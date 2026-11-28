گزارش کنگره آمریکا نشان می‌دهد خسارت حملات ایران به پایگاه بحرین بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است. ۸۱ فروند هواپیمای آمریکا آسیب دیده یا از دست رفته‌اند.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط روزنامه واشنگتن‌پست، برآورد اولیه خسارت وارده به پایگاه نظامی ایالات متحده در کشور بحرین، ناشی از حملات انجام‌شده از سوی ایران ، مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار را شامل می‌شود. این رقم بسیار فراتر از تخمین‌های اولیه است و دولت دونالد ترامپ تا کنون از اذعان رسمی به این میزان خسارت خودداری کرده است. این گزارش جدید نشان‌دهنده شدت آسیب‌های فیزیکی و زیرساختی وارد شده به مراکز حساس نظامی در منطقه خلیج فارس است.

جزئیات فنی خسارات وارده به ناوگان هوایی آمریکا

بررسی‌های دقیق کنگره ایالات متحده آمریکا حاکی از آن است که در جریان این عملیات‌های نظامی، مجموعاً ۸۱ فروند از انواع هواپیماهای بال‌ثابت، بالگردها و پهپادهای نظامی متعلق به ارتش آمریکا از دست رفته یا دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. این آمار گسترده بیانگر توانمندی بالای سیستم‌های دفاعی و تهاجمی ایران در مقابله با فناوری‌های پیشرفته هوایی آمریکاست. تخریب یا آسیب‌دیدن چنین تعداد زیادی از تجهیزات هوایی، هزینه‌های سنگینی را بر دوش پنتاگون گذاشته است.

Also read «بابا، می‌ترسم»؛ روایت زندگی در ریاض هم‌زمان با تشدید حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها به پایتخت عربستان

واکنش‌های سیاسی و انکار دولت دونالد ترامپ

علیرغم شواهد عینی و گزارش‌های فنی، دولت دونالد ترامپ همچنان از اعتراف رسمی به وسعت واقعی این خسارت‌ها امتناع می‌ورزد. این انکار ممکن است انگیزه‌های سیاسی برای حفظ تصویر قدرت نظامی ایالات متحده در خاورمیانه داشته باشد. اما گزارش کنگره به عنوان یک سند رسمی، واقعیت میدانی را بدون سانسور سیاسی منعکس کرده و نشان می‌دهد که شکاف بین روایت‌های خبری و واقعیت‌های زیرساختی عمیق است.

پیامدهای راهبردی و آینده روابط منطقه‌ای

این میزان خسارت میلیاردي می‌تواند بر استراتژی‌های آتی واشنگتن در منطقه تأثیرات قابل‌توجهی بگذارد. توانایی ایران در آسیب رساندن به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا، پیامی قاطع برای بازدارندگی است. تحلیلگران معتقدند که چنین خساراتی فراتر از مسائل نظامی، ابعاد سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای را در معادلات قدرت خلیج فارس ایجاد می‌کند و ممکن است منجر به بازنگری در محاسبات امنیتی آمریکا شود.