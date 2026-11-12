خروج ایران از ان پی تی و تشکیل ستاد اقتصاد جنگ در بیانیه خبرگان

مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه‌ای در ۲۱ آبان، بازنگری در دکترین دفاعی و خروج از پیمان ان پی تی را ضروری دانست. این نهاد خواستار تشکیل ستاد اقتصاد جنگ و مقابله با هجوم فرهنگی شد.

مجلس خبرگان رهبری در بیانییه‌ای رسمی که روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان منتشر شد، خواستار بررسی جدی خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و بازنگری کامل در دکترین دفاعی کشور گردید. این نهاد در عین حال بر لزوم مقابله با آنچه هجوم فرهنگی دشمن در حوزه عفاف و حجاب توصیف کرده، تأکید ویژه داشت. همچنین تشکیل ستاد اقتصاد جنگ با مشارکت تمامی قوا به عنوان یکی از ضرورت‌های حیاتی شرایط فعلی اعلام شد.

هشدارهای امنیتی و دکترین بازدارندگی

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با اشاره به افزایش سطح تنش‌ها، بازنگری در دکترین دفاعی را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده‌اند. بر اساس متن این بیانیه، ایجاد بازدارندگی بیشتر برای کشور امری غیرقابل انکار است. این نهاد صراحتاً هشدار داد که در صورت وقوع حمله مجدد علیه ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با پاسخی فوری، اثرگذار و بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی واکنش نشان خواهند داد.

Also read درگذشت پرویز پرورش؛ بازیگری که پس از دریافت جایزه فجر از سینما دور شد

تأکید بر مقاومت در میدان‌های نبرد و همچنین تداوم تلاش‌های دیپلماتیک، از سوی این نهاد به عنوان دو رکن اصلی برای عبور از چالش‌های کنونی مطرح شده است. این مواضع نشان‌دهنده تغییر رویکرد در نگاه نهادی به امنیت ملی و اولویت‌بندی مباحث دفاعی در سطح کلان است.

جریان‌های سیاسی و تغییرات رهبری

در هفته‌های اخیر و پیش از صدور بیانیه خبرگان، درخواست‌های متعددی برای خروج از ان پی تی از سوی چهره‌های مختلف سیاسی و مذهبی مطرح شده بود. آیت‌الله محسن اراکی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان دهم، پیش‌تر در آبان‌ماه خواستار بازنگری در ادامه عضویت ایران در این پیمان شد و پیشنهاد کرد که این موضوع به یکی از مطالبات اصلی تجمعات مردمی تبدیل گردد. جبهه پایداری نیز یک روز قبل از آن با صدور بیانیه‌ای هم‌صدا با این درخواست‌ها شده بود.

محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران، در هشتم آبان با درخواست بازنگری در سیاست هسته‌ای، آن را یک مطالبه ملی خوانده بود. از سوی دیگر، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در نهم آبان ابراز داشت که موضوع تغییر دکترین هسته‌ای در حکمت مطرح است اما هنوز تصمیم رسمی گرفته نشده است. رضایی این بحث را به احتمال ازسرگیری جنگ مرتبط دانست. همچنین احتمال دارد دکترین هسته‌ای مجتبی خامنه‌ای با دیدگاه‌های پدرش متفاوت باشد که این موضوع حواشی زیادی را به همراه داشته است.

طرح‌های مجلس و واکنش دولت

لایحه‌های متعددی در مجلس شورای اسلامی برای خروج از این پیمان در حال بررسی است. در شهریور ماه ۱۳۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای خواستار تجدیدنظر در عضویت شدند. طرح سه‌فوریتی خروج ایران از ان پی تی و پروتکل الحاقی آن به امضای ۴۸ نماینده رسید و حسینعلی حاجی‌دلیگانی، طراح این طرح، اعلام کرد که آن را به هیات‌رئیسه مجلس ارائه داده است. نمایندگان متعددی نیز در تذکرهای علنی خود در ماه آبان خواستار تعیین تکلیف و قرار گرفتن این طرح‌ها در دستور کار شدند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، پیش‌تر تأکید کرده بود که قصد ساخت سلاح هسته‌ای وجود ندارد و فتوای رهبر پیشین علیه سلاح‌های کشتار جمعی، موضع رسمی حکومت است. با این حال، احمد نادری، عضو هیات‌رئیسه مجلس در ۱۸ اکتبر، چنین برداشت کرد که رهبر جدید ممکن است دیدگاه متفاوتی داشته باشد. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، نیز تغییر رهبر را مؤثر در فتواهای فقهی جدید دانست.

تعهدات حقوقی و ساختار نهاد خبرگان

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در دوشنبه ۱۸ آبان (نهم نوامبر) تأکید کرد که ایران همچنان عضو پیمان است و تا زمانی که عضویت ادامه دارد، تهران خود را ملزم به رعایت تمام تعهدات می‌داند. این موضع رسمی دولت با خواست‌های مطرح شده در لایحه‌های مجلس و بیانیه خبرگان هم‌خوانی کامل ندارد. مجلس خبرگان رهبری نهادی متشکل از ۸۸ روحانی شیعه است که اعضای آن با رای مردم برای دوره‌های هشت‌ساله انتخاب می‌شوند.

بر اساس قانون اساسی ایران، این مجلس اختیار انتخاب، نظارت بر عملکرد و برکناری رهبر جمهوری اسلامی را دارد. نامزدهای عضویت در این مجلس نیز باید به تایید شورای نگهبان برسند. با این حال، انتقاد نهادهای محافظه‌کار از تغییرات ایجادشده در زمینه پوشش اختیاری و آزادی عمل زنان در فضاهای عمومی همچنان در جریان است. گزارش‌هایی از برخورد با زنان در خیابان‌ها و تلاش برای محدود کردن این آزادی‌ها نیز منتشر می‌شود که نشان‌دهنده شکاف بین سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه است.