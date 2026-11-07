خشونت در پاریس و تجمع ۱۴۶ هزار نفری اعتراضات فرانسه

پلیس فرانسه در پاریس با گاز اشک‌آور معترضان را متفرق کرد. چهارمین هفته اعتراضات با حضور ۱۴۶ هزار نفر و تنش‌های امنیتی همراه بود.

چهارمین هفته متوالی از اعتراضات سراسری در فرانسه که ناشی از نارضایتی نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قابل‌توجه قدرت خرید شهروندان است، با درگیری‌های شدید میان نیروهای انتظامی و معترضان در پایتخت این کشور به پایان رسید. این درگیری‌ها در شهر پاریس رخ داد و منجر به استفاده گسترده از ابزارهای پلیسی برای کنترل جمعیت و متفرق کردن تظاهرکنندگان در خیابان‌های اصلی این شهر شد.

جزئیات درگیری پلیس و معترضان در پاریس

طبق گزارش‌های رسمی منتشر شده، نیروهای پلیس فرانسه برای متفرق کردن جمعیت تجمع‌کنندگان در پاریس مجبور به استفاده از گاز اشک‌آور شدند. این اقدام امنیتی منجر به بازداشت افرادی شد که توسط مأموران با عنوان "آشوبگر" شناسایی گردیدند. در مقابل، گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که در سایر شهرهای فرانسه که در روز شنبه شاهد برگزاری تظاهرات بودند، هیچ گزارشی مبنی بر بروز خشونت یا درگیری فیزیکی ثبت نشده است و جو حاکم بر آن مناطق نسبت به پایتخت آرام‌تر بود.

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آمار شرکت‌کنندگان و تناقض در ارقام اعلام شده

تعداد شرکت‌کنندگان در این موج اعتراضاتی، موضوع اختلاف نظر میان نهادها بوده است. بنا بر اعلام رسمی وزارت کشور فرانسه، در مجموع ۱۴۶ هزار نفر در تظاهرات روز شنبه در سطح کشور شرکت کردند که از این تعداد، ۴۶ هزار نفر در پاریس حضور داشتند. با این حال، تشکل‌های جوانان مخالف دولت، ارقام متفاوتی را ارائه داده و شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۲۵۰ هزار نفر برآورد کردند که ۷۵ هزار نفر از آن‌ها در پایتخت تجمع کرده بودند.

تداوم اعتراضات و فراخوان‌های جدید اتحادیه‌ها

اعتراضات در فرانسه پس از یک بسیج سراسری گسترده که با دعوت از اتحادیه‌های کارگری برگزار شده بود، دوباره آغاز شده است. هم‌زمان با این رویدادها، اتحادیه‌های فرانسوی که نماینده معلمان و دانشجویان هستند، خبر از برگزاری اعتصاب دیگری در روز سه‌شنبه آینده داده‌اند. هدف از این اقدام جدید، گسترش دامنه اعتراضات و ایجاد فشار بیشتر بر دولت برای حل مشکل افزایش هزینه‌های آموزشی و بهبود وضعیت معیشتی است.

تاریخچه تظاهرات و آمار هفته گذشته

این مجموعه اعتراضات از اواسط سپتامبر آغاز شد و زمانی شکل گرفت که دانش‌آموزان دبیرستانی در حومه پاریس برای مطالبه بهبود شرایط تحصیل به خیابان‌ها آمدند. با گذشت زمان، افرادی که از افزایش قیمت‌ها در سراسر کشور ناراضی بودند، به این جمعیت پیوستند و دامنه اعتراضات به مناطق دیگر فرانسه نیز گسترش یافت. در پنجشنبه گذشته نیز تظاهرات گسترده‌ای در فرانسه برگزار شد که بر اساس آمار وزارت کشور، ۵۷۵ هزار نفر در سراسر کشور و ۶۵ هزار نفر در پاریس در آن شرکت کردند. برخی منابع دیگر اما شمار شرکت‌کنندگان را حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سطح کشور و ۳۵۰ هزار نفر در پایتخت برآورد کرده بودند.