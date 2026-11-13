خشکیدگی ۴۰ تا ۴۵ درصد درختان بوستان سرخه‌حصار نشان می‌دهد جنگل‌های قدیمی پایتخت به مدیریت فنی نیاز دارند. معاونت توسعه جنگل سازمان بوستان‌ها از تدوین طرح ۱۰ ساله احیا خبر داده است.

معاون سازمان بوستان‌های شهر تهران از خشکیدگی بخشی از درختان جنگل‌های قدیمی پایتخت خبر داده و گفته است که احیای این جنگل‌ها با مدیریت اصولی و اجرای برنامه‌های فنی و پرورشی امکان‌پذیر است. نقی شعبانیان ، معاون توسعه جنگل و کمربند سبز این سازمان، این موضوع را در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا مطرح کرده است.

به گفته شعبانیان، خشکسالی‌های پی‌درپی، کاهش بارندگی، افزایش دما، آلودگی هوا، کهولت سن درختان و کاهش آبیاری از عوامل اصلی تضعیف جنگل‌های قدیمی تهران هستند. او تأکید کرده که این شرایط به معنای از دست رفتن کامل این عرصه‌ها نیست.

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عوامل خشکیدگی درختان جنگل‌های قدیمی تهران

نقی شعبانیان توضیح داده که جنگل‌کاری‌های قدیمی پایتخت از حدود سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ آغاز شده‌اند. در آن زمان بارندگی بیشتر و جمعیت شهر کمتر بود، اما امروز کاهش شدید بارندگی، رشد جمعیت، بالا رفتن دما و تشدید آلودگی هوا شرایط را به کلی تغییر داده است.

به گفته او، آلودگی هوا روزنه‌های برگ درختان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تبادلات گازی آن‌ها را مختل می‌کند. این عوامل در کنار یکدیگر باعث ضعف فیزیولوژیکی درختان شده و آفات و بیماری‌ها نیز به این آسیب‌ها افزوده‌اند.

شعبانیان درباره وضعیت بوستان سرخه‌حصار گفته است که در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد درختان این بوستان خشک شده‌اند. بخشی دیگر از درختان نیز با درجاتی از خشکی و آفت‌زدگی روبه‌رو هستند.

برنامه‌ریزی فنی و تصویب طرح‌های جنگل‌کاری

معاون توسعه جنگل و کمربند سبز سازمان بوستان‌های شهر تهران گفته است که جنگل‌کاری، برخلاف ظاهر ساده‌اش، فعالیتی علمی است و باید شرایط دست‌کم ۱۰۰ سال آینده در آن پیش‌بینی شود. برنامه‌ریزی برای هر توده جنگل‌کاری‌شده باید گام‌به‌گام و بلندمدت باشد.

بر اساس توضیحات شعبانیان، اقدامات سالانه جنگل‌کاری باید در یک برنامه زمانی و مکانی مشخص و مدون ثبت شود. این برنامه باید به تصویب مراجع فنی سازمان منابع طبیعی و کمیته فنی اداره کل مربوطه برسد.

او برای نمونه گفته است که برنامه پارک جنگلی سرخه‌حصار باید به تصویب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران برسد و تمام صفحات آن مهر و تأیید شود. شعبانیان افزوده که این برنامه‌های فنی در اوایل دهه ۱۳۴۰ وجود داشتند، اما اجرای آن‌ها به تدریج متوقف شد و از سال ۱۴۰۰ دوباره آغاز شد.

به گفته شعبانیان، مراحل تصویب طرح‌ها از کمیته فنی سازمان بوستان‌ها آغاز می‌شود و در این کمیته استادان دانشگاه، محققان و کارشناسان باتجربه بخش اجرایی حضور دارند. سپس طرح باید در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نیز تأیید شود.

طرح ۱۰ ساله احیای بوستان سرخه‌حصار

سازمان بوستان‌های شهر تهران در حال تدوین برنامه ۱۰ ساله عملیات فنی و پرورشی برای پارک جنگلی سرخه‌حصار است و این برنامه به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. شعبانیان گفته است که نهایی شدن آن به‌زودی انجام می‌شود.

این طرح که با عنوان "طرح فنی و پرورشی" تعریف می‌شود، برای هر بوستان کتابچه‌ای جداگانه دارد و مشخص می‌کند در هر سال چه اقداماتی باید انجام شود. معاون توسعه جنگل و کمربند سبز گفته که تمام عملیات فنی، پرورشی و احیایی در این کتابچه از نظر زمانی و مکانی دقیق تعیین شده است.

شعبانیان همچنین اعلام کرده که یک تیم کارشناسی برای سرخه‌حصار فعالیت می‌کند و برای سایر جنگل‌کاری‌های پایتخت نیز برنامه‌های مستقل در حال تهیه است. به گفته او، پس از تصویب نهایی، امکان اجرای برنامه برای سازمان بوستان‌های شهر تهران فراهم خواهد شد.