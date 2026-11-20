محمد قاسمی از جمع‌بندی اطلاعات بودجه‌ای دستگاه‌ها و ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۶ به دولت ظرف دو هفته آینده خبر داد. این لایحه شامل سازوکار جدید فروش اوراق نفتی برای تسویه بدهی به پیمانکاران است.

محمد قاسمی ، معاون هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، از تکمیل فرآیند جمع‌آوری اطلاعات بودجه‌ای تمامی دستگاه‌های اجرایی و جمع‌بندی نهایی آن‌ها خبر داد. وی اعلام کرد که لایحه بودجه سال آینده ظرف مدت دو هفته آینده برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال خواهد شد.

جزئیات سازوکار فروش اوراق نفتی در بودجه

این مقام مسئول در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه و در گفت‌وگو با خبرنگاران اقتصادی، درباره سازوکار فروش داخلی اوراق نفتی در بودجه سال ۱۴۰۶ توضیحات دقیقی ارائه داد. قاسمی اظهار داشت که اوراق نفتی در سقف بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است تا بخشی از نفتی که امکان صادرات فیزیکی آن فراهم نمی‌شود، به عنوان پشتوانه این اوراق عمل کند.

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هدف اصلی از اجرای این طرح جدید، تسویه بخشی از مطالبات پیمانکارانی است که از دولت بابت اجرای طرح‌های عمرانی طلبکار می‌باشند. منابع حاصل از این سازوکار مالی همچنین می‌تواند برای پیشبرد بخشی از طرح‌ها و فعالیت‌های جدید در حوزه عمرانی مورد استفاده قرار گیرد تا خللی در روند توسعه زیرساخت‌ها ایجاد نشود.

نظارت وزارت نفت بر فرآیند فروش

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد که این اقدام با هماهنگی کامل وزارت نفت انجام خواهد شد و موضوعاتی مانند صلاحیت‌سنجی و احراز اهلیت افراد و مجموعه‌های متقاضی از پیش مورد توجه قرار گرفته است. قرار نیست پیمانکاران به‌صورت مستقل وارد فرآیند فروش نفت شوند، بلکه تمام مراحل این طرح در چارچوب آیین‌نامه مشخص و تحت کنترل و نظارت وزارت نفت انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این طرح به پیمانکاران امکان ورود به حوزه فروش نفت را می‌دهد و ممکن است به روند صادرات و فروش نفت کشور آسیب وارد کند، توضیح داد که این نگرانی‌ها با توجه به نظارت دقیق وزارت نفت مرتفع است. قاسمی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی برای نهایی‌کردن جزئیات این طرح گفت که روز گذشته جلسه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه برگزار شد.

زمان‌بندی ارسال لایحه بودجه به دولت

پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده پس از دریافت و جمع‌بندی پیشنهادهای بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی آماده شده است. محمد قاسمی امیدوار است لایحه بودجه طی حدود دو هفته آینده به دولت ارسال شود تا فرآیند تصویب آن آغاز گردد. جزئیات اجرایی سازوکار اوراق نفتی نیز هفته آینده پس از تکمیل مذاکرات کارشناسی اعلام خواهد شد.