نگران هستند.
نویسنده معتقد است که روشهای قدیمی تاخیر و چانهزنی دیگر در برابر دونالد ترامپ کارساز نخواهد بود و رژیم ایران در حالی که روزانه بیش از ۴۰۰ میلیون دلار ضرر میکند، ۵۰۰ میلیارد دلار از سرمایهگذاریهای نظامی و هستهای خود را از دست داده است. در نهایت، مقاله با این نتیجهگیری به پایان میرسد که حباب ۴۷ ساله رژیم ایران که بر پایه بلوف تروریستی، غنیسازی هستهای و مماشات غرب ساخته شده بود، به طور کامل فروپاشیده است و هیچ تهدید، بلوف یا حمایتی نمیتواند آن را نجات دهد.
این تحلیل، نگاهی عمیق به آسیبپذیریهای رژیم ایران و پیامدهای اشتباهات استراتژیک آن ارائه میدهد
ایران آمریکا کاخ سفید خطای محاسباتی حماس اسرائیل رژیم ایران تحریمها هسته ای سیاست خارجی