اختلالات گسترده اینترنت در ایران بیش از ۱.۸ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد وارد کرده و باعث تعطیلی کسبوکارهای آنلاین شده است. همزمان، تشدید تنشهای منطقهای با حملات اسرائیل به مواضع حزبالله و موضعگیریهای تند اتحادیه اروپا علیه ایران، بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور سایه افکنده است. مذاکرات هستهای با چالشهای جدی روبرو است و فشارهای بینالمللی بر ایران افزایش یافته است.
اختلالات گسترده اینترنت در ایران، علاوه بر خسارات اقتصادی هنگفتی که به کسبوکارهای آنلاین وارد کرده، نگرانیها را در مورد وضعیت معیشتی مردم و آینده اقتصادی کشور تشدید کرده است. نتبلاکس، سازمان ناظر بر وضعیت اینترنت جهانی، برآورد کرده است که قطع دسترسی به اینترنت در ایران طی ۱۱۰۰ ساعت گذشته، بیش از ۱.۸ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد این کشور وارد کرده است. این رقم تکاندهنده، عمق فاجعه اقتصادی ناشی از محدودیتهای اعمالشده بر فضای مجازی را نمایان میسازد.
صاحبان مشاغل اینترنتی، از فروشگاههای آنلاین گرفته تا ارائهدهندگان خدمات دیجیتال، با ورشکستگی و تعطیلی مشاغل خود روبرو هستند. بسیاری از فعالان این حوزه، که سالها برای راهاندازی و توسعه کسبوکار خود تلاش کردهاند، اکنون سرمایههای خود را از دست رفته میبینند و ناگزیر به کاهش نیرو و یا تعطیلی کامل هستند. این وضعیت، علاوه بر بیکاری گسترده، پیامدهای اجتماعی عمیقی نیز به همراه خواهد داشت و امید به آینده را در میان جوانان و کارآفرینان از بین خواهد برد.
در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی همواره بر حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی تاکید دارند، اقداماتشان در جهت محدود کردن دسترسی به اینترنت، به طور مستقیم با این شعارها در تضاد است و شکاف عمیقتری بین مردم و حاکمیت ایجاد میکند. این اختلالات، نه تنها مانع فعالیت اقتصادی مشروع میشود، بلکه دسترسی آزادانه به اطلاعات و ارتباطات را نیز محدود کرده و جامعه را به سمت انزوا سوق میدهد.
نگرانیها از آینده اقتصادی ایران در حالی افزایش مییابد که فضای سیاسی نیز با تنشهای منطقهای و بینالمللی روبرو است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در حملهای در جنوب لبنان، مواضع حزبالله را هدف قرار داده است. این درگیریها، بر ناامنی منطقه افزوده و چشمانداز بهبود روابط ایران با قدرتهای جهانی را تیره کرده است.
در همین راستا، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، ضمن تاکید بر اهمیت امنیت منطقه خلیج فارس برای اروپا، ایران را به انجام اقدامات تحریکآمیز متهم کرده و خواستار عدم دستیابی تهران به سلاح هستهای شده است. او همچنین بر لزوم گسترش همکاریهای راهبردی میان اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تاکید ورزیده است. این اظهارات، نشاندهنده پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی است که ایران در آن گرفتار شده و تاثیر مستقیم بر وضعیت اقتصادی و سیاسی داخلی خواهد داشت.
در داخل ایران، انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت و نهادهای مسئول نیز شدت گرفته است. محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر سابق ایران در استرالیا، به خسارات وارده به حکومت در جنگ اخیر اشاره کرده و خواستار جبران این خسارات از سوی کشورهای عربی شده است. این اظهارات، بازتابدهنده تنشهای منطقهای و تاثیر آن بر رویکردهای دیپلماتیک و اقتصادی ایران است.
همچنین، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، وحید احمدی، ضمن ابراز بیاعتمادی به طرف مقابل در مذاکرات، بر عدم امیدواری به نتیجهبخش بودن این گفتگوها در صورت عدم توجه آمریکا به خواستههای ایران تاکید کرده است. این موضعگیری، نشاندهنده چالشهای پیش روی دیپلماسی ایران و پیچیدگی مسیر دستیابی به توافقات بینالمللی است.
در عرصه بینالمللی، تحولات اقتصادی در دیگر کشورها نیز تاثیرگذار است. شرکتهای هواپیمایی نیجریه تهدید به تعلیق پروازها به دلیل افزایش شدید قیمت سوخت جت کردهاند. این بحران، که ناشی از افزایش مصنوعی قیمتها توسط بازاریابان سوخت است، صنعت هوانوردی این کشور را با چالش جدی روبرو کرده است.
در همین حال، خبرهای نگرانکنندهای از وضعیت جسمی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در زندان زنجان منتشر شده است. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، در مورد وضعیت او ابراز نگرانی کرده و این موضوع، بار دیگر توجهات را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرده است.
همچنین، گزارشها حاکی از آن است که سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران، به کاهش برخی اختلافات و افزایش امید به تمدید آتشبس موقت کمک کرده است. با این حال، مسائل مهمی چون ذخایر اورانیوم غنیشده و محدودیتها بر برنامه هستهای ایران، همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که لبنان بخشی از آتشبس کنونی میان آمریکا و ایران محسوب میشود. در سوی دیگر، آمریکا ضمن تشدید فشارها علیه ایران، خریداران نفت این کشور را به تحریمهای ثانویه تهدید کرده و از کشورهای خلیج فارس خواسته است تا داراییهای مرتبط با مقامات و نهادهای ایرانی را مسدود کنند. این اقدامات، نشاندهنده تشدید تنشها و فشارهای بینالمللی بر ایران و پیامدهای آن بر اقتصاد و سیاست داخلی این کشور است.
