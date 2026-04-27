خسارت ۲۵ هزار میلیارد تومانی به صنعت گردشگری، افزایش گرانی و اعتراضات ایرانیان خارج از کشور

حرمت‌الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خسارت به صنعت گردشگری و آژانس‌ها وارد شده است. همچنین، مردم از گرانی شدید اقلام مصرفی و تعدیل نیروها در شرکت‌های بزرگ مانند اسنپ‌فود و اسنپ گزارش داده‌اند. در همین حال، ایرانیان خارج از کشور با برگزاری تجمع‌های اعتراضی، حمایت خود را از مطالبات مردم ایران اعلام کردند.

حرمت‌الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، اعلام کرد که برآوردها نشان می‌دهد در جریان جنگ اخیر، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خسارت به صنعت گردشگری و آژانس‌ها وارد شده است.

به گفته رفیعی، میلیاردها تومان از پول مردم بابت پروازهای لغوشده در اختیار ایرلاین‌ها و سامانه‌های فروش بلیت مانده است. این موضوع باعث نگرانی گسترده در میان مسافران و فعالان صنعت گردشگری شده است، زیرا بسیاری از آن‌ها هنوز از پول‌های خود خبری ندارند و در شرایط اقتصادی دشوار، این موضوع فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد می‌کند.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با فیصل بن فرحان، همتای خود در عربستان سعودی، تماس گرفته است. بر اساس این بیانیه، دو طرف در این گفت‌وگوی تلفنی «تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های انجام‌شده برای کاهش تنش‌ها و آرام‌سازی اوضاع» را مورد بررسی قرار دادند. این تماس در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و کشورهای منطقه به دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش این تنش‌ها هستند.

همچنین، این تماس می‌تواند نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات و ایجاد زمینه‌های همکاری باشد. مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌هایی، از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور ابراز نگرانی کردند و گفتند فشارهای معیشتی زندگی روزمره آن‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. یکی از پیام‌ها چنین بود: «گرانی شدید اقلام مصرفی فشار تازه‌ای بر خانوارها وارد کرده؛ از دستمال کاغذی ۱۲۰ هزار تومانی تا مایع لباس‌شویی ۳۰۰ هزار تومانی و روغن بالای یک میلیون تومان.

هم‌زمان قیمت گوشت، مرغ و برنج هم افزایش یافته است. » این گرانی‌ها باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات مالی جدی مواجه شوند و نتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند. همچنین، تعدادی از کارمندان شرکت‌های بزرگ مانند اسنپ‌فود و اسنپ از تعدیل نیروها خبر داده‌اند که این موضوع نیز به نگرانی‌های اقتصادی افزوده است. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک نفر دیگر در ارتباط با پرونده حملات اخیر به اماکن یهودیان در لندن بازداشت شده است.

این حملات باعث نگرانی جامعه یهودی و افزایش تدابیر امنیتی در این مناطق شده است. همچنین، شماری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از جهش قیمت مواد غذایی و پوشاک خبر دادند. آن‌ها گفتند در حالی که هزینه‌های زندگی به‌طور چشمگیری بالا رفته، حقوق آن‌ها نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه در برخی موارد حقوق ماه‌های گذشته نیز پرداخت نشده است.

این وضعیت باعث شده است که بسیاری از مردم با مشکلات مالی جدی مواجه شوند و نتوانند زندگی روزمره خود را ادامه دهند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به انتقادات گسترده از فروش «اینترنت پرو» یا «خط‌های سفید»، دستور پیگیری صادر کرد. او از دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی خواست روند اختصاص این خطوط را مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود که آیا تخلفی در آن صورت گرفته است یا خیر.

او اذعان کرد بر اساس برخی گزارش‌ها، این خطوط به افرادی خارج از گروه‌های مشخص اختصاص یافته و در ازای آن مبالغی چند ده میلیون تومانی دریافت شده است. این موضوع باعث شده است که بسیاری از مردم از اینترنت پرو به عنوان یک منبع درآمد غیرقانونی برای برخی افراد نامبرده شود. در کلگری کانادا، جمعی از ایرانیان با برگزاری تجمعی اعتراضی، حمایت خود را از مطالبات مردم ایران اعلام کردند.

این تجمع‌ها نشان‌دهنده همبستگی ایرانیان خارج از کشور با مردم داخل کشور است و نشان می‌دهد که ایرانیان در خارج از کشور نیز از وضعیت موجود در کشور نگران هستند. همچنین، تیراندازی در مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید با واکنش رهبران در آسیا و اقیانوسیه همراه شد. مقام‌های کشورهای این منطقه با ابراز نگرانی از وقوع چنین حادثه‌ای، بر ضرورت مقابله قاطع با خشونت‌ مسلحانه و تقویت تدابیر امنیتی تاکید کردند.

این حادثه نشان می‌دهد که خشونت مسلحانه همچنان یک تهدید جدی برای امنیت جهانی است. در ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی مردم ایران، گروهی از ایرانیان مقیم لس‌آنجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع‌ها نشان‌دهنده حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم داخل کشور است و نشان می‌دهد که ایرانیان در خارج از کشور نیز از وضعیت موجود در کشور نگران هستند. همچنین، نیلوفر منصوری، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گزارش می‌دهد.

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در مصاحبه با پایگاه خبری دیده‌بان ایران، به مذاکرات اخیر تهران و واشینگتن اشاره کرد و دونالد ترامپ را «فریبکار» خواند. مالکی گفت: «هیچ کدام از طرفین به نقطه مشترک درباره موضوعات مذاکرات نزدیک هم نشده‌اند... ما در گذشته چندبار مذاکره را امتحان کردیم، پای میز مذاکره نشستیم و نهایتا متوجه شدیم که مذاکرات یک تله است و آنها به کشور ما حمله کردند.

» او افزود جمهوری اسلامی با توجه به «توفیقات» در جنگ اخیر، «دست برتر را دارد» و در این شرایط، «نه آتش‌بس برای ما معنا و مفهوم دارد، نه مذاکره». این اظهارات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان رویکردی تهاجمی در برابر مذاکرات دارد و به دنبال حل اختلافات از طریق دیپلماسی نیست





