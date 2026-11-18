بر اساس گزارش بلومبرگ، ناو هواپیمابر یواس‌اس جرج واشنگتن در مسیر بازگشت به یوکوسوکا است و با ورود ناو تئودور روزولت، تعداد ناوهای آمریکایی در خلیج فارس به سه فروند رسید.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده است که ناو هواپیمابر یواس‌اس جرج واشنگتن به همراه گروه رزمی همراه خود، منطقه خلیج فارس را ترک کرده و در مسیر بازگشت به پایگاه اصلی خود در یوکوسوکا در ژاپن قرار دارد. این ناو از روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه در این مسیر حرکت خود را آغاز کرده و اکنون از منطقه خارج شده است. این جابه‌جایی پس از ورود ناو تئودور روزولت به منطقه رخ داده است که باعث شد تعداد ناوهای هواپیمایی آمریکا در خاورمیانه موقتاً به سه فروند برسد.

جزئیات جابه‌جایی ناو هواپیمابر یواس‌اس جرج واشنگتن

ناو یواس‌اس جرج واشنگتن به عنوان تنها ناو هواپیمابر مستقر دائمی نیروی دریایی آمریکا در ژاپن شناخته می‌شود و ماه مه امسال پایگاه یوکوسوکا را برای انجام مأموریتی برنامه‌ریزی‌شده در منطقه هند و اقیانوس آرام ترک کرده بود. این ناو از اواسط ماه اوت در منطقه خاورمیانه فعالیت می‌کرد تا جایگزین ناو یواس‌اس آبراهام لینکلن شود. خروج ناو واشنگتن پس از ورود گروه رزمی ناو هواپیمابر تئودور روزولت در روز دوشنبه صورت گرفته که این جابه‌جایی به طور موقت موجب شد منطقه غرب اقیانوس آرام در محدوده غرب سن‌دیگو فاقد ناو هواپیمابر آمریکایی باشد.

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تأثیر بر گزینه‌های نظامی دونالد ترامپ و نیروهای آمریکایی

حضور ناو یواس‌اس تئودور روزولت در منطقه، گزینه‌های نظامی بیشتری را در اختیار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، قرار داده است. این ناو می‌تواند در صورت تصمیم به ازسرگیری درگیری‌های نظامی با جمهوری اسلامی، مورد استفاده قرار گیرد. با ورود این ناو، شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه برای مدتی به سه فروند رسید که عبارتند از: یواس‌اس جرج واشنگتن، یواس‌اس تئودور روزولت و یواس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش. این افزایش حضور نظامی نشان‌دهنده آمادگی بیشتر ایالات متحده برای عملیات‌های احتمالی در منطقه است.

وضعیت فعلی ناوهای آمریکایی در خلیج فارس

با خروج ناو یواس‌اس جرج واشنگتن، دو ناو هواپیمابر یواس‌اس تئودور روزولت و یواس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش همچنان در منطقه باقی می‌مانند. این دو ناو باید از محاصره دریایی بنادر ایران و عملیات مرتبط با آن پشتیبانی کنند. حضور این ناوها نشان‌دهنده استمرار فعالیت‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس است و احتمالاً به عنوان ابزاری برای نظارت و فشار سیاسی بر کشورهای منطقه عمل خواهد کرد.