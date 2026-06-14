خروج ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل از خاورمیانه برای تعمیرات

ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه پس از اتمام ماموریت در خاورمیانه برای تعمیرات برنامهریزیشده به بندر تولون بازمیگردد و ناو بالگردبر میسترال جایگزین آن میشود. این در حالی است که ایران با توجه به تهدیدات منطقه، محدودیتهای جدیدی بر تردد کشتیهای مرتبط با آمریکا و اسرائیل در تنگه هرمز اعمال کرده است.
یک منبع نظامی به شبکه BFMTV گزارش داد که ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل برای انجام تعمیرات از خاورمیانه به فرانسه بازخواهد گشت. تنها ناو هواپیمابر فرانسه اوایل ماه ژوئیه دریای مدیترانه شرقی را ترک کرده و برای انجام تعمیرات برنامهریزیشده راهی بندر تولون در جنوب فرانسه خواهد شد.
قرار است ناو بالگردبر میسترال جایگزین آن در خاورمیانه شود. در همین حال، ناوچه پدافند هوایی همراه این ناو نیز در منطقه با یک شناور مشابه جایگزین خواهد شد. در اواسط ماه مه، آلیس روفو وزیر مشاور در وزارت دفاع فرانسه مدعی شده بود که ناو هواپیمابر شارل دوگل در چارچوب تلاشهای پاریس و لندن برای سازماندهی یک ماموریت به منظور تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، عازم دریای عرب شده است.
در نتیجه آتشافروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه ترددها از این آبراه مهم بینالمللی که در مجاورت آبهای سرزمینی و خط ساحلی قلمروی ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتیهای مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آنها اجازه عبور نخواهند داشت
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