بررسی ریشه‌های خشونت علیه زنان در ایران در روز جهانی منع خشونت، نقش قانون‌گذاران و انتقاد از ساختار حقوقی که خود عامل اصلی این بحران است.

در هم‌زمانی با روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سال ۲۰۲۶، تمرکز جهانی بر شعار "تضمین عدالت، حمایت از بازماندگان خشونت و پایان دادن به مصونیت از مجازات" معطوف شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تنها دو هفته پیش با رأی ۱۴۴ کشور به عضویت کمیته برنامه و هماهنگی سازمان ملل متحد درآمده است. این کمیته که برنامه‌های نهاد زنان سازمان ملل را نظارت می‌کند، به تهران فرصت چانه‌زنی در اولویت‌های برابری جنسیتی را داده است، اما ساختار حقوقی داخلی همچنان مانع اصلی حمایت از زنان است.

جرم‌انگاری روابط و انکار هویت مستقل زنان

یک لایه پنهان و فرساینده از خشونت در ایران ریشه در قوانین جرم‌انگاری روابط خارج از ازدواج رسمی دارد. در نظام حقوقی و دینی جمهوری اسلامی، هرگونه رابطه عاطفی یا جنسی میان زن و مرد به جز در چارچوب ازدواج و همچنین روابط هم‌جنس‌گرایانه و هویت‌های غیردوگانه، کاملاً جرم‌انگاری شده است. این قانون‌گذاری به گونه‌ای عمل می‌کند که مراجعه قربانی به نهادهای قضایی نه تنها به مجازات فرد خشونت‌گر نمی‌انجامد، بلکه خود قربانی را در معرض اتهام‌های کیفری و پرونده‌سازی‌های سنگین قرار می‌دهد.

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آمار کشته شدن زنان و خلأهای قانونی

در روزهای منتهی به این روز جهانی، رسانه‌ای شدن قتل چند دختر جوان نشان داد که قوانین چگونه تسهیل‌گر خشونت هستند. پلیس سن یک قربا را ۱۹ سال و سازمان حقوق بشری هه‌نگاو همان سن را تأیید کرده است، اما سازمان حقوق بشری هانا سن یکی دیگر را ۱۶ سال اعلام کرده است. همچنین زن‌جوان ۱۶ ساله‌ای در میاندوآب با ضربات چاقوی نامزدش، صرفاً به دلیل درخواست جدایی به قتل رسید. تخفیف مجازات برای اولیای دم و خلأهای قانونی، قانون‌گذار را در موضع دفاع از حق حیات زن قرار نداده است.

نقش مقامات زن در توجیه ساختار مردسالارانه

در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، زنانی که در جایگاه‌های مدیریتی هستند، اغلب به بازوهای سرکوب حقوق زنان تبدیل شده‌اند. پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، چهارم آذر ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا، افزایش خشونت در خانواده‌ها را نه نتیجه فقدان قانون، بلکه پیامد "فشارهای ناشی از دو جنگ اخیر و وضعیت نه جنگ و نه صلح" قلمداد کرد. این رویکرد مسئولیت مستقیم حاکمیت در ایجاد خشونت ساختاری را کمرنگ می‌کند.

اهمیت‌دهی به مبانی فقهی در سیاست‌گذاری‌ها

هم‌زمان، زهرا بهروزآذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده، سوم آذر در دیدار با مشاور پزشکیان در امور روحانیت در قم، حل مسائل زنان را نیازمند همکاری منسجم با روحانیت دانست. او خواستار توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی مبتنی بر مبانی اسلامی شد و با تأکید بر "نقش مادری در تمدن اسلامی"، مطالبات بنیادین زنان برای رفع تبعیض‌های قانونی و جرم‌انگاری خشونت را نادیده گرفت. این رویکردها پشت مفاهیم ایدئولوژیک، نیاز به تغییرات ساختاری را پنهان می‌کنند.

تأثیرات واقعی خشونت پنهان بر زیست زنان

خشونت علیه زنان در ایران تنها به آمارهای ثبت‌شده محدود نمی‌شود، بلکه در ترس از افشای روابط و انکار هویت در زندگی روزمره جریان دارد. مفاهیمی چون "آبرو"، "عفت" و "تمکین" در مناسبات سنتی به ابزارهایی برای توجیه سلطه بر بدن و روان زنان تبدیل شده‌اند. واقعیت این است که ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی نه تنها مانعی در برابر این روند نیست، بلکه خود به عنوان یک تکیه‌گاه و بستر قانونی برای بازتولید و تداوم چنین خشونت‌هایی عمل می‌کند.