خروج امارات از اوپک: شوک به بازار نفت و پیامدهای احتمالی برای ایران

تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می‌تواند بازارهای جهانی انرژی را به طور اساسی دگرگون کند و تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشورهای نفتی، از جمله ایران، داشته باشد. این اقدام در شرایطی رخ می‌دهد که جهان با چالش‌های متعددی در حوزه انرژی روبرو است.

امارات متحده عربی در اقدامی که بسیاری آن را غیرمنتظره می‌دانند، تصمیم به خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک ) گرفته است. این تصمیم، به باور تحلیلگران، می‌تواند معادلات بازارهای جهانی انرژی را به طور اساسی دگرگون کند و پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد کشورهای وابسته به نفت ، از جمله ایران ، به همراه داشته باشد.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که جهان پس از بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ و به‌ویژه در پی تنش‌های اخیر در تنگه هرمز، یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود را از سر می‌گذراند. دوره‌ای که نامش گره خورده با اوپک و چهره‌هایی چون محمدرضاشاه پهلوی. اگرچه اوپک به طور رسمی در سال ۱۹۶۰ تاسیس شد، اما ریشه‌های آن به سال‌های قبل‌تر بازمی‌گردد.

ایده شکل‌گیری یک جبهه متحد نفتی، محصول همکاری خوان پابلو پرز آلفونسو، وزیر نفت ونزوئلا و عبدالله طریقی، وزیر نفت عربستان سعودی بود. با این حال، ایران در دوران پهلوی، از همان ابتدا نقش مهمی در ایجاد تعادل در این مذاکرات ایفا کرد. پیش از تاسیس اوپک، کنترل بازار نفت در دست شرکت‌های بزرگ نفتی موسوم به «هفت خواهران» بود.

این شرکت‌ها که شامل نام‌هایی چون اکسون موبیل، شل و بی‌پی می‌شدند، به صورت یک‌جانبه قیمت‌های جهانی نفت را تعیین می‌کردند. در تابستان ۱۹۶۰، این شرکت‌ها بار دیگر اقدام به کاهش قیمت نفت کردند که ضربه‌ای مهلک به اقتصاد کشورهای صادرکننده وارد کرد. در واکنش به این اقدام، نمایندگان پنج کشور ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند.

در این اجلاس، فواد روحانی، حقوقدان و دیپلمات برجسته ایرانی، نقش کلیدی در تدوین اساسنامه اوپک ایفا کرد و به عنوان اولین دبیرکل این سازمان انتخاب شد. در سال‌های اولیه تاسیس اوپک، محمدرضاشاه پهلوی با احتیاط عمل می‌کرد. در آن دوران، ایران در خط مقدم نبرد با نفوذ شوروی قرار داشت و شاه به تازگی تجربه ملی‌شدن صنعت نفت را پشت سر گذاشته بود. همچنین، اقتصاد ایران در آن زمان بسیار آسیب‌پذیر بود.

در این سال‌ها، تمرکز ایران در اوپک بر افزایش سهم خود از سود حاصل از فروش نفت بود. شاه معتقد بود که فرمول تقسیم سود که از زمان قرارداد کنسرسیوم حاکم بود، باید به نفع کشورهای تولیدکننده تغییر کند. به تدریج، ایران به رهبر سیاسی اوپک تبدیل شد، نقشی که در تحولات بزرگ دهه ۱۹۷۰ خود را نشان داد. در سال ۱۹۷۳، مصر و سوریه با پشتیبانی کشورهای عربی، به اسرائیل حمله کردند.

ارتش‌های عربی در عمق خاک اسرائیل نفوذ کردند و این کشور را در موقعیت خطرناکی قرار دادند. پس از پایان جنگ و با میانجیگری آمریکا، کشورهای عربی تولید نفت را کاهش دادند و صادرات به حامیان اسرائیل را تحریم کردند. در این شرایط، در دسامبر ۱۹۷۳، شاه در کنفرانس اوپک در تهران، رهبری جناح «عقاب‌ها» را بر عهده گرفت. این جناح خواستار افزایش چهاربرابری قیمت نفت بود.

استدلال محمدرضاشاه و حامیانش این بود که چرا کالایی با ارزش و محدود مانند نفت باید ارزان‌تر از آب فروخته شود؟ آنها معتقد بودند که قیمت نفت باید با هزینه تولید انرژی‌های جایگزین مانند انرژی هسته‌ای یا زغال‌سنگ برابری کند. این تصمیم، قیمت نفت را از حدود سه دلار به نزدیک ۱۲ دلار در هر بشکه رساند و اقتصاد جهان را به شدت تکان داد. با این حال، محمدرضاشاه با تحریم نفتی علیه اسرائیل همراهی نکرد.

در حالی که ملک فیصل، پادشاه عربستان سعودی، از نفت به عنوان سلاحی علیه غرب استفاده می‌کرد، شاه به تامین نیازهای نفتی کشورهایی که تحت تحریم بودند ادامه داد. شاه معتقد بود که تحریم نفتی اقدامی غیرمنطقی است که به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند. ایران خود را بخشی از اقتصاد جهان می‌دانست و می‌خواست از درآمدهای نفتی برای پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک کشور و تقویت ارتش خود استفاده کند.

ایران کشوری پرجمعیت بود که برای صنعتی‌شدن به سرمایه نیاز داشت، در حالی که عربستان سعودی با ذخایر عظیم نفتی خود استدلال می‌کرد که افزایش قیمت نفت باعث می‌شود کشورهای خریدار به سمت فناوری‌های جایگزین حرکت کنند و در نهایت، نفت عربستان بی‌ارزش شود. افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی ایران از پنج میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار، هم فرصت‌ها و هم چالش‌هایی را برای کشور به همراه داشت.

افزایش قیمت نفت باعث ایجاد تورم بی‌سابقه و رکود در اقتصادهای غربی شد و صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها در آمریکا و اروپا به تصویری آشنا تبدیل شد. شاه که زمانی مورد حمایت واشینگتن بود، اکنون در مطبوعات به عنوان یک «دیکتاتور نفتی» معرفی می‌شد که قصد دارد اقتصاد غرب را نابود کند. در داخل ایران، ورود بی‌رویه ارز به بازار باعث آسیب به بخش کشاورزی و تولیدات داخلی شد.

تورم دو رقمی شد و قیمت‌ها به طور ناگهانی افزایش یافتند. از سوی دیگر، زیرساخت‌های کشور مانند جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، بنادر و شبکه برق توانایی تحمل این حجم از فعالیت اقتصادی را نداشتند. شاه با اصرار بر قیمت بالای نفت در اوپک، اگرچه اقتصاد ایران را از ریشه متحول کرد، اما ناخواسته بستر بی‌ثباتی اقتصادی را فراهم کرد که بعدها به نارضایتی‌های اجتماعی در داخل کشور دامن زد. از اواسط دهه ۱۹۷۰، ورق برگشت.

کشورهای غربی شروع به فشار بر متحدان خود در منطقه کردند تا قیمت‌ها را کاهش دهند. جرالد فورد و سپس جیمی کارتر، به شاه هشدار دادند که قیمت‌های بالای نفت می‌تواند روابط استراتژیک را تضعیف کند. عربستان سعودی در نقش منجی غرب ظاهر شد و با افزایش تولید، بازار را اشباع کرد تا قیمت‌ها را پایین نگه دارد و قدرت مانور شاه در اوپک را محدود کند.

شاه در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ متوجه شد که قدرت مطلق او در اوپک رو به زوال است، در حالی که بودجه کشور بر اساس نفت گران بسته شده بود





