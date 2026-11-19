بیانیه چشم‌انداز شنژن در اجلاس اپک بر تجارت و هوش مصنوعی تمرکز دارد. دیدار سه‌جانبه ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ نیز کلیدی‌ترین رویداد این دوره بود. جزئیات کامل را بخوانید.

سران کشورهای عضو مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ( اپک) در بیانیه پایانی اجلاس شنژن ، بر تقویت تجارت منطقه‌ای، تاب‌آوری زنجیره‌های تامین و همکاری در حوزه هوش مصنوعی تاکید کردند. این بیانیه که پنج‌شنبه ۲۸ آبان منتشر شد، هرگونه اشاره مستقیم به جنگ ایران و اسرائیل یا حمله روسیه به اوکراین را حذف کرد.

موافقت بر اصول داوطلبانه اپک و دیجیتال شدن تجارت

عضو این بیانیه با عنوان "چشم‌انداز شنژن"، اولویت‌های دوره ریاست چین را گشودگی، نوآوری و همکاری عنوان نمود. رهبران اپک بر اصول داوطلبانه و اجماع‌محور سازمان تاکید داشتند و از چارچوب همکاری برای دیجیتالی کردن تجارت در سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ استقبال کردند. همچنین حمایت از ایجاد منطقه آزاد تجاری آسیا و اقیانوسیه در متن بیانیه گنجانده شد.

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توسعه ابتکار هوش مصنوعی اپک تا سال ۲۰۳۰

مدیریت فناوری‌های نوین، محور دیگری از دستور کار این اجلاس بود. بیانیه مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه از ابتکار هوش مصنوعی اپک برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ حمایت کرد و خواستار استفاده مسئولانه و انسان‌محور از این فناوری‌ها شد. حفاظت از حریم خصوصی، مقابله با نشت داده‌ها و کلاهبرداری اینترنتی از دیگر موارد این بخش بود.

دیدار سه‌جانبه ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ در شنژن

برگزاری نشست سه‌جانبه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین، روسای‌جمهوری چین و روسیه، توجه‌ها را به اختلاف‌های سیاسی و امنیتی قدرت‌های بزرگ جلب کرد. ترامپ درباره توان نظامی جمهوری اسلامی گفت نیروی دریایی و هوایی آن‌ها را شکست داده‌اند و برای پایان جنگ از چین و روسیه کمک نخواهد خواست.

توسعه تسلیحات هسته‌ای چین و مذاکرات اوکراین

ترامپ خواستار قرار گرفتن کنترل تسلیحات هسته‌ای در دستور کار نشست سه‌جانبه شد و گفت چین با سرعت زیاد در حال ساخت تسلیحات هسته‌ای است. کرملین اعلام کرد رهبران درباره جنگ اوکراین گفت‌وگو کردند. همچنین وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، با حمایت ترامپ از چین خواسته است برای پایان جنگ از نفوذ خود بر تهران استفاده کند.

توافق‌های تجاری آمریکا و چین و نگرانی‌ها

ترامپ با اشاره به دیدار خود با شی جین‌پینگ، گفت روابط تجاری دو کشور متعادل‌تر شده و تعرفه‌ها منصفانه تقسیم شده است. او خواستار حمایت چین از کشاورزان آمریکایی شد. دیپلمات‌های چینی نیز در دیدار با علی باقری‌کنی بر حل مناقشات خاورمیانه از راه گفت‌وگو تاکید کردند و وزارت خارجه چین از اعزام نماینده ویژه برای کاهش تنش‌ها خبر داد.