امارات متحده عربی تصمیم به خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و گروه اوپک پلاس گرفته است. این تصمیم بر اساس بررسی‌های راهبردی و با هدف انعطاف‌پذیری بیشتر در سیاست‌های نفتی اتخاذ شده است و می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر بازار جهانی نفت و روابط بین‌المللی داشته باشد.

وزارت انرژی امارات متحده عربی اعلام کرد که این کشور تصمیم به خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک ) و گروه اوپک پلاس گرفته است.

این تصمیم که پس از بررسی‌های دقیق و راهبردی در حوزه انرژی و بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ شده، نشان‌دهنده تغییر رویکرد امارات در سیاست‌های نفتی و تلاش برای انعطاف‌پذیری بیشتر در تعامل با شرکای بین‌المللی است. سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز، این خروج را یک تصمیم حاکمیتی و ملی توصیف کرد که بر اساس چشم‌اندازهای بلندمدت اقتصادی و راهبردی این کشور اتخاذ شده است.

او تاکید کرد که امارات به دنبال ایجاد فرصت‌های جدید برای همکاری با سایر کشورها در زمینه نفت خام، محصولات پتروشیمی و گاز است و این خروج به این کشور امکان می‌دهد تا با انعطاف بیشتری به نیازهای آینده جهان پاسخ دهد. المزروعی همچنین اشاره کرد که امارات به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و محدودیت‌های موجود در تنگه هرمز، تاثیر چندانی بر بازار نفت نخواهد داشت و این موضوع در تصمیم‌گیری برای خروج از اوپک و اوپک پلاس موثر بوده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جده عربستان سعودی گرد هم آمده‌اند تا اوضاع امنیتی و سیاسی منطقه را بررسی کنند. خروج امارات از اوپک می‌تواند به عنوان یک پیروزی برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، تلقی شود. ترامپ در سال ۲۰۱۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اوپک را به دستکاری قیمت نفت و آسیب رساندن به اقتصاد جهانی متهم کرده بود.

او همچنین اعلام کرده بود که حمایت نظامی آمریکا از کشورهای خلیج فارس به قیمت نفت وابسته است و ایالات متحده از اعضای اوپک محافظت می‌کند، اما از «سوءاستفاده» آنها در تحمیل قیمت‌های بالا به مصرف‌کنندگان ناراضی است. این اظهارات ترامپ نشان‌دهنده فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا بر اوپک برای کاهش قیمت نفت و افزایش عرضه آن به بازار جهانی بود.

اوپک پلاس که از ۲۳ کشور صادرکننده نفت تشکیل شده است، هر ماه در وین اتریش گردهم می‌آید تا در مورد میزان تولید نفت خام و عرضه آن به بازار جهانی تصمیم‌گیری کند. این گروه شامل ۱۳ عضو اصلی اوپک و ۱۰ کشور تولیدکننده نفت متحد، از جمله روسیه است. اوپک در سال ۱۹۶۰ با هدف تثبیت عرضه جهانی نفت و کنترل قیمت آن تشکیل شد و عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده نفت در این سازمان است.

اوپک پلاس در سال ۲۰۱۶ با هدف مقابله با کاهش قیمت نفت و بازگرداندن ثبات به بازار، با ۱۰ کشور تولیدکننده نفت غیراوپک متحد شد. روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت در این گروه، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های اوپک پلاس ایفا می‌کند. در دسامبر ۲۰۱۶، اوپک و کشورهای غیرعضو اوپک به توافق رسیدند تا تولید نفت خود را کاهش دهند و در سال ۲۰۱۷ با بازنگری میزان تولید و عرضه نفت، بازار را تنظیم کنند.

این همکاری مشترک بین اوپک و کشورهای تولیدکننده نفت متحد، به اوپک پلاس شهرت یافت. با این حال، در آوریل ۲۰۲۰، جنگ نفتی بین عربستان سعودی و روسیه، به ائتلاف اوپک پلاس آسیب رساند و باعث ایجاد اختلافاتی در مورد میزان تولید نفت شد. اوپک پلاس به دنبال همراهی تولیدکنندگانی مانند روسیه، مکزیک، جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، سودان جنوبی، مالزی و عمان در تنظیم بازار نفت شکل گرفته است.

خروج امارات متحده عربی از این سازمان از اول ماه مه ۲۰۲۶، تعداد اعضای اوپک را به ۱۲ و تعداد اعضای اوپک پلاس را به ۲۲ کشور کاهش خواهد داد. این تغییر در ترکیب اوپک و اوپک پلاس می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر بازار جهانی نفت و سیاست‌های نفتی در آینده داشته باشد و نیازمند بررسی دقیق و ارزیابی پیامدهای آن است





bbcpersian / 🏆 15. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اوپک اوپک پلاس امارات نفت وزیر انرژی قیمت نفت تولید نفت سیاست نفتی خاورمیانه شورای همکاری خلیج فارس

United States Latest News, United States Headlines