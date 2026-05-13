خشکسالی در یزد، انتظار لغزش باد شدید و تداوم گرد و خاک در این استان

کارشناس هواشناسی استان یزد با اشاره به شرایط ناپایدار و کم کیفیت هوا در این استان، وضعیت گرد و خاک را با سطح زبده برای روزهای آینده پیشبینی کرد و از صدور هشدار خطر برای شرایط خشکسالی و باد شدید نیز خبر داد. همچنین انتظار میرود تا دمای بیشینه امروز به ۳۷ درجه برسد.
کارشناس هواشناسی استان یزد با اشاره به ثبت بیشینه سرعت باد لحظهای در منشاد با سرعت ۹۱ کیلومتر بر ساعت از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی و تداوم گرد و خاک در استان خبر داد.
وی افزود: پیشبینی میشود تا اواسط هفته آینده در ساعات بعد از ظهر و شب، باد نسبتاً شدید تا شدید گاهی همراه با گرد و خاک در استان رخ دهد. همچنین پیشبینی میشود تا اواسط هفته آینده، کموبیش غبارآلودگی در سطح استان ماندگار باشد. بر همین اساس هشدار سطح زرد برای نفوذ غبار در یزد صادر شده است. پیشبینی میشود تا امروز روند دمایی افزایشی است و دمای بیشینه امروز به ۳۷ درجه برسد.
همچنین کمیته دمای یزد اعلام کرده دیشب ۲۳ درجه ثبت شده و امشب دما به ۲۴ درجه افزایش پیدا میکند.
همچنین در ۲۴ ساعت گذشته در یزد، بیشینه سرعت باد لحظهای در ایستگاه منشاد ۹۱ کیلومتر بر ساعت و در ساغند ۸۵ kilometer بر ساعت ثبت شده است
