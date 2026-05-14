خروجی رایگان شدن مترو در سال جدید برای شهرداری تهران، به معنای از دست رفتن حدود ۷ هزار میلیارد تومان درآمد شهرداری از ناحیه فروش بلیط مترو خواهد بود. شهری بزرگ مانند تهران که هزینه‌های اداره‌اش سر به فلک می‌گذارد و شهرداری آن باید امورات روزانه بیش از ۱۲ میلیون نفر را سامان دهد، حتماً برای اداره بهتر به میلیاردها میلیارد پول نیاز دارد که در سال ۱۴۰۵ حدود ۷ هزار میلیارد تومان از آن، می‌تواند از طریق فروش بلیط مترو تامین گردد. اگر بلیط مترو، سخاوتمندانه از سوی اکثریت شورای شهر رایگان شود، معلوم نیست جالی خالی چنین درآمد بزرگی در شهر تهران چگونه و از چه طریقی پر خواهد شد. یا باید از طریق عوارض پنهان و پیدایی که شهرداری تهران از شهروندانش دریافت می‌کند چنین هزینه‌ای تامین شود و مثلا به برج‌های بسیاری باز هم مجوز ساخت داده شود تا تهران را باز هم متراکم‌تر و شلوغ‌تر کند و صاحبان آن‌ها عوارض سنگین و راضی‌کننده بپردازند یا باید مدیران شهرداری از خیر دسترسی به این حدود ۷ هزار میلیارد تومان بگذرند و شهر، بدون این پول اداره شود.

حذف بلیت مترو می‌تواند حدود ۷ هزار میلیارد تومان از درآمد شهرداری را کاهش دهد به گزارش روزنامه اطلاعات، سال گذشته قیمت بلیط یک سفره مترو حدود ۵ هزار تومان تعیین شده بود و با این اعداد در سالی که گذشت شرکت بهره‌برداری مترو تهران حدود سه هزار میلیارد تومان از طریق فروش بلیط مترو، درآمدزایی داشته است.

این شرکت با توجه به هزینه‌های جدید، قیمت بلیط تک نفره در سال۱۴۰۵ را حدود ۱۰ هزار تومان اعلام کرده است و به این ترتیب با فرض افزایش چند درصدی استفاده‌کنندگان از مترو در سال جدید، احتمالاً چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان، درآمد برای شرکت مترو ایجاد خواهد شد. عددی که چنان بزرگ است که می‌تواند بسیاری از مخارج و هزینه‌های شرکت بهره‌بردار را تامین کند و حتی برای سفارش و خرید واگن‌های جدید مترو هم احتمالاً پول‌هایی باقی خواهد ماند.

شورای محترم شهر تهران اما ظاهرا بنابر اعلام نائب رئیس کمیسیون عمران این شورا، در تصمیمی عجیب و غافلگیرکننده تصمیم گرفته که هزینه استفاده از مترو برای شهروندان تهرانی را در سال ۱۴۰۵ به صفر برساند و با تصویب این شورا خبر به ظاهر شیرین رایگان شدن مترو در سال جدید به میلیون‌ها مسافر مترو تقدیم شود. اینکه شهروندان تهرانی در این ابر شهر برای جابجایی خود در مسیرهای درون شهری بتوانند از متروهای رایگان استفاده کنند حتماً خبر خوشایندی است اما این خبر خوشایند روی دیگری هم دارد که نمی‌توان از آن به سادگی عبور کرد.

تصویب چنین مصوبه‌ای در شهرداری تهران به معنای از دست رفتن حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان درآمد شهرداری از ناحیه فروش بلیط مترو خواهد بود. شهری بزرگ مانند تهران که هزینه‌های اداره‌اش سر به فلک می‌گذارد و شهرداری آن باید امورات روزانه بیش از ۱۲ میلیون نفر را سامان دهد، حتماً برای اداره بهتر به میلیاردها میلیارد پول نیاز دارد که در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان از آن، می‌تواند از طریق فروش بلیط مترو تامین گردد، حال اگر بلیط مترو، سخاوتمندانه از سوی اکثریت شورای شهر رایگان شود، معلوم نیست جالی خالی چنین درآمد بزرگی در شهر تهران چگونه و از چه طریقی پر خواهد شد.

یا باید از طریق عوارض پنهان و پیدایی که شهرداری تهران از شهروندانش دریافت می‌کند چنین هزینه‌ای تامین شود و مثلا به برج‌های بسیاری باز هم مجوز ساخت داده شود تا تهران را باز هم متراکم‌تر و شلوغ‌تر کنند و صاحبانشان عوارض سنگین و راضی‌کننده بپردازند یا باید مدیران شهرداری از خیر دسترسی به این حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بگذرند و شهر، بدون این پول اداره شود. به نظر می‌رسد هر دو راه دچار اشکالات عمده‌ای است، خالی‌ماندن خزانه شهرداری تهران باعث کاهش شدید خدمات شهری به میلیون‌ها شهروند تهرانی می‌شود که اعتراض و نارضایتی آنها را در پیش خواهد داشت.

افزایش عوارض یا تولید درآمد از طریق ساخت‌وسازهای ناهنجار و خارج از قواعد شهرسازی هم با اینکه جیب شهرداری را پر خواهد کرد اما در میان مدت و بلندمدت، زندگی در تهران را پیچیده‌تر و سخت‌تر و همراه با تراکم و ترافیک بیشتر خواهد کرد که این هم نارضایتی میلیون‌ها تهرانی را به دنبال خواهد داشت.

کسانی که از متروی تهران استفاده می‌کنند، چه مجبور به پرداخت ۵ هزار تومان باشند و چه مترو برایشان رایگان باشد، به احتمال بسیار زیاد، بسیاری از آنها از مترو استفاده خواهند کرد و آنها که این روزها از مترو استفاده نمی‌کنند فقط به خاطر نپرداختن آن ۵۰۰۰ تومان، بعید است که از این فصل مشتری مترو بشوند و خودروهای شخصی خود را در پارکینگ‌ها یا کنار خیابان‌ها رها کنند. اگر این حرفها درست باشد، متاسفانه احتمالاً فقط یک انگیزه در این تصمیم می‌تواند وجود داشته باشد.

اینکه به روزهای انتخابات شوراهای شهر و روستا نزدیک می‌شویم و اگر میلیون‌ها تهرانی ببینند که بلیط مترو از سوی شورای شهر فعلی، رایگان اعلام شده، احتمالاً در تصمیم‌گیری و انتخاب دوره جدید هم، به همان افراد رای خواهند داد و همان‌ها که مترو را رایگان کردند مجدداً بر صندلی‌های تصمیم‌گیری در شورای شهر تهران تکیه خواهند زد





