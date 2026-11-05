خروجی گاز و ناترازی برق زمستان البرز در گرو مدیریت مصرف

مدیرعامل توزیع برق البرز از ناترازی گاز در زمستان و کاهش ۳ درصدی مصرف برق خبر داد و شرایط اولویت‌بندی صنعت و خانه را تشریح کرد.

مسعود خواجه‌وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز در نشست خبری امروز اعلام کرد که ناترازی انرژی کشور محدود به فصل گرما نیست و مدیریت مصرف در فصل سرما به دلیل کمبود سوخت نیروگاه‌ها حیاتی است.

چالش تأمین گاز و کاهش مصرف برق

خواجه‌وند تصریح کرد که بیش از ۸۰ درصد برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و بخش قابل توجهی از این نیروگاه‌ها برای فعالیت به سوخت گاز وابسته هستند.

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با توجه به محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد، مدیریت مصرف در کنار توسعه ظرفیت تولید به عنوان دو محور اصلی مقابله با ناترازی انرژی شناخته می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز اضافه کرد که حدود ۲۰ درصد دیگر از تولید برق کشور به نیروگاه‌های تجدیدپذیر شامل خورشیدی، بادی، اتمی و برق‌آبی اختصاص دارد.

اولویت‌بندی برق خانگی و وضعیت مشترکان

در شرایط محدودیت انرژی تأمین برق بخش خانگی در اولویت قرار می‌گیرد و محدودیت‌های اعمال شده بیشتر متوجه بخش صنعت خواهد بود.

بر اساس آمار منتشر شده، استان البرز حدود یک میلیون و ۵۶۰ هزار مشترک برق دارد که نزدیک به ۳۰ درصد آن‌ها بالاتر از محدوده تعیین‌شده مصرف دارند.

الگوی مصرف تعیین‌شده برای هشت ماه سال نباید از ۲۰۰ کیلووات ساعت و در چهار ماه دوره اوج بار نباید از ۳۰۰ کیلووات ساعت فراتر رود.

خواجه‌وند با قدردانی از شهروندان اعلام کرد که امسال مصرف برق استان البرز حدود سه درصد کاهش یافته است.

هوشمندسازی کنتورها و ساماندهی انشعابات

تاکنون بیش از ۱۷ هزار و ۹۰۰ کنتور هوشمند در استان نصب شده است که این ابزارها امکان پایش دقیق مصرف و صدور هشدار برای مشترکان پرمصرف را فراهم می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز همچنین از شناسایی بیش از ۲۳ هزار انشعاب غیرمجاز در استان خبر داد که ساماندهی آن‌ها برای جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه دنبال می‌شود.

در قالب طرح ساماندهی انشعابات بیش از ۸۹۰ انشعاب غیردائم حذف و حدود ۲۹۰۰ کنتور هوشمند نصب شده است.

افزایش ظرفیت تجدیدپذیر و طرح‌های صرفه‌جویی

در استان البرز بیش از ۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر وارد مدار شده که نقش مؤثری در تأمین برق بخش صنعت شهرستان اشتهارد داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز اجرای طرح مهتاب برای مدیریت هوشمند تلفات انرژی و تعویض حدود ۱۸۰ هزار چراغ پرمصرف با نمونه‌های کم‌مصرف را تشریح کرد.

همچنین نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ خانوار البرزی از مزایای طرح جایگزینی موتورهای کولر آبی با نمونه‌های پربازده بهره‌مند شده‌اند.