حداقل ۹ فروند هواپیمای سوخت‌رسان نظامی آمریکا از پایگاه میلدنهال در شرق انگلستان خارج شدند. این جابجایی در پاسخ به تهدیدهای ایران و پس از حادثه امنیتی در فرفورد انجام شد.

ردیاب‌های پرواز نشان می‌دهند که حداقل ۹ هواپیمای سوخت‌رسان نظامی ایالات متحده آمریکا یک پایگاه هوایی در شرق انگلستان را ترک کرده‌اند. این جابجایی گسترده در روز دوشنبه، ۹ نوامبر، و همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای صورت گرفت. وال استریت جورنال گزارش می‌دهد که این اقدام مستقیماً در پاسخ به تهدیدهای اخیر ایران انجام شده است.

جزئیات جابجایی هواپیماهای آمریکایی از میلدنهال

بر اساس گزارش وال استریت جورنال، دو هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا که از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی میلدنهال در سافک استفاده می‌کردند، اوایل روز دوشنبه به آلمان تغییر مسیر دادند. این حرکت نخستین بخش از یک خروج بزرگتر بود که در ادامه روز چندین هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را در بر داشت. این هواپیماها به مقاصد مختلفی از جمله آلمان و سایر نقاط منتقل شدند.

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این پایگاه هوایی در شرق انگلستان یکی از مراکز کلیدی عملیات‌های هوایی آمریکا در اروپا محسوب می‌شود. انتقال ناگهانی این نیروها نشان‌دهنده یک واکنش سریع عملیاتی به وضعیت امنیتی متغیر در منطقه است. کارشناسان نظامی تأکید می‌کنند که این نوع جابجایی‌ها معمولاً پیش‌دستانه و برای حفظ آمادگی پاسخگویی طراحی شده‌اند.

واکنش مقامات بریتانیا و مقامات آمریکایی

لوسی پاول، وزیر آموزش بریتانیا، در پاسخ به پرسش‌های بی‌بی‌سی درباره رفتن هواپیماهای آمریکایی از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی میلدنهال اظهار داشت. او تأکید کرد که نمی‌تواند در مورد مسائل عملیاتی جاری اظهار نظر کند. با این حال، او اطمینان داد که بریتانیا امنیت و ایمنی پایگاه‌های خود را فوق‌العاده جدی می‌گیرد. وزیر آموزش همچنین بیان کرد که همواره در صورت نیاز بر اساس اطلاعات امنیتی اقدام خواهد کرد.

سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا نیز به بی‌بی‌سی گفت که روال نیست در مورد فعالیت‌های کشورهای دیگر اظهار نظر کنند. این نهاد تأکید کرد که هواپیماها و سایر دارایی‌ها طبق الزامات عملیاتی به طور منظم جابجا می‌شوند. این توضیحات نشان می‌دهد که جابجایی‌ها بخشی از روتین‌های استاندارد نظامی بوده و ممکن است لزوماً به معنای یک وضعیت اضطراری فوری نباشد.

زمینه حادثه امنیتی و هشدارهای امنیتی

این تحولات در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی میلدنهال پس از یک حادثه امنیتی در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد رخ داده است. فرفورد یک پایگاه هوایی ایالات متحده در گلاسترشر است. در ماه سپتامبر، پس از مشاهده سه ون مشکوک در نزدیکی آن پایگاه، اعلام شد که یک حادثه امنیتی بزرگ روی داده است. این رویداد منجر به نگرانی‌های گسترده درباره نفوذ یا جاسوسی شد.

دولت بریتانیا این حادثه امنیتی را به احتمال زیاد مرتبط با ایران دانست. اما ایران این ادعا را به طور قاطع تکذیب کرده است. ماهیت دقیق وقایع سپتامبر هنوز به طور کامل برای عموم شفاف نیست، اما تأثیر آن بر استراتژی‌های دفاعی آمریکا در اروپا محسوس بوده است. این پشت‌صحنه امنیتی زمینه‌ساز جابجایی‌های اخیر در میلدنهال شده است.

دیدگاه کارشناسان و اقدامات بعدی

لرد ریکتس، مشاور سابق امنیت ملی بریتانیا، به برنامه رادیویی "تودی" بی‌بی‌سی گفت که ما درباره یک پایگاه هوایی صحبت می‌کنیم که هواپیماهای سوخت‌رسان بزرگ را در خود جای داده است. او اشاره کرد که این هواپیماها اهداف بزرگی هستند و یک پایگاه هوایی محیطی وسیع دارد. بنابراین، لاجرم این مکان‌ها آسیب‌پذیرند و نیاز به محافظت بیشتر دارند.

لرد ریکتس افزود که در این مرحله هیچ‌کس نمی‌داند این اطلاعات چه بوده است. او گمان می‌کند که بخشی از این واکنش از روی احتیاط زیاد انجام شده است. این تحلیل نشان می‌دهد که جابجایی‌ها ممکن است بیشتر جنبه بازدارندگی داشته باشد تا یک اقدام تهاجمی. منتظریم تا ببینیم آیا این نیروها به زودی بازمی‌گردند یا خیر.