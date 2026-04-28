خروج امارات از اوپک: تحولی در بازار جهانی نفت

امارات متحده عربی به طور ناگهانی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج شد. این تصمیم میتواند پیامدهای گستردهای برای بازار جهانی نفت و روابط منطقهای داشته باشد.
خروج امارات متحده عربی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک ) یک تحول مهم و قابل توجه در عرصه انرژی جهانی است. این کشور که پیش از استقلال در سال ۱۹۷۱ نیز عضو اوپک بود، همواره نقش مهمی در این سازمان ایفا کرده است.
اوپک، سازمانی متشکل از کشورهای صادرکننده نفت عمدتاً در منطقه خلیج فارس، با تنظیم تولید و تعیین سهمیهها برای اعضا، تلاش میکرد قیمت نفت خام را در سطح مطلوب نگه دارد. این سازمان در بحرانهای نفتی دهه ۱۹۷۰ نقش محوری داشت و سیاستهای انرژی جهان را به طور اساسی تغییر داد. اگرچه عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده اوپک است، امارات متحده عربی دومین ظرفیت مازاد تولید را در اختیار دارد و توانایی افزایش سریع تولید را داراست.
این توانایی، امکان کاهش فشار بر قیمتها را فراهم میکرد، اما در نهایت امارات تصمیم به بازنگری در موقعیت خود گرفت. دلیل اصلی این تصمیم، تمایل امارات به بهرهبرداری کامل از ظرفیت تولیدی خود بود. سهمیههای اوپک تولید این کشور را به حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون بشکه در روز محدود میکرد و این امر باعث میشد هزینههای عضویت در اوپک، از نظر درآمدهای از دست رفته، به طور نامتناسبی بر دوش امارات قرار گیرد.
زمانبندی این اقدام، با توجه به تنشهای موجود در منطقه، به ویژه در خلیج فارس و روابط پیچیده با ایران و عربستان سعودی، قابل توجه است. خروج امارات، ضربهای به انسجام اوپک وارد میکند، سازمانی که در حال حاضر با چالشهای مهمی در مورد آینده خود روبرو است. امارات در صورت توانایی صادرات کامل نفت خود از طریق دریا یا خط لوله، میتواند تولید خود را به ۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
این امر ممکن است عربستان سعودی را به واکنش نشان دهد و وارد جنگ قیمتی نفت شود؛ جنگی که امارات با اقتصاد متنوعتر خود، احتمالاً توان تحمل آن را دارد، اما سایر اعضای اوپک با اقتصاد ضعیفتر، ممکن است با مشکل مواجه شوند. امارات در حال سرمایهگذاری در احداث خطوط لوله جدیدی است که نفت را از میدانهای نفتی ابوظبی به بندر فجیره منتقل میکنند و تنگه هرمز را دور میزنند.
این اقدام با هدف افزایش ظرفیت صادرات و کاهش وابستگی به تنگه هرمز انجام میشود. با این حال، در شرایط کنونی و با توجه به انسداد تردد دریایی در تنگه هرمز، این موضوع در حال حاضر تاثیر چندانی بر بازارهای نفت ندارد. بازارهایی که بر قیمت نفت، گاز، بنزین، پلاستیک و مواد غذایی تاثیر میگذارند.
در حالی که قیمت نفت به ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسیده است، نباید این احتمال را نادیده گرفت که قیمتها ممکن است در آینده نزدیک، به حدود ۵۰ دلار کاهش یابند، به ویژه اگر بحران تنگه هرمز حل شود. اوپک در مقایسه با دهه ۱۹۷۰، اهمیت کمتری در بازار جهانی نفت دارد و سهم آن از تجارت بینالمللی نفت از ۸۵ درصد به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
همچنین، نفت دیگر به اندازه گذشته برای اقتصاد جهانی حیاتی نیست. اوپک هنوز اهرمهایی در اختیار دارد، اما دیگر انحصار ندارد و نمیتواند جهان را به گروگان بگیرد. به گفته شیخ یمانی، وزیر پیشین نفت عربستان سعودی، عصر نفت نیز مانند عصر حجر به پایان نخواهد رسید، بلکه با منابع انرژی جایگزین، به تدریج جای خود را به آنها خواهد داد. خروج امارات از اوپک را میتوان نشانهای از همین تغییر در جهان دانست.
سرمایهگذاریهای چین در برقیسازی نیز به کاهش تاثیر افزایش قیمت نفت و گاز کمک کرده است. برقیسازی خودروها، کامیونها و قطارهای چین، تقاضای نفت در این کشور را روزانه حدود یک میلیون بشکه کاهش داده است. با شتاب گرفتن این روند در سراسر جهان، تقاضای جهانی نفت ممکن است به مرحله ثبات یا اشباع برسد. در چنین شرایطی، منطقی است که تا حد امکان سریع از ذخایر نفتی درآمد کسب شود.
امارات با دارا بودن منابع مالی قابل توجه و اقتصادی تا حدی متنوع، از جمله در حوزه خدمات مالی و گردشگری، در موقعیت مناسبی برای این کار قرار دارد. آینده این تحولات به وضعیت خلیج فارس و پایان درگیریها در این منطقه بستگی دارد. خروج امارات از اوپک میتواند به ایجاد یک اثر دومینویی منجر شود و فشار قابل توجهی بر عربستان سعودی وارد کند.
در صورت عبور نفتکشها از تنگه هرمز یا تکمیل خطوط لوله جدید امارات، نفت این کشور بدون محدودیتهای اوپک به بازار عرضه خواهد شد
